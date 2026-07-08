CVE-2026-48282: Mitigación de una vulnerabilidad crítica en Adobe ColdFusion

El problema se centra en una vulnerabilidad de salto de directorio en el controlador RDS FILEIO de Adobe ColdFusion. El fallo permite que un atacante manipule rutas de archivos, lo que podría dar lugar a un acceso no autorizado al sistema de archivos. Dado que el terminal está expuesto a través de una interfaz web y no requiere interacción del usuario, resulta muy accesible para los agentes maliciosos.

La vulnerabilidad puede explotarse al atacar el terminal /CFIDE/main/ide.cfm?ACTION=FILEIO. Mediante el envío de un cuerpo application/octet-stream manipulado, un atacante puede proporcionar rutas de archivos sospechosas, secuencias de salto de directorio u operaciones de escritura de archivos que el controlador gestiona de forma incorrecta, lo que puede dar lugar a un acceso arbitrario a archivos o a la ejecución remota de código.