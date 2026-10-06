Cloud Egress Savings Estimator

AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Akamai Cloud의 월간 클라우드 이그레스 비용을 추산합니다. 또한 매월 외부로 전송하는 데이터양을 기준으로 월간 및 연간 예상 절감액을 보여줍니다.
워크로드별 클라우드 이그레스 비용 비교
AI 워크로드 프리셋을 선택하거나 월간 이그레스 용량을 조정하세요. 공개된 요금을 기준으로 AWS, Azure, Google Cloud, Akamai Cloud의 예상 비용을 비교하고, 해당 워크로드의 월간 및 연간 예상 절감액을 확인하세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
클라우드 이그레스는 클라우드 공급업체의 네트워크에서 사용자, 퍼블릭 인터넷 또는 다른 클라우드 환경으로 전송되는 데이터를 뜻합니다. 공급업체는 일반적으로 전송된 데이터양을 기준으로 이러한 아웃바운드 트래픽에 요금을 부과합니다.
월간 이그레스 용량을 선택하거나 워크로드 예시를 선택하세요. 계산기는 해당 용량에 각 공급업체가 공개한 GB당 이그레스 요금을 곱해 월간 예상 비용과 절감액을 산출합니다.
계산기는 표준 아웃바운드 데이터 전송 요금을 비교합니다. 컴퓨팅, 스토리지, 요청, 지원, 세금, 리전별 추가 요금, 데이터 처리, 네트워킹 서비스, 기타 클라우드 인프라 비용은 포함되지 않습니다.
아니요. AWS 예상 비용에는 NAT 게이트웨이 데이터 처리 요금이 포함되지 않습니다. 아키텍처와 트래픽 경로에 따라 이 요금이 GB당 US$0.045씩 추가될 수 있습니다.
아니요. Akamai Cloud의 해당 컴퓨팅 요금제에는 추가 비용 없이 공유 아웃바운드 전송량이 포함되므로 데이터 전송 요금을 더욱 줄일 수 있습니다. 계산기는 입력한 전체 용량에 공개된 이그레스 요금을 적용하므로 실제 Akamai Cloud 비용은 더 낮을 수 있습니다.
프리셋은 SaaS AI 코파일럿, 프로덕션 AI 애플리케이션, AI 콘텐츠 전송, 학습 데이터 이동 등 일반적인 워크로드의 비용 계산을 시작할 수 있도록 제공하는 예시입니다. 가장 비슷한 예시를 선택한 다음 실제 환경에 맞게 용량을 조정하세요.
아니요. 결과는 2026년 5월 7일 기준 공개 요금에 따른 개략적인 예상치입니다. 실제 비용은 공급업체, 리전, 트래픽 패턴, 약정 사용 계약, 협의된 할인, 아키텍처에 따라 달라집니다. 맞춤형 비용 비교를 원하시면 TCO 상담을 신청하세요.
리소스
TCO 컨설팅 신청
데이터 이그레스는 전체 클라우드 인프라 지출을 구성하는 여러 항목 중 하나입니다.
- 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 데이터 전송 비용을 검토하세요.
- 현재 클라우드 지출을 Akamai Cloud 이용 시 비용과 비교하세요.
- 숨은 요금과 비용 절감 기회를 파악하세요.
- 워크로드의 비용을 더 명확하게 파악할 수 있는 비용 모델을 구축하세요.