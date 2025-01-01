Was ist ein Service-Mesh?

Microservices sind ein moderner Ansatz für die Architektur von Softwareanwendungen, bei dem eine Anwendung in lose gekoppelte kleinere Komponenten aufgeteilt wird, die als „Services“ bezeichnet werden. Zusammen bieten diese Microservices die allgemeine Funktionalität der Anwendung. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zur herkömmlichen „monolithischen“ Anwendungsarchitektur, die alle Funktionen in einer einzigen Software vereint.

Netflix ist ein bekanntes Beispiel für Microservices. Vor einem Jahrzehnt war Netflix eine einheitliche und gigantische Softwareanwendung. Jede Funktion von Netflix befand sich in einer einzigen riesigen Codebasis. Das Problem dabei war, dass durch die Änderung eines Teils der App die gesamte Lösung neu bereitgestellt werden musste – keine wünschenswerte Situation für eine geschäftige und wirtschaftlich bedeutende Software.

Nach der Migration zu einer Microservices-Architektur existiert jeder Bereich von Netflix – von der Inhaltsverwaltung über die Kontoverwaltung bis hin zu Spielern und so weiter – als eigener Microservice. Wenn wir hier wirklich detailliert werden wollen, besteht jeder dieser Bereiche aus mehreren Microservices. Entwickler können jeden Microservice isoliert bearbeiten. Sie können sie ändern, skalieren oder neu konfigurieren, ohne sich Gedanken über ihre Auswirkungen auf andere Microservices machen zu müssen. Wenn ein Microservice ausfällt, wird der Rest der Anwendung theoretisch nicht heruntergefahren (obwohl es Ausreißer gibt).