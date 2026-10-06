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LKE: 매니지드 쿠버네티스 엔진 요금제 및 가격 안내

예측 가능한 요금으로 쿠버네티스를 운영하고, LKE와 LKE Enterprise 요금을 비교해 쿠버네티스 워크로드에 적합한 요금제를 찾아보세요

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컴퓨팅

LKE: 매니지드 쿠버네티스 엔진 요금제

LKE에서는 클러스터가 사용하는 컴퓨팅, 부하 분산, 스토리지 등의 리소스에 대해 요금을 지불합니다. 표준 관리형 컨트롤 플레인은 추가 비용 없이 제공되며, 클러스터별 추가 요금을 지불하면 고가용성(HA) 또는 LKE Enterprise 제어 플레인을 선택할 수 있습니다.

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See pricing for:
LKE: Managed Kubernetes Engine Plan

새로운 1:2 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC™ 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제노드$/시간RAMvCPU스토리지전송 
G8 Dedicated 4x23$0.074 GB240 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 8x43$0.148 GB480 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 16x83$0.2716 GB8160 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 32x163$0.5432 GB16320 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 64x323$1.0864 GB32640 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 96x483$1.6296 GB48960 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 128x643$2.16128 GB641280 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 256x1283$4.32256 GB1282560 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 512x2563$8.64512 GB2565120 GB0 TB가입하기

이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러

새로운 1:4 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제노드$/시간RAMvCPU스토리지전송 
G8 Dedicated 8x23$0.118 GB280 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 16x43$0.2116 GB4160 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 32x83$0.4232 GB8320 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 64x163$0.8464 GB16640 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 96x243$1.2696 GB24960 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 128x323$1.68128 GB321280 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 256x643$3.36256 GB642560 GB0 TB가입하기
G8 Dedicated 512x1283$6.84512 GB1285120 GB0 TB가입하기

이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러

프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제노드$/월$/시간RAMvCPU스토리지전송 
G7 Dedicated 4GB3$129.00$0.064 GB280 GB4 TB가입하기
G7 Dedicated 8GB3$258.00$0.138 GB4160 GB5 TB가입하기
G7 Dedicated 16GB3$519.00$0.2616 GB8320 GB6 TB가입하기
G7 Dedicated 32GB3$1,038.00$0.5232 GB16640 GB7 TB가입하기
G7 Dedicated 64GB3$2,073.00$1.0464 GB321280 GB8 TB가입하기
G7 Dedicated 96GB3$3,111.00$1.5696 GB481920 GB9 TB가입하기
G7 Dedicated 128GB3$4,146.00$2.07128 GB502500 GB10 TB가입하기
G7 Dedicated 256GB3$8,295.00$4.15256 GB565000 GB11 TB가입하기
G7 Dedicated 512GB3$16,590.00$8.29512 GB647200 GB12 TB가입하기

이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러

리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.

요금제노드$/월$/시간RAMCPU스토리지전송 
G6 Dedicated 4GB3$108.00$0.0544 GB280 GB4 TB가입하기
G6 Dedicated 8GB3$216.00$0.1088 GB4160 GB5 TB가입하기
G6 Dedicated 16GB3$432.00$0.21616 GB8320 GB6 TB가입하기
G6 Dedicated 32GB3$864.00$0.43232 GB16640 GB7 TB가입하기
G6 Dedicated 64GB3$1,728.00$0.86464 GB321280 GB8 TB가입하기
G6 Dedicated 96GB3$2,592.00$1.29696 GB481920 GB9 TB가입하기
G6 Dedicated 128GB3$3,456.00$1.728128 GB502500 GB10 TB가입하기
G6 Dedicated 256GB3$6,912.00$3.456256 GB565000 GB11 TB가입하기
G6 Dedicated 512GB3$13,824.00$6.912512 GB647200 GB12 TB가입하기

이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러

비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.

요금제노드$/월$/시간RAMCPU스토리지전송 
Shared 2GB3$36.00$0.0546 GB3150 GB6 TB가입하기
Shared 4GB3$72.00$0.10812 GB6240 GB12 TB가입하기
Shared 8GB3$144.00$0.21624 GB12480 GB15 TB가입하기
Shared 16GB3$288.00$0.43248 GB18960 GB24 TB가입하기
Shared 32GB3$576.00$0.86496 GB241920 GB48 TB가입하기
Shared 64GB3$1,152.00$1.728192 GB483840 GB60 TB가입하기
Shared 96GB3$1,728.00$2.592288 GB605760 GB60 TB가입하기
Shared 128GB3$2,304.00$3.456384 GB727680 GB60 TB가입하기
Shared 192GB3$3,456.00$5.184576 GB9611520 GB60 TB가입하기

이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러

메모리 집약적 애플리케이션을 위해 전용 코어로 가상 머신이 최적화됩니다.

요금제노드$/월$/시간RAMCPU스토리지전송 
High Memory 24GB3$180.00$0.2772 GB660 GB15 TB가입하기
High Memory 48GB3$360.00$0.54144 GB6120 GB18 TB가입하기
High Memory 90GB3$720.00$1.08270 GB12270 GB21 TB가입하기
High Memory 150GB3$1,440.00$2.16450 GB24600 GB24 TB가입하기
High Memory 300GB3$2,880.00$4.32900 GB481020 GB27 TB가입하기

이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러

FAQ

FAQ

LKE에는 별도의 서비스 요금이 부과되지 않습니다. 완전 관리형 표준 컨트롤 플레인은 추가 비용 없이 제공됩니다. 클러스터가 사용하는 워커 노드, NodeBalancers, 스토리지 볼륨 및 기타 클라우드 리소스에 대해 요금을 지불합니다.

LKE에는 완전 관리형 공유 컨트롤 플레인이 추가 비용 없이 포함됩니다. 워커 노드로 사용하는 컴퓨팅 인스턴스, NodeBalancers, Block Storage 볼륨 및 클러스터와 함께 배포하는 기타 리소스에는 각각 표준 요금이 별도로 부과됩니다.

클러스터당 월 60달러부터 LKE 클러스터를 고가용성(HA) 컨트롤 플레인으로 업그레이드할 수 있습니다. 요금은 리전에 따라 다릅니다.

LKE Enterprise에는 클러스터가 사용하는 리소스 요금 외에 클러스터당 월 300달러가 부과됩니다. 전용 고가용성 컨트롤 플레인이 포함됩니다.

LKE에는 공유 컨트롤 플레인이 추가 비용 없이 포함되며, 유료 업그레이드를 통해 고가용성(HA)을 지원받을 수 있습니다. LKE Enterprise는 클러스터당 월 300달러이며, 전용 HA 컨트롤 플레인이 포함됩니다. 두 요금제 모두 클러스터가 사용하는 클라우드 리소스에는 별도 요금이 부과됩니다.

아니요. 워커 노드에는 선택한 컴퓨팅 인스턴스에 따라 별도 요금이 부과됩니다. LKE는 Shared CPU, Dedicated CPU, High Memory 요금제를 지원하므로 워크로드 요구사항에 맞춰 리소스를 선택할 수 있습니다.

아니요. LKE 클러스터가 사용하는 NodeBalancers와 영구 Block Storage 볼륨에는 각각 표준 요금이 별도로 부과됩니다. LKE Enterprise는 Premium NodeBalancers도 지원합니다.

일부 요금은 리전에 따라 다릅니다. LKE HA 컨트롤 플레인 요금은 클러스터당 월 60달러부터 시작하며 리전에 따라 다릅니다. 기반 컴퓨팅 및 기타 클라우드 리소스에는 해당 리소스가 배포된 리전의 요금이 적용됩니다.

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