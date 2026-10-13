Akamai Agent Sandbox

에이전트가 툴, 기술, 또는 MCP 서버에 연결하거나 외부 리소스에 접근할 경우, 이는 샌드박스에서 실행되어야 합니다. 에이전트가 직접 코드를 작성하고 실행할 때에는 샌드박싱이 가장 중요합니다. 해당 코드가 실행되기 전에는 아무도 검토하지 않기 때문입니다. 자신이 직접 작성하고 검토한 툴만 호출하는 에이전트는 리스크가 적지만, 사용자가 통제할 수 없는 콘텐츠를 기반으로 에이전트가 동작한다는 점은 그대로입니다.