Che cos'è una mesh di servizio?

Il compito di una mesh di servizio è aggiungere sicurezza, osservabilità e affidabilità ad un sistema basato sui microservizi. Ciò avviene tramite l'uso di proxy noti come "collaterali", che si collegano a ciascun microservizio (esistono anche mesh di servizio "non collaterali" basate su eBPF). I proxy collaterali operano al livello 7 dello stack OSI. Se l'applicazione è basata su container, il proxy collaterale si collega a ciascun container o macchina virtuale (VM). I proxy operano quindi in un "piano dati" e un "piano di controllo".

Il piano dati comprende servizi eseguiti accanto ai propri proxy collaterali. Per ogni coppia di servizi/proxy collaterali, il servizio si occupa della logica aziendale dell'applicazione, mentre il proxy si trova tra il servizio e gli altri servizi nel sistema. Il proxy collaterale gestisce tutto il traffico in entrata e in uscita dal servizio. Inoltre, fornisce funzionalità di connessione come mTLS (Mutual Transport Layer Security), che consente a ciascun servizio nel flusso del messaggio di richiesta/risposta di convalidare il certificato dell'altro.

Il piano di controllo è il punto in cui gli amministratori interagiscono con la mesh di servizio, si occupa di configurare e controllare il proxy, gestire l'amministrazione della mesh di servizio e fornire un modo per configurare e coordinare i proxy. Gli amministratori lavorano tramite il piano di controllo per applicare le policy di controllo degli accessi e definire le regole di instradamento per i messaggi trasmessi tra i microservizi. Il piano di controllo può anche consentire l'esportazione di registri e altri dati correlati all'osservabilità dei microservizi.

Interagendo tra loro, il piano dati e il piano di controllo della mesh di servizio offrono le seguenti funzionalità: