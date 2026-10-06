Dedicated CPU 요금제
Dedicated CPU를 갖춘 가상 머신으로, CPU 집약적인 애플리케이션과 워크로드에 적합합니다.
새로운 1:2 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC™ 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G8 Dedicated 4x2
|$0.07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 8x4
|$0.14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 16x8
|$0.27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 32x16
|$0.54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 64x32
|$1.08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 96x48
|$1.62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 128x64
|$2.16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 256x128
|$4.32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 512x256
|$8.64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12Gbps
|가입하기
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
새로운 1:4 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G8 Dedicated 8x2
|$0.11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 16x4
|$0.21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 32x8
|$0.42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 64x16
|$0.84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 96x24
|$1.26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 128x32
|$1.68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 256x64
|$3.36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 512x128
|$6.84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11Gbps
|가입하기
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G7 Dedicated 4GB
|$43.00
|$0.06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 8GB
|$86.00
|$0.13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 16GB
|$173.00
|$0.26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 32GB
|$346.00
|$0.52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 64GB
|$691.00
|$1.04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 96GB
|$1,037.00
|$1.56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 128GB
|$1,382.00
|$2.07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 256GB
|$2,765.00
|$4.15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 512GB
|$5,530.00
|$8.29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12Gbps
|가입하기
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G6 Dedicated 4GB
|$36.00
|$0.054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 8GB
|$72.00
|$0.108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 16GB
|$144.00
|$0.216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 32GB
|$288.00
|$0.432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 64GB
|$576.00
|$0.864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 96GB
|$864.00
|$1.296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 128GB
|$1,152.00
|$1.728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 256GB
|$2,304.00
|$3.456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 512GB
|$4,608.00
|$6.912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12Gbps
|가입하기
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
High Memory 요금제
CPU 대비 메모리 비율을 최적화한 가상 머신으로, 메모리 집약적인 애플리케이션에 가장 적합합니다.
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
FAQ
FAQ
아니요. RAM과 로컬 디스크 스토리지는 VM 사양별로 정해진 용량이 함께 제공됩니다. 기존 인스턴스 요금제에 RAM이나 로컬 디스크 용량만 별도로 구매해 추가할 수는 없습니다. 이러한 리소스가 더 필요하다면 인스턴스를 한 단계 높은 사양으로 변경해야 합니다. 다만 Block Storage 볼륨을 연결하거나 Object Storage를 사용하면 모든 인스턴스에 확장성이 뛰어난 보조 스토리지를 추가할 수 있습니다.
네, 일부 요금제는 리전에 따라 요금이 다릅니다.
G6 및 G7 요금제의 시간당 요금에는 일정량의 네트워크 전송량(이그레스)이 포함됩니다. 이 이그레스 전송량은 통합해 VM에서 사용할 수 있습니다. G8 전용 컴퓨팅 시리즈와 같은 최신 VM 제품군에는 더 이상 이그레스가 기본으로 포함되지 않습니다.
Visa, Mastercard, American Express, Discover를 지원합니다. PayPal 계정에서 자금을 이체해 계정에 크레딧을 추가할 수 있습니다. 이는 당사의 마스터 서비스 계약에 따라 계정에 유효한 신용카드를 유지해야 하기 때문입니다. 청구 방식에 대한 가이드를 읽어보세요.
Akamai Cloud는 다양한 워크로드 요구사항에 맞춰 Dedicated CPU, Shared CPU, High Memory 요금제를 제공합니다.
예, 신용카드로 계정에 선불 크레딧을 충전할 수 있습니다. 사용한 서비스에 대해 계정에 청구가 진행되면, 계정에 등록된 결제 카드에서 요금을 청구하기 전에 선결제된 크레딧 금액이 적용됩니다.
네. 가상 머신(VM)의 전원이 꺼진 상태라도 저장된 데이터는 안전하게 유지되며, RAM이나 데이터 전송량 등 다른 리소스의 가용성을 확보(리저브)하기 위한 리소스 가치가 유지됩니다. Longview Pro 또는 추가 IP와 같은 다른 활성 서비스도 청구됩니다. 특정 서비스 요금 청구를 중단하려면 계정에서 해당 서비스를 완전히 삭제해야 합니다.
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