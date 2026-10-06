Cloud Egress Savings Estimator

클라우드 이그레스는 클라우드 공급업체의 네트워크에서 사용자, 퍼블릭 인터넷 또는 다른 클라우드 환경으로 전송되는 데이터를 뜻합니다. 공급업체는 일반적으로 전송된 데이터양을 기준으로 이러한 아웃바운드 트래픽에 요금을 부과합니다.