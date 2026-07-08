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CVE-2026-48282: mitigação de uma vulnerabilidade crítica no Adobe ColdFusion

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Principais conclusões

  • Informações sobre uma vulnerabilidade crítica que afeta o Adobe ColdFusion vieram à tona. A vulnerabilidade, identificada oficialmente como CVE-2026-48282, representa um risco significativo para a infraestrutura web.

  • O problema tem origem em uma vulnerabilidade de travessia de diretório no manipulador de arquivos RDS FILEIO do ColdFusion, que é exposta por meio de um endpoint web. Esta vulnerabilidade permite que um invasor não autenticado leia ou grave arquivos no servidor, o que pode resultar na execução remota de código (RCE).

  • Embora a Adobe tenha resolvido o problema com atualizações, muitos ambientes de produção ainda permanecem vulneráveis.

  • Implementamos proativamente uma Regra rápida do Adaptive Security Engine para proteger os clientes contra essa ameaça.

Detalhes da vulnerabilidade

O problema central é uma vulnerabilidade de travessia de diretório no manipulador de arquivos RDS FILEIO do Adobe ColdFusion. A falha permite que um invasor manipule os caminhos dos arquivos, o que pode resultar em acesso não autorizado ao sistema de arquivos. Como o endpoint é acessado por meio de uma interface web e não requer interação do usuário, ele se torna altamente vulnerável a ataques maliciosos.

A vulnerabilidade pode ser explorada ao acessar o endpoint /CFIDE/main/ide.cfm?ACTION=FILEIO. Ao enviar um corpo malicioso do tipo application/octet-stream, um invasor pode fornecer caminhos de arquivos suspeitos, sequências de travessia de diretórios ou operações de escrita de arquivos que o manipulador não consegue processar corretamente, resultando em acesso arbitrário a arquivos ou em execução remota de código, ou RCE.

Como funciona o ataque ao Adobe ColdFusion?

O ataque explora uma falha no manipulador RDS FILEIO, que não consegue higienizar adequadamente os dados de entrada. Um invasor envia uma solicitação de HTTP especialmente criada para o endpoint vulnerável:

  • Leitura e escrita de arquivos: ao injetar sequências de travessia (como ../), um invasor pode acessar arquivos confidenciais fora do diretório pretendido ou substituir arquivos de configuração existentes.

  • RCE: ao gravar arquivos maliciosos (como arquivos .cfm) em diretórios acessíveis pela web, um invasor pode executar códigos arbitrários no servidor, assumindo o controle total do ambiente.

Como essa vulnerabilidade permite a manipulação direta de arquivos sem a necessidade de autenticação, ela representa uma ameaça crítica para qualquer instância do ColdFusion que esteja exposta.

A vulnerabilidade está presente nas seguintes versões principais do Adobe ColdFusion:

  • Adobe ColdFusion 2025.9 e versões anteriores

  • Adobe ColdFusion 2023.20 e versões anteriores

Os usuários devem aplicar imediatamente as atualizações de segurança fornecidas pela Adobe no APSB26-68 para corrigir essa vulnerabilidade.

Mitigação com o Akamai App & API Protector

Implantamos uma Regra rápida do Adaptive Security Engine para os clientes do Akamai App & API Protector para oferecer cobertura total a esta ameaça:

3000985 — Tentativa de exploração da vulnerabilidade RDS do Adobe ColdFusion detectada (CVE-2026-48282)

Resumo

Uma nova regra no Akamai App & API Protector foi implantada para proteger nossos clientes contra a ameaça mais recente do Adobe ColdFusion.

Embora as regras de um WAF (firewall de aplicações web) possam identificar e bloquear padrões de exploração conhecidos, a defesa mais eficaz é aplicar imediatamente as atualizações fornecidas pelo fornecedor. Dada a gravidade do problema, as atualizações devem ser aplicadas o mais rápido possível.

O Akamai Security Intelligence Group continuará monitorando, notificando e criando mitigações quanto a ameaças como essas para nossos clientes e para a comunidade de segurança em geral. Para acompanhar as notícias mais recentes do Akamai Security Intelligence Group, confira nossa página inicial de pesquisa e siga nossos perfis nas redes sociais.

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