Akamai
메인 콘텐츠로 건너뛰기
Akamai
로그인
로그인 Close
Cloud Manager
클라우드 컴퓨팅 서비스 관리
로그인 Close
Control Center
보안 및 딜리버리 서비스 관리
Background

Badette Tribbey

Senior II Technical Writer

바데트는 현재 Akamai Technologies의 수석 기술 문서 작성자로서 기술 연구 결과를 바탕으로 위협 보고서와 기타 장편 콘텐츠 내에서 매력적인 이야기를 구성합니다.

바데트 트리비(Badette Tribbey)의 게시글

슈퍼 하이웨이 공격: 악성 DNS 트래픽 심층 분석

March 14, 2023Badette Tribbey 그리고 Steve Winterfeld

최신 SOTI 보고서에서는 기업 및 홈 네트워크에서 가장 큰 위협이 무엇인지를 파악하기 위해 악성 DNS 트래픽을 분석했습니다.

블로그 읽기