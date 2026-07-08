CVE-2026-48282: mitigação de uma vulnerabilidade crítica no Adobe ColdFusion

O problema central é uma vulnerabilidade de travessia de diretório no manipulador de arquivos RDS FILEIO do Adobe ColdFusion. A falha permite que um invasor manipule os caminhos dos arquivos, o que pode resultar em acesso não autorizado ao sistema de arquivos. Como o endpoint é acessado por meio de uma interface web e não requer interação do usuário, ele se torna altamente vulnerável a ataques maliciosos.

A vulnerabilidade pode ser explorada ao acessar o endpoint /CFIDE/main/ide.cfm?ACTION=FILEIO. Ao enviar um corpo malicioso do tipo application/octet-stream, um invasor pode fornecer caminhos de arquivos suspeitos, sequências de travessia de diretórios ou operações de escrita de arquivos que o manipulador não consegue processar corretamente, resultando em acesso arbitrário a arquivos ou em execução remota de código, ou RCE.