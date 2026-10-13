AI 에이전트는 사용자의 지시에 따라 동작합니다. 사용자는 이들의 행동과 아웃풋에 대해 책임을 지며, 관련 법규 및 써드파티 약관을 준수할 의무가 있습니다.
코드를 작성하고 실행하는 에이전트를 위한 AI 에이전트 샌드박스
강화된 런타임 환경에서 AI 에이전트와 해당 에이전트가 생성한 코드를 격리하세요. Akamai Agent Sandbox는 웹어셈블리 기반 격리 기능과 아웃바운드 접속 기본 차단 기능을 바탕으로 Akamai Functions를 확장해 맞춤형 인프라를 구축하거나 관리하지 않고도 에이전트 기반 애플리케이션을 즉시 배포할 수 있습니다.
Akamai Agent Sandbox를 사용해야 하는 이유
모든 권한을 주지 않아도 코드를 직접 작성할 수 있는 에이전트를 실행할 수 있습니다. Akamai Agent Sandbox는 사용자가 어디에 있든 에이전트가 생성한 콘텐츠를 격리합니다.
Akamai Agent Sandbox가 Akamai Functions에서 실행되는 원리
에이전트가 Akamai Functions에서 실행되며, Spin은 에이전트를 웹어셈블리 샌드박스에 미리 배치합니다. Akamai Agent Sandbox가 에이전트가 작성한 JavaScript 또는 Python 코드에 대해 더욱 강화된 2차 보안 경계를 추가합니다.
Spin으로 시작, Akamai Functions로 확장
지금 바로 Spin SDK의 오픈 소스 기능인 Spin을 활용하세요. Akamai Functions에서 에이전트를 실행하세요.
에이전트가 생성한 코드를 격리할 수 있는 AI 에이전트 샌드박스 기능
- 에이전트가 생성한 코드가 원격 사이트에 접속하지 못하도록 차단해 데이터 유출이나 악성 콘텐츠 유입 방지
- Akamai Functions에서 실행 중인 다른 워크로드에 한 에이전트의 코드가 영향을 미치지 않도록 방지
- 단계 간에 키-값 스토리지를 사용해 에이전트의 맥락 및 메모리 저장
- 에이전트나 해당 코드가 실행할 수 없도록 런타임 시 실행 제한 적용
- 별도의 툴킷을 학습할 필요 없이 이미 구축한 Spin 애플리케이션에 에이전트 기능 추가
- 한 단계를 완료한 후 중지했다가 다음 지시가 있을 때 재개하는 간헐적 에이전트 실행
- 의도치 않은 결과를 초래할 수 있는 런타임 API를 제거해 에이전트 코드가 이를 호출하지 못하도록 방지
- 에이전트가 직접 작성하는 코드의 런타임 환경을 JavaScript와 Python 중 선택할 수 있음
- 에이전트를 재구성하지 않고도 OpenAI 호환 모델 간에 전환
Akamai Agent Sandbox 사용 사례
해당 코드가 앱을 구동하든, 질문에 답변하든, 백그라운드에서 실행되든 상관없이 코드를 작성하는 모든 에이전트에게 안전한 실행 환경을 제공하세요.
에이전트가 직접 작성하는 코드를 실행해 답을 찾을 수 있도록 안전한 실행 환경을 제공하세요.
에이전트는 데이터를 분석하고 계산을 수행하며 차트를 생성하기 위해 코드를 작성하고 실행합니다. 각 질문은 데이터를 처리하는 새로운 코드를 생성할 수 있으며, 이 코드는 기본적으로 외부 네트워크에 접속하지 않고 실행됩니다. 에이전트는 답변을 받은 후 사용자가 선택한 OpenAI 호환 모델에 연결하며, 작성한 코드는 샌드박스 외부로 유출되지 않습니다.
한 고객의 에이전트가 생성한 코드를 다른 고객의 것과 분리해 보관하세요.
여러 고객을 위해 에이전트를 실행할 때, 한 고객의 에이전트가 생성한 코드가 다른 고객의 코드에 절대 영향을 미칠 수 없습니다. 각 에이전트는 Akamai Functions에서 독립된 샌드박스에서 실행되며, 실행 제한은 에이전트가 아닌 런타임에 의해 엄격하게 관리됩니다. 한 테넌트의 오류 코드는 다른 테넌트의 리소스를 사용하거나 데이터에 접근할 수 없습니다.
에이전트에게 필요한 툴, 기술, MCP 서버만 제공하고 그 외에는 아무것도 제공하지 마세요.
선택한 외부 서비스 및 API에 대한 에이전트 접속 권한을 부여하세요. 기본적으로 Akamai Agent Sandbox는 인터넷 접속을 차단하므로, 에이전트에게 제공된 툴, 기술, MCP 서버는 사용자가 허용한 작업만 수행할 수 있습니다. 에이전트가 자체 코드를 작성하고 실행하면 해당 코드는 에이전트 샌드박스 내부에 있는 제한된 JavaScript 또는 Python 런타임 환경에서 실행되며, 이는 사용자가 설정한 권한 범위 내에서 작동합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
에이전트 샌드박스는 AI 에이전트가 생성한 코드와 함께 실행되는 격리된 환경을 말합니다. 샌드박스는 해당 에이전트가 접근할 수 있는 범위, 사용할 수 있는 리소스의 양, 그리고 연결할 수 있는 네트워크를 제한합니다. 샌드박스의 존재 이유는 에이전트가 인간의 사전 검토 없이 코드를 작성하고 실행하기 때문입니다.
에이전트는 코드를 생성한 후 몇 초 만에 이를 실행하는데, 실행하기 전에는 아무도 코드를 읽을 수 없습니다. 이 코드는 파일 삭제, MCP 및 API 호출, 데이터 전송 등의 작업을 수행할 수 있으며, 시스템 프롬프트를 통한 지시로는 이를 막을 수 없습니다. 모델이 지시를 무시하거나 읽은 콘텐츠에 숨겨진 지시를 따를 수 있기 때문입니다. 샌드박스는 에이전트가 무시할 수 없는 제한 사항을 강제 적용합니다.
에이전트가 툴, 기술, 또는 MCP 서버에 연결하거나 외부 리소스에 접근할 경우, 이는 샌드박스에서 실행되어야 합니다. 에이전트가 직접 코드를 작성하고 실행할 때에는 샌드박싱이 가장 중요합니다. 해당 코드가 실행되기 전에는 아무도 검토하지 않기 때문입니다. 자신이 직접 작성하고 검토한 툴만 호출하는 에이전트는 리스크가 적지만, 사용자가 통제할 수 없는 콘텐츠를 기반으로 에이전트가 동작한다는 점은 그대로입니다.
Akamai Agent Sandbox는 Akamai Functions에서 AI 에이전트를 실행하며, 해당 에이전트가 작성한 코드를 Akamai Functions가 이미 제공하는 샌드박스 내에 추가로 중첩된 샌드박스에서 실행합니다. 이 제품은 모든 OpenAI 호환 모델과 연동되며, 기본적으로 아웃바운드 접속을 차단하고, 에이전트가 작성할 수 있는 JavaScript 및 Python 코드를 제한하고, 실행 제한 사항을 강제로 적용합니다. Akamai Functions를 대체하는 제품이 아니라 그 기능을 확장하는 제품입니다.
두 개의 레이어를 사용합니다. 에이전트는 Akamai Functions의 Spin 애플리케이션이기 때문에 웹어셈블리 샌드박스에서 실행되며, 에이전트가 생성한 코드는 해당 샌드박스 내부에 중첩되고 제한된 JavaScript 또는 Python 런타임에서 실행됩니다. 격리 기능은 에이전트를 감싸는 레이어가 아닌 웹어셈블리 런타임 자체에서 제공됩니다.
Akamai Agent Sandbox의 기반이 되는 Spin SDK는 오픈 소스이며, Akamai는 이를 CNCF 프로젝트인 Spin의 확장 기능으로 공개했습니다. Spin SDK에는 JavaScript와 Python을 위한 샌드박스뿐만 아니라 에이전트 개발을 위한 SDK도 포함되어 있습니다. 에이전트를 Spin의 로컬 환경에서 개발하고, Akamai Functions의 프로덕션 환경에서 실행할 수 있습니다.
