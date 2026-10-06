|스토리지($/월)
|아웃바운드 전송($/월)
|$0.02/GB
|매월 첫 1TB 무료 제공, 이후 $0.005/GB.
|가입하기
Object Storage 요금제
백업, 빅데이터및 아카이빙 요구사항을 위한 Amazon S3 호환 스토리지. 전체 스토리지 용량은 계정당 버킷당 오브젝트 수를 기준으로 합니다.
이그레스 초과 요금 = GB당 0.005달러
FAQ
FAQ
Object Storage의 가격은 저장된 콘텐츠의 총 용량(GB 단위)과 사용된 네트워크 전송량(아웃바운드)을 합산해 결정됩니다.
Object Storage는 월 5달러의 고정 요금으로 제공되며, 여기에는 250GB 스토리지가 포함됩니다. 이 고정 요금은 일할 계산되므로, 한 달 중 일부 기간만 Object Storage를 사용하면 해당 기간에 대한 비용만 청구됩니다. 예를 들어, 한 달 중 절반 동안 Object Storage를 사용하고 최대 250GB의 스토리지를 사용했다면 해당 월 말일에 2.50달러가 청구됩니다. 첫 250GB를 초과하는 스토리지의 기본 요금은 GB당 0.02달러이며, 이 요금은 사용 시간에 비례해 계산됩니다. Object Storage의 초과 사용량은 지역 인프라 비용에 따라 데이터 센터별로 차이가 있을 수 있습니다.
계정에서 Object Storage가 활성화되면 매월 글로벌 네트워크 전송 풀에 1TB의 전송량이 추가로 제공됩니다. 해당 금액은 Object Storage가 활성화된 기간에 비례해 계산됩니다. 자카르타와 상파울루의 지역별 네트워크 전송 풀에는 추가 전송량이 적용되지 않습니다.
자카르타(0.015달러/GB)와 상파울루(0.007달러/GB)를 제외한 모든 데이터 센터에서 발생하는 아웃바운드 네트워크 전송 초과 사용량은 GB당 0.005달러의 요금이 부과됩니다.
Visa, Mastercard, American Express, Discover를 지원합니다. PayPal 계정에서 자금을 이체해 계정에 크레딧을 추가할 수 있습니다. 이는 당사의 마스터 서비스 계약에 따라 계정에 유효한 신용카드를 유지해야 하기 때문입니다. 청구 방식에 대한 가이드를 읽어보세요.
어떤 플랜을 선택해야 할지 고민되신다면, 먼저 작은 규모의 플랜으로 시작한 후 필요에 따라 아키텍처를 스케일업(확장)해 나가는 것을 추천합니다.
예, 신용카드로 계정에 선불 크레딧을 충전할 수 있습니다. 사용한 서비스에 대해 계정에 청구가 진행되면, 계정에 등록된 결제 카드에서 요금을 청구하기 전에 선결제된 크레딧 금액이 적용됩니다.
당사는 세금 납부 대상에 해당하는 고객으로부터 세금을 징수합니다. 세금 정보 가이드를 참고해 세금을 징수하는 국가, 적용 세율, 그리고 계정에 사업자 세금 ID를 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보실 수 있습니다.
맞춤형 클라우드 비용 분석 신청하기
귀사의 비즈니스 목표를 달성하고, 인프라를 최적화하며, 필요한 기능을 고루 갖춘 가장 이상적인 클라우드 솔루션을 구축할 수 있도록 지금 Akamai 영업팀에 문의하세요.