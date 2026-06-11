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Akamai é a escolha dos clientes (Customers’ Choice) no Gartner® Peer Insights™ para Proteção de APIs

Akamai é a única escolha dos clientes (Customers’ Choice) no Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer para Proteção de APIs de 2026. Leia avaliações verificadas pelo Gartner de fornecedores globais de segurança para saber:

  • Por que 93% dos profissionais recomendariam o Akamai API Security
  • O que as equipes de segurança corporativa mais valorizam na proteção de APIs
  • Por que a Akamai obteve uma avaliação de 4,6 de 5 com base em 57 avaliações até janeiro de 2026, em um mercado exigente

Gartner e Peer Insights são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas. O emblema GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas, e é usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados. O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste em opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de fato nem representa as opiniões do Gartner ou de suas afiliadas. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nesse conteúdo nem oferece qualquer garantia, expressa ou implícita, com relação a esse conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Gartner, Voice of the Customer for API Protection, Peer Community Contributor, 24 de abril de 2026