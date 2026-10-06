아니요. RAM과 로컬 디스크 스토리지는 VM 사양별로 정해진 용량이 함께 제공됩니다. 기존 인스턴스 요금제에 RAM이나 로컬 디스크 용량만 별도로 구매해 추가할 수는 없습니다. 이러한 리소스가 더 필요하다면 인스턴스를 한 단계 높은 사양으로 변경해야 합니다. 다만 Block Storage 볼륨을 연결하거나 Object Storage를 사용하면 모든 인스턴스에 확장성이 뛰어난 보조 스토리지를 추가할 수 있습니다.