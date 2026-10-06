네. 가상 머신(VM)의 전원이 꺼진 상태라도 저장된 데이터는 안전하게 유지되며, RAM이나 데이터 전송량 등 다른 리소스의 가용성을 확보(리저브)하기 위한 리소스 가치가 유지됩니다. Longview Pro 또는 추가 IP와 같은 다른 활성 서비스도 청구됩니다. 특정 서비스 요금 청구를 중단하려면 계정에서 해당 서비스를 완전히 삭제해야 합니다.