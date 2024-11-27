알렉스 마크스블러스는 Akamai의 보안 연구원으로, 웹 보안 문제를 해결하기 위해 데이터 과학을 활용한 풍부한 경험을 갖고 있습니다. 업무와 가족과의 일상을 오가며 크리켓과 요리를 즐깁니다.