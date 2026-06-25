새로운 MCP 규격: 보안팀이 대비해야 할 사항

스테이트리스를 추구하다 보면 미묘한 보안 문제가 생깁니다. 기업 환경에서는 AI와의 상호작용이 요청을 위한 대화 한 번으로 끝나지 않고 여러 단계의 연속적인 과정이 필요한 경우가 많습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

명확한 설명 요청 : 툴은 작업 중 필요한 정보가 부족할 경우 사용자에게 일시 중지를 요청할 수 있습니다.

진행 상황 확인: 오래 걸리는 작업의 경우 시스템이 주기적으로 업데이트를 요청해야 할 수 있습니다.

워크플로 일시 중지: 복잡한 프로세스는 인간의 승인을 기다리며 한 시간 동안 일시 중지되었다가 이전 상태 그대로 실행을 재개할 수 있습니다.

새로운 MCP는 스테이트리스이기 때문에 사용자 정보를 기억하는 데 영구 세션을 사용하지 않습니다. 그 대신, 서버가 클라이언트에게 전달하는 추적 식별자와 상태 오브젝트를 제공합니다. 클라이언트는 실행 흐름을 재개할 준비가 되면 해당 정보를 다시 전달하며, 이를 통해 클라이언트는 작업 상태를 완전히 제어할 수 있게 됩니다.

보안에 대해 우려하는 내용은 간단합니다. 이러한 추적 ID와 상태 오브젝트가 클라이언트로부터 직접 전달되기 때문에 서버에서 이를 무분별하게 신뢰할 수 없다는 점입니다. 그림 2는 MCP 서버가 예측 가능한 추적 ID를 사용하거나 수신된 상태 오브젝트의 무결성을 철저히 검증하지 않을 경우, 공격자가 이러한 값을 추측하거나 변조해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있음을 보여줍니다.