CVE-2026-48282: Mitigación de una vulnerabilidad crítica en Adobe ColdFusion

Conclusiones clave
Se han dado a conocer detalles sobre una vulnerabilidad crítica que afecta a Adobe ColdFusion. La vulnerabilidad, registrada oficialmente como CVE-2026-48282, supone un riesgo importante para la infraestructura web.
El problema se debe a una vulnerabilidad de salto de directorio en el controlador RDS FILEIO de ColdFusion, expuesto a través de un terminal web. Esta vulnerabilidad permite que un atacante no autenticado lea o escriba archivos en el servidor y pueda llegar a ejecutar código de forma remota (RCE).
Aunque Adobe ha corregido este problema mediante parches, muchos entornos de producción siguen estando expuestos.
Hemos implementado de forma proactiva una regla rápida del motor de seguridad adaptable para proteger a nuestros clientes frente a esta amenaza.
Detalles de la vulnerabilidad
El problema se centra en una vulnerabilidad de salto de directorio en el controlador RDS FILEIO de Adobe ColdFusion. El fallo permite que un atacante manipule rutas de archivos, lo que podría dar lugar a un acceso no autorizado al sistema de archivos. Dado que el terminal está expuesto a través de una interfaz web y no requiere interacción del usuario, resulta muy accesible para los agentes maliciosos.
La vulnerabilidad puede explotarse al atacar el terminal /CFIDE/main/ide.cfm?ACTION=FILEIO. Mediante el envío de un cuerpo application/octet-stream manipulado, un atacante puede proporcionar rutas de archivos sospechosas, secuencias de salto de directorio u operaciones de escritura de archivos que el controlador gestiona de forma incorrecta, lo que puede dar lugar a un acceso arbitrario a archivos o a la ejecución remota de código.
Cómo funciona el ataque contra Adobe ColdFusion
El ataque aprovecha que el controlador RDS FILEIO no depura correctