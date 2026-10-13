AI 사용 제어란 기업 내 구성원과 AI 에이전트가 AI 툴과 상호작용하는 방식을 관리하는 것으로, 사용하는 애플리케이션, 접속에 사용하는 ID, 공유하는 데이터, 수행이 허용된 작업 등이 포함됩니다. 이는 애플리케이션 수준의 제어와는 달리, 네트워크 연결이 아니라 상호작용 지점에서 작동합니다.
Akamai Workforce Protector(구 LayerX)로 AI 사용을 제어하는 방법
Akamai Workforce Protector는 직원과 AI 에이전트가 실제로 데이터를 주고받는 상호작용 지점에 직접 보안을 적용합니다. 사용 중인 AI 툴과 ID를 확인하고, 어떤 데이터가 프롬프트로 입력되거나 업로드되는지 파악할 수 있으며, 실시간으로 경고, 마스킹, 차단 또는 안내하는 정책을 설정할 수 있습니다.
기업에서 파악하지 못한 AI 툴 찾기
어떤 ID가 AI 툴에 접속하는지, 기업 계정인지 개인 계정인지, 얼마나 자주 접속하는지 확인하세요. AI 도입에 대한 막연한 추측 대신, 실질적인 조치에 활용할 수 있는 정확한 인벤토리를 확보하세요.
AI 연결 여부뿐만 아니라 실제 상호작용 내용까지 확인
브라우저 세션을 거치지 않는 데스크톱 애플리케이션과 에이전트 기반 워크플로를 포함해 AI 사용의 핵심 요소인 프롬프트, 응답, 업로드, 복사-붙여넣기 작업을 관측하세요. 애플리케이션, ID, 데이터, 수행된 작업까지, 모든 상호작용의 전체 맥락을 파악하세요.
민감한 데이터가 모델에 도달하기 전에 차단
새 프록시를 구축하거나, 트래픽을 재라우팅하거나, 직원의 업무 방식을 바꾸지 않고 배포할 수 있습니다. 정책이 상호작용 지점에 적용되므로 추가 지연이 발생하지 않으며, 별도로 인프라 프로젝트를 계획할 필요도 없습니다. 기존의 보안 아키텍처를 교체하는 것이 아니라 확장하세요.
AI 사용이 실제로 이루어지는 상호작용 지점에서의 보안
Workforce Protector는 사용자, AI 애플리케이션, 에이전트가 데이터를 주고받는 지점에서 작동합니다. 모든 상호작용은 어떤 애플리케이션에서, 어떤 ID로, 어떤 데이터에 대해, 어떤 작업을 수행했는지를 기준으로 실시간으로 정책에 따라 평가됩니다. 로그를 검토한 뒤가 아니라 데이터가 외부로 나가기 전에 정책을 적용합니다.
AI 사용 제어를 지원하는 제품
Workforce Protector는 직원이 AI를 사용하는 방식을 관리합니다. 내부 시스템에 대한 프라이빗 접속, 악성 AI 에이전트의 측면 이동을 방지하는 세그멘테이션, 강화된 신원 인증, 아웃바운드 웹 트래픽 보호 기능을 제공하는 Akamai의 연계 제품이 보안 공백을 해소합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
차단은 툴의 모든 사용 사례를 동일하게 취급합니다. AI 사용 제어는 승인된 툴과 승인되지 않은 툴, 기업 ID와 개인 ID, 일반적인 프롬프트와 규제 대상 데이터가 포함된 프롬프트를 구분합니다. 따라서 생산적인 AI 사용은 허용하면서 리스크를 초래하는 특정 상호작용은 차단할 수 있습니다.
섀도 AI는 기업이 승인하지 않았거나 사용 여부를 파악하지 못한 AI 툴을 사용하는 것을 말합니다. 직원이 일반 웹 세션, 개인 계정, 브라우저 확장 프로그램, 데스크톱 애플리케이션을 통해 이러한 툴에 접속하기 때문에, 이를 탐지하기는 어렵습니다. 네트워크 및 엔드포인트 제어 기능은 연결을 기록할 수는 있지만, 어떤 툴을 어떤 ID로 사용했는지, 어떤 데이터를 공유했는지는 파악하지 못할 수 있습니다.
네. AI 사용 제어는 사용자가 기업 ID가 아닌 개인 ID로 AI 툴에 로그인하는 시점을 식별하고, 경우에 따라 서로 다른 정책을 적절하게 적용할 수 있습니다. 예를 들어 사용자에게 경고 메시지를 표시하거나, 제출할 수 있는 데이터를 제한하거나, 기업 계정을 사용하도록 요구할 수 있습니다. 이를 통해 기업 ID 시스템에서 AI 활동을 파악하지 못하는 공백을 해소합니다.
둘 다 지원합니다. AI 활동은 점점 더 브라우저 세션 밖에서 이루어지고 있습니다. 데스크톱 애플리케이션, 자동화된 워크플로, 사람의 개입 없이 다른 에이전트 및 서비스와 상호작용하는 에이전트가 그 예입니다. 브라우저 트래픽만 관리할 경우 이러한 채널은 모니터링되지 않은 상태로 남게 됩니다.
아니요. Akamai Workforce Protector는 상호작용 지점에 제어를 적용하므로 새 프록시를 구축하거나, 트래픽을 재라우팅하거나, 직원의 업무 방식을 바꿀 필요가 없습니다. 기존 ID, SIEM, DLP 투자를 그대로 유지하면서 이전에는 확보하지 못했던 가시성을 더할 수 있습니다.
규제 기관은 AI 시스템이 규제 대상 데이터를 처리할 때 기업이 해당 데이터의 처리 방식을 입증할 것을 점점 더 요구하고 있습니다. AI 사용 제어는 어떤 AI 툴을 어떤 ID로 사용했는지, 어떤 데이터가 관련되었는지를 기록하고, 민감한 데이터가 기업의 통제 범위를 벗어난 데이터 보존 및 학습 방식이 적용되는 모델에 전송되기 전에 정책을 적용합니다.
리소스
직원이 실제로 AI를 어떻게 사용하고 있는지 확인하세요
Akamai Workforce Protector 데모를 요청해 AI 사용 제어가 작동하는 모습을 직접 확인하세요.
- 직원들이 사용하는 AI 툴과 ID를 확인
- 실시간 정책으로 사용자에게 경고, 마스킹, 차단, 안내하는 방법 알아보기
- 개인 AI 계정, 확장 프로그램, 에이전트에 적용할 수 있는 제어 살펴보기