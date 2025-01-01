マイクロサービスはソフトウェア・アプリケーション・アーキテクチャに対する最新のアプローチであり、アプリケーションは「サービス」と呼ばれる疎結合された小さなコンポーネントに分割されます。これらのマイクロサービスが集合的に、アプリケーション機能全体を提供します。このアプローチは、すべての機能を 1 つのソフトウェアに統合する従来の「モノリシック」なアプリケーションアーキテクチャとは対照的です。

Netflix はマイクロサービスの代表的な例です。10 年前、Netflix は統合型の巨大なソフトウェアアプリケーションでした。Netflix のすべての機能が単一の大規模なコードベース内に存在していました。これには、アプリケーションの一部を変更すると全体を再展開することになるという問題があり、ユーザーの多い商業的に重要なソフトウェアにとって望ましい状況ではありませんでした。

マイクロサービスアーキテクチャへの移行後、コンテンツ管理からアカウント管理、プレーヤーまで、Netflix の各領域が独自のマイクロサービスとして存在しています。実際には、詳細に見てみると、それらの各領域は複数のマイクロサービスで構成されています。開発者は各マイクロサービスに対して個別に作業を行うことができます。他のマイクロサービスへの影響を心配することなく、変更、スケーリング、再設定を行えます。理論的には、1 つのマイクロサービスに障害が発生しても、アプリケーションの残りの部分が停止することはありません（例外的なシナリオもあります）。