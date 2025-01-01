¿Qué es una red de servicios?

El trabajo de una red de servicios consiste en añadir seguridad, capacidad de observación y fiabilidad a un sistema basado en microservicios. Esto se logra mediante el uso de proxies conocidos como "sidecars", que se conectan a cada microservicio (también hay mallas de servicio "no sidecar" basadas en eBPF). Los sidecars operan en la capa 7 de la pila OSI. Si la aplicación está basada en contenedores, el sidecar se conecta a cada contenedor o máquina virtual (VM). A continuación, los proxies operan en un "plano de datos" y en un "plano de control".

El plano de datos consta de servicios que se ejecutan junto a sus proxies sidecar. Para cada par de servicio/sidecar, el servicio se ocupa de la lógica empresarial de la aplicación, mientras que el proxy se encuentra entre el servicio y otros servicios del sistema. El proxy sidecar gestiona todo el tráfico hacia y desde el servicio. También proporciona funcionalidad de conexión, como la seguridad de la capa de transporte mutua (mTLS), que permite que cada servicio del flujo de mensajes de solicitud/respuesta valide el certificado del otro.

El plano de control es donde los administradores interactúan con la red de servicios. Se ocupa de la configuración y el control del proxy, gestionando la administración de la red de servicios y proporcionando una forma de configurar y coordinar los proxies. Los administradores trabajan a través del plano de control para aplicar políticas de control de acceso y definir reglas de enrutamiento para los mensajes que viajan entre microservicios. El plano de control también puede permitir la exportación de registros y otros datos relacionados con la capacidad de observación del microservicio.

Al trabajar juntos, el plano de datos y el plano de control de la red de servicios ofrecen: