LKE에는 공유 컨트롤 플레인이 추가 비용 없이 포함되며, 유료 업그레이드를 통해 고가용성(HA)을 지원받을 수 있습니다. LKE Enterprise는 클러스터당 월 300달러이며, 전용 HA 컨트롤 플레인이 포함됩니다. 두 요금제 모두 클러스터가 사용하는 클라우드 리소스에는 별도 요금이 부과됩니다.