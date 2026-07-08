CVE-2026-48282: Adobe ColdFusion의 치명적인 취약점 대응

이 문제의 핵심은 Adobe ColdFusion RDS FILEIO 핸들러에 존재하는 경로 탐색 취약점입니다. 이 취약점은 공격자가 파일 경로를 조작할 수 있게 해 결과적으로 무단으로 파일 시스템에 접속할 수 있는 리스크를 초래합니다. 이 엔드포인트는 웹 인터페이스를 통해 노출되어 있으며 사용자 상호작용이 필요하지 않기 때문에 악의적인 공격자가 쉽게 접속할 수 있습니다.

이 취약점은 /CFIDE/main/ide.cfm?ACTION=FILEIO 엔드포인트를 표적으로 삼을 때 악용될 수 있습니다. 공격자가 조작된 application/octet-stream 본문을 전송하면 핸들러가 잘못된 파일 경로, 탐색 시퀀스 또는 파일 쓰기 작업을 처리하는 과정에서 임의의 파일 접속이나 원격 코드 실행(RCE)이 발생할 수 있습니다.