NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
GPU 요금제
Akamai는 다양한 NVIDIA GPU를 제공하므로 고객은 용도에 가장 적합한 GPU를 선택할 수 있습니다. GPU는 LKE와 가상 머신에서 모두 사용할 수 있습니다.
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
|요금제
|$/시간
|RAM
|GPU
|VRAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|RTX PRO 6000 Blackwell x1
|$3.00
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40/16Gbps
|이용 신청
|RTX PRO 6000 Blackwell x2
|$6.00
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40/16Gbps
|이용 신청
|RTX PRO 6000 Blackwell x4
|$12.00
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40/16Gbps
|이용 신청
|RTX PRO 6000 Blackwell x8
|$24.00
|1408 GB
|8
|768 GB
|128
|6144 GB
|0 TB
|40/16Gbps
|이용 신청
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation
|요금제
|$/시간
|RAM
|GPU
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|RTX 4000 Ada GPU x1 Small
|$0.52
|16 GB
|1
|4
|500 GB
|0 TB
|40/16Gbps
|가입하기
|RTX 4000 Ada GPU x1 Medium
|$0.67
|32 GB
|1
|8
|500 GB
|0 TB
|40/16Gbps
|가입하기
|RTX 4000 Ada GPU x1 Large
|$0.96
|64 GB
|1
|16
|500 GB
|0 TB
|40/16Gbps
|가입하기
|RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large
|$1.53
|128 GB
|1
|32
|500 GB
|0 TB
|40/16Gbps
|가입하기
|RTX 4000 Ada GPU x2 Small
|$1.05
|32 GB
|2
|8
|1 TB
|0 TB
|40/16Gbps
|가입하기
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium
|$1.34
|64 GB
|2
|16
|1 TB
|0 TB
|40/16Gbps
|가입하기
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage
|$1.49
|64 GB
|2
|16
|2 TB
|0 TB
|40/16Gbps
|가입하기
|RTX 4000 Ada GPU x4 Small
|$2.96
|128 GB
|4
|32
|2 TB
|0 TB
|40/16Gbps
|가입하기
|RTX 4000 Ada GPU x4 Medium
|$3.57
|196 GB
|4
|48
|2 TB
|0 TB
|40/16Gbps
|가입하기
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
NVIDIA RTX 6000 Quadro
|요금제
|$/시간
|RAM
|GPU
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|Dedicated 32GB + RTX 6000 Quadro GPU x1
|$1.50
|32 GB
|1
|8
|640 GB
|16 TB
|40/10Gbps
|가입하기
|Dedicated 64GB + RTX 6000 Quadro GPU x2
|$3.00
|64 GB
|2
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/10Gbps
|가입하기
|Dedicated 96GB + RTX 6000 Quadro GPU x3
|$4.50
|96 GB
|3
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10Gbps
|가입하기
|Dedicated 128GB + RTX 6000 Quadro GPU x4
|$6.00
|128 GB
|4
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/10Gbps
|가입하기
이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러
FAQ
FAQ
Akamai Cloud는 NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell, NVIDIA RTX™ 4000 Ada, NVIDIA Quadro® RTX 6000 GPU를 제공합니다. 모든 인스턴스는 시간 단위로 과금됩니다. 요금은 인스턴스당 선택한 GPU 카드 수(예: 1장, 2장, 4장 또는 8장 구성의 요금제)와 리전에 따라 달라집니다.
네, 일부 GPU는 리전에 따라 요금이 다릅니다.
신규 고객이라면 여기에서 Akamai AI팀에 문의하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 담당자가 계정 검토와 초기 설정을 도와드립니다.
Visa, Mastercard, American Express, Discover를 지원합니다. PayPal 계정에서 자금을 이체해 계정에 크레딧을 추가할 수 있습니다. 이는 당사의 마스터 서비스 계약에 따라 계정에 유효한 신용카드를 유지해야 하기 때문입니다. 청구 방식에 대한 가이드를 읽어보세요.
아니요. 요금 구조를 최대한 투명하게 유지하기 위해 대부분의 경우 GPU 요금에 이그레스를 포함하지 않습니다.
예, 신용카드로 계정에 선불 크레딧을 충전할 수 있습니다. 사용한 서비스에 대해 계정에 청구가 진행되면, 계정에 등록된 결제 카드에서 요금을 청구하기 전에 선결제된 크레딧 금액이 적용됩니다.
네. 가상 머신(VM)의 전원이 꺼진 상태라도 저장된 데이터는 안전하게 유지되며, RAM이나 데이터 전송량 등 다른 리소스의 가용성을 확보(리저브)하기 위한 리소스 가치가 유지됩니다. Longview Pro 또는 추가 IP와 같은 다른 활성 서비스도 청구됩니다. 특정 서비스 요금 청구를 중단하려면 계정에서 해당 서비스를 완전히 삭제해야 합니다.
일부 GPU 모델은 사용을 위해 프로비저닝하기 전에 계약을 체결해야 합니다. Akamai는 일부 GPU를 시간당 요금으로도 제공하지만, 사용 가능 여부는 GPU 유형, 리전, 배포 규모에 따라 달라집니다. 이용 규모와 요구사항에 맞춰 약정과 계약 조건을 조합할 수 있습니다.
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