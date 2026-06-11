Gartner 和 Peer Insights 是 Gartner, Inc. 及/或其关联公司的商标。GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS' CHOICE 徽章是 Gartner, Inc. 和/或其关联公司的商标和服务标志，经许可在此使用。保留所有权利。Gartner Peer Insights 内容汇集了各最终用户基于自身体验的主观意见。这些意见不应视为事实声明，也不代表 Gartner 或其关联公司的观点。Gartner 不为此内容中提到的任何供应商、产品或服务提供背书，也不会对此内容的准确性或完整性做出任何明示或暗示保证，包括有关适销性或适合特定用途的任何保证。
Gartner，《Voice of the Customer for API Protection》，Peer Community Contributor，2026 年 4 月 24 日
Akamai 是《2026 年 Gartner® Peer Insights™ "客户之声" API 保护报告》中唯一获得“客户之选”荣誉的厂商。阅读经过 Gartner 验证的全球安全厂商客户评价，来了解：
- 为什么 93% 的从业者愿意推荐 Akamai API Security
- 企业安全团队最看重 API 防护的哪些能力
- 截至 2026 年 1 月，为什么 Akamai 在 57 条评价中获得了 4.6 分（满分 5 分）的评分
Gartner 和 Peer Insights 是 Gartner, Inc. 及/或其关联公司的商标。GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS' CHOICE 徽章是 Gartner, Inc. 和/或其关联公司的商标和服务标志，经许可在此使用。保留所有权利。Gartner Peer Insights 内容汇集了各最终用户基于自身体验的主观意见。这些意见不应视为事实声明，也不代表 Gartner 或其关联公司的观点。Gartner 不为此内容中提到的任何供应商、产品或服务提供背书，也不会对此内容的准确性或完整性做出任何明示或暗示保证，包括有关适销性或适合特定用途的任何保证。