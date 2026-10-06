LKE: 매니지드 쿠버네티스 엔진 요금제
LKE에서는 클러스터가 사용하는 컴퓨팅, 부하 분산, 스토리지 등의 리소스에 대해 요금을 지불합니다. 표준 관리형 컨트롤 플레인은 추가 비용 없이 제공되며, 클러스터별 추가 요금을 지불하면 고가용성(HA) 또는 LKE Enterprise 제어 플레인을 선택할 수 있습니다.
새로운 1:2 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC™ 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|노드
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|G8 Dedicated 4x2
|3
|$0.07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 8x4
|3
|$0.14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 16x8
|3
|$0.27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 32x16
|3
|$0.54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 64x32
|3
|$1.08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 96x48
|3
|$1.62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 128x64
|3
|$2.16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 256x128
|3
|$4.32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 512x256
|3
|$8.64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|가입하기
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
새로운 1:4 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|노드
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|G8 Dedicated 8x2
|3
|$0.11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 16x4
|3
|$0.21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 32x8
|3
|$0.42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 64x16
|3
|$0.84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 96x24
|3
|$1.26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 128x32
|3
|$1.68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 256x64
|3
|$3.36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|가입하기
|G8 Dedicated 512x128
|3
|$6.84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|가입하기
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|노드
|$/월
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|G7 Dedicated 4GB
|3
|$129.00
|$0.06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|가입하기
|G7 Dedicated 8GB
|3
|$258.00
|$0.13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|가입하기
|G7 Dedicated 16GB
|3
|$519.00
|$0.26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|가입하기
|G7 Dedicated 32GB
|3
|$1,038.00
|$0.52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|가입하기
|G7 Dedicated 64GB
|3
|$2,073.00
|$1.04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|가입하기
|G7 Dedicated 96GB
|3
|$3,111.00
|$1.56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|가입하기
|G7 Dedicated 128GB
|3
|$4,146.00
|$2.07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|가입하기
|G7 Dedicated 256GB
|3
|$8,295.00
|$4.15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|가입하기
|G7 Dedicated 512GB
|3
|$16,590.00
|$8.29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|가입하기
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.
|요금제
|노드
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|G6 Dedicated 4GB
|3
|$108.00
|$0.054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|가입하기
|G6 Dedicated 8GB
|3
|$216.00
|$0.108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|가입하기
|G6 Dedicated 16GB
|3
|$432.00
|$0.216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|가입하기
|G6 Dedicated 32GB
|3
|$864.00
|$0.432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|가입하기
|G6 Dedicated 64GB
|3
|$1,728.00
|$0.864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|가입하기
|G6 Dedicated 96GB
|3
|$2,592.00
|$1.296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|가입하기
|G6 Dedicated 128GB
|3
|$3,456.00
|$1.728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|가입하기
|G6 Dedicated 256GB
|3
|$6,912.00
|$3.456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|가입하기
|G6 Dedicated 512GB
|3
|$13,824.00
|$6.912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|가입하기
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.
|요금제
|노드
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|Shared 2GB
|3
|$36.00
|$0.054
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|가입하기
|Shared 4GB
|3
|$72.00
|$0.108
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|가입하기
|Shared 8GB
|3
|$144.00
|$0.216
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|가입하기
|Shared 16GB
|3
|$288.00
|$0.432
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|가입하기
|Shared 32GB
|3
|$576.00
|$0.864
|96 GB
|24
|1920 GB
|48 TB
|가입하기
|Shared 64GB
|3
|$1,152.00
|$1.728
|192 GB
|48
|3840 GB
|60 TB
|가입하기
|Shared 96GB
|3
|$1,728.00
|$2.592
|288 GB
|60
|5760 GB
|60 TB
|가입하기
|Shared 128GB
|3
|$2,304.00
|$3.456
|384 GB
|72
|7680 GB
|60 TB
|가입하기
|Shared 192GB
|3
|$3,456.00
|$5.184
|576 GB
|96
|11520 GB
|60 TB
|가입하기
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
메모리 집약적 애플리케이션을 위해 전용 코어로 가상 머신이 최적화됩니다.
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
FAQ
FAQ
LKE에는 별도의 서비스 요금이 부과되지 않습니다. 완전 관리형 표준 컨트롤 플레인은 추가 비용 없이 제공됩니다. 클러스터가 사용하는 워커 노드, NodeBalancers, 스토리지 볼륨 및 기타 클라우드 리소스에 대해 요금을 지불합니다.
LKE에는 완전 관리형 공유 컨트롤 플레인이 추가 비용 없이 포함됩니다. 워커 노드로 사용하는 컴퓨팅 인스턴스, NodeBalancers, Block Storage 볼륨 및 클러스터와 함께 배포하는 기타 리소스에는 각각 표준 요금이 별도로 부과됩니다.
클러스터당 월 60달러부터 LKE 클러스터를 고가용성(HA) 컨트롤 플레인으로 업그레이드할 수 있습니다. 요금은 리전에 따라 다릅니다.
LKE Enterprise에는 클러스터가 사용하는 리소스 요금 외에 클러스터당 월 300달러가 부과됩니다. 전용 고가용성 컨트롤 플레인이 포함됩니다.
LKE에는 공유 컨트롤 플레인이 추가 비용 없이 포함되며, 유료 업그레이드를 통해 고가용성(HA)을 지원받을 수 있습니다. LKE Enterprise는 클러스터당 월 300달러이며, 전용 HA 컨트롤 플레인이 포함됩니다. 두 요금제 모두 클러스터가 사용하는 클라우드 리소스에는 별도 요금이 부과됩니다.
아니요. 워커 노드에는 선택한 컴퓨팅 인스턴스에 따라 별도 요금이 부과됩니다. LKE는 Shared CPU, Dedicated CPU, High Memory 요금제를 지원하므로 워크로드 요구사항에 맞춰 리소스를 선택할 수 있습니다.
아니요. LKE 클러스터가 사용하는 NodeBalancers와 영구 Block Storage 볼륨에는 각각 표준 요금이 별도로 부과됩니다. LKE Enterprise는 Premium NodeBalancers도 지원합니다.
일부 요금은 리전에 따라 다릅니다. LKE HA 컨트롤 플레인 요금은 클러스터당 월 60달러부터 시작하며 리전에 따라 다릅니다. 기반 컴퓨팅 및 기타 클라우드 리소스에는 해당 리소스가 배포된 리전의 요금이 적용됩니다.
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