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CVE-2026-48282: Adobe ColdFusion의 치명적인 취약점 대응

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핵심 내용

  • Adobe ColdFusion에 영향을 미치는 심각한 취약점에 대한 세부 정보가 공개되었습니다. CVE-2026-48282로 공식 등록된 이 취약점은 웹 인프라에 심각한 리스크를 초래할 수 있습니다.

  • 이 문제는 웹 엔드포인트를 통해 노출된 ColdFusion RDS FILEIO 핸들러의 경로 탐색 취약점에서 비롯되었습니다. 이 취약점은 인증되지 않은 공격자가 서버의 파일을 읽거나 쓸 수 있도록 허용하며, 원격 코드 실행(RCE)을 가능하게 할 수도 있습니다.

  • Adobe가 패치를 통해 이 문제를 해결했지만, 여전히 많은 프로덕션 환경이 리스크에 노출되어 있습니다.

  • Akamai는 이 위협으로부터 고객을 보호하기 위해 Adaptive Security Engine의 Rapid Rule을 선제적으로 배포했습니다.

취약점 세부 정보

이 문제의 핵심은 Adobe ColdFusion RDS FILEIO 핸들러에 존재하는 경로 탐색 취약점입니다. 이 취약점은 공격자가 파일 경로를 조작할 수 있게 해 결과적으로 무단으로 파일 시스템에 접속할 수 있는 리스크를 초래합니다. 이 엔드포인트는 웹 인터페이스를 통해 노출되어 있으며 사용자 상호작용이 필요하지 않기 때문에 악의적인 공격자가 쉽게 접속할 수 있습니다.

이 취약점은 /CFIDE/main/ide.cfm?ACTION=FILEIO 엔드포인트를 표적으로 삼을 때 악용될 수 있습니다. 공격자가 조작된 application/octet-stream 본문을 전송하면 핸들러가 잘못된 파일 경로, 탐색 시퀀스 또는 파일 쓰기 작업을 처리하는 과정에서 임의의 파일 접속이나 원격 코드 실행(RCE)이 발생할 수 있습니다.

Adobe ColdFusion 공격의 작동 원리

이 공격은 RDS FILEIO 핸들러가 인풋을 제대로 검증하지 못한다는 점을 악용합니다. 공격자는 취약한 엔드포인트에 악의적으로 조작된 HTTP 요청을 전송합니다.

  • 파일 읽기/쓰기: 공격자는 탐색 시퀀스(예: ../)를 주입해 의도된 디렉토리 외부의 민감한 파일에 접속하거나 기존 설정 파일을 덮어쓸 수 있습니다.

  • RCE: 공격자는 웹에서 접속 가능한 디렉토리에 악성 파일(예: .cfm 파일)을 작성해 서버에서 임의의 코드를 실행할 수 있으므로, 이를 통해 시스템 전체를 완전히 제어할 수 있게 됩니다.

이 취약점을 악용해 인증 없이도 파일을 직접 조작할 수 있으므로 노출된 모든 ColdFusion 인스턴스에 심각한 위협을 가합니다.

이 취약점은 Adobe ColdFusion의 다음 핵심 버전에 존재합니다.

  • Adobe ColdFusion 2025.9 이하 버전

  • Adobe ColdFusion 2023.20 이하 버전

사용자는 이 취약점을 해결하기 위해 Adobe가 APSB26-68에서 제공한 보안 업데이트를 즉시 적용해야 합니다.

Akamai App & API Protector를 통한 방어

Akamai는 Akamai App & API Protector 고객을 대상으로 Adaptive Security Engine의 Rapid Rule을 배포해

‘3000985 — Adobe ColdFusion RDS Exploit Attempt Detected (CVE-2026-48282)’ 위협에 대한 커버리지를 제공했습니다.

요약

최신 Adobe ColdFusion 위협으로부터 고객을 보호하기 위해 Akamai App & API Protector에 새로운 룰이 배포되었습니다.

웹 애플리케이션 방화벽(WAF) 룰은 알려진 공격 패턴을 탐지하고 차단할 수 있지만, 가장 효과적인 방어 방법은 공급업체가 제공하는 패치를 신속하게 적용하는 것입니다. 이 문제의 심각도를 고려할 때 가능한 한 빨리 업데이트를 적용해야 합니다.

Akamai Security Intelligence Group은 고객과 보안 커뮤니티 전체를 위해 이와 같은 위협에 대한 모니터링, 보고, 방어를 계속할 것입니다. Akamai Security Intelligence Group의 최신 뉴스를 더 받으려면 리서치 홈페이지를 방문하고 소셜 미디어를 팔로우하세요.

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