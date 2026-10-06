Object Storage 요금제

Object Storage는 월 5달러의 고정 요금으로 제공되며, 여기에는 250GB 스토리지가 포함됩니다. 이 고정 요금은 일할 계산되므로, 한 달 중 일부 기간만 Object Storage를 사용하면 해당 기간에 대한 비용만 청구됩니다. 예를 들어, 한 달 중 절반 동안 Object Storage를 사용하고 최대 250GB의 스토리지를 사용했다면 해당 월 말일에 2.50달러가 청구됩니다. 첫 250GB를 초과하는 스토리지의 기본 요금은 GB당 0.02달러이며, 이 요금은 사용 시간에 비례해 계산됩니다. Object Storage의 초과 사용량은 지역 인프라 비용에 따라 데이터 센터별로 차이가 있을 수 있습니다.