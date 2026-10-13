Akamai Inference

Serverless Inference는 자동으로 확장되는 공유 엔드포인트를 통해 모델을 제공하며, 토큰 100만 개 단위로 요금이 책정됩니다. 처음 도입할 때나 사용량이 일시적으로 급증하거나 예측하기 어려운 워크로드에 적합하도록 설계되었습니다. Dedicated Inference는 고객이 선택한 리전과 GPU 설정으로, 단일 고객을 위해 예약된 GPU 용량에서 프라이빗 엔드포인트를 제공합니다. 요금은 GPU당 시간 단위로 책정됩니다. 대규모 트래픽이 꾸준히 발생하는 프로덕션 환경에 적합하도록 설계되었습니다. 하나의 방식만 사용하거나 두 방식을 함께 사용할 수 있습니다. Dedicated Inference는 제한적으로 제공될 예정입니다.