전 세계 여러 Akamai Cloud 코어 리전에 걸쳐 실행됩니다. 한 번만 배포하면 Akamai가 각 요청을 가장 가까운 가용 인스턴스로 자동 라우팅하므로, 사용자의 에이전트는 사용자와 근접한 위치에서 실행됩니다.
기술 미리보기에서는 간헐적 에이전트를 지원합니다. 각 단계는 약 1분 정도 소요되며, 다음 지시를 받을 때까지 에이전트는 작동을 멈춥니다. 상태 유지 구성요소는 며칠 또는 몇 주 동안 활성 상태를 유지하고 상태를 보존하는 에이전트를 지원합니다.
다른 개발자 중심 샌드박스와 달리, Akamai Agent Sandbox는 웹어셈블리를 활용해 런타임 환경에 바로 격리 기능을 적용하며, 기존 컨테이너 방식을 사용하지 않습니다. 이 접근 방식은 네 가지 뚜렷한 장점을 제공합니다.
- 네이티브 웹어셈블리 격리: Spin 런타임에 격리 기능이 내장되어 있으므로 별도의 microVM이나 컨테이너 래퍼를 구동할 때 발생하는 높은 오버헤드와 지연 시간을 피할 수 있습니다.
- 글로벌 분산: 에이전트는 요청을 단일 중앙 집중식 리전으로 다시 전달하는 대신, 여러 Akamai Cloud 코어 리전에 걸쳐 작업을 실행해 가장 가까운 가용 인스턴스로 자동 라우팅합니다.
- 동일 플랫폼 추론: 에이전트의 실행과 OpenAI 호환 모델의 추론을 동일한 Akamai 플랫폼에서 네이티브로 실행할 수 있어 네트워크 홉과 복잡성을 줄일 수 있습니다.
- 오픈 소스 기반: 샌드박스 기능이 오픈 소스 Spin SDK를 통해 제공되므로, 특정 벤더의 독점 런타임에 종속되지 않습니다.
Akamai Agent Sandbox는 개발자가 직접 작성하지 않았거나 실행 전에 검토할 수 없는 코드를 생성 또는 실행하는 AI 에이전트를 위해 설계되었습니다. 특히, 이 제품은 네 가지 주요 개발자 프로필을 지원합니다.
- AI 앱 생성기를 개발하는 팀: 제품이 작동하는 애플리케이션을 생성하는 에이전트인 경우, 샌드박스는 핵심 인프라에 영향을 미치지 않고도 에이전트가 생성한 코드를 안전하게 실행 및 검증할 수 있는 격리된 런타임 환경을 제공합니다.
- 에이전트에 코드 실행 툴을 추가하는 개발자: 문제를 해결하기 위해 자체적으로 Python이나 JavaScript를 작성하고 실행할 수 있는 기능을 에이전트에게 부여할 경우, 안전한 경계 설정이 필수적입니다. 샌드박스는 이 코드가 아웃바운드 접속이 차단된 환경에서 엄격한 리소스 제한하에 실행되도록 보장합니다.
- 멀티 테넌트 SaaS 팀: 여러 고객을 대신해 에이전트를 실행하는 경우, 각 테넌트 간의 격리가 보장되어야 합니다. 샌드박스는 한 고객의 에이전트가 생성한 코드가 다른 고객의 데이터나 작업과 상호작용할 수 없도록 보장합니다.
- 기존 Akamai 개발자: 이미 Akamai EdgeWorkers 또는 Akamai Functions를 사용하고 있는 개발자는 플랫폼을 벗어나거나 별도의 툴킷을 배우지 않고도 애플리케이션에 에이전트 행동을 쉽게 추가할 수 있습니다.
에이전트가 직접 작성한 코드를 안전하게 실행할 수 있는 환경 제공
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- 웹어셈블리 샌드박스 내에서 에이전트가 코드를 구축하고 실행하는 방법 알아보기
- 아웃바운드 접속 및 리소스 제한으로 에이전트가 생성한 코드를 관리하는 방법 알아보기
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