네. AI 사용 제어는 사용자가 기업 ID가 아닌 개인 ID로 AI 툴에 로그인하는 시점을 식별하고, 경우에 따라 서로 다른 정책을 적절하게 적용할 수 있습니다. 예를 들어 사용자에게 경고 메시지를 표시하거나, 제출할 수 있는 데이터를 제한하거나, 기업 계정을 사용하도록 요구할 수 있습니다. 이를 통해 기업 ID 시스템에서 AI 활동을 파악하지 못하는 공백을 해소합니다.