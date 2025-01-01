O que é uma malha de serviço?

Os microsserviços são uma abordagem moderna para a arquitetura de aplicações de software, em que uma aplicação é dividida em componentes menores acoplados livremente, conhecidos como "serviços". Coletivamente, esses microsserviços fornecem a funcionalidade geral da aplicação. Essa abordagem contrasta com a arquitetura de aplicações "monolítica" tradicional, que combina todas as funcionalidades em uma única peça de software.

A Netflix é um exemplo bem conhecido de microsserviços. Há uma década, a Netflix era uma aplicação de software unificada e gigantesca. Cada recurso da Netflix residia em uma única base de código massiva. O problema era que modificar uma parte da aplicação significava reimplantar tudo, o que não era uma situação desejável para um software comercialmente significativo e com grande volume de trabalho.

Após migrar para uma arquitetura de microsserviços, cada área da Netflix, desde o gerenciamento de conteúdo até o gerenciamento de contas, jogadores e assim por diante, existe como seu próprio microsserviço. Na verdade, se quisermos ser realmente granulares aqui, cada uma dessas áreas consiste em vários microsserviços. Os desenvolvedores podem trabalhar em cada microsserviço de forma isolada. Eles podem alterá-los, dimensioná-los ou reconfigurá-los sem se preocupar com seu impacto em outros microsserviços. Em teoria, se um microsserviço falhar, ele não derrubará o restante da aplicação (embora haja cenários atípicos).