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Badette Tribbey

Senior II Technical Writer

Badetteは現在、Akamai TechnologiesのSenior Technical Writerを務めています。技術的な発見を、興味を引くストーリーとして脅威レポートや長文のコンテンツなどの読み物に落とし込むことが彼女の仕事です。

Badette Tribbeyによる記事 

攻撃の「高速道路」：悪性 DNS トラフィックの詳細な分析

March 14, 2023Badette Tribbey and Steve Winterfeld

最新の SOTI レポートでは、悪性 DNS トラフィックを分析し、これがエンタープライズやホームネットワークにリスクをもたらす最大の脅威であると断定しています。

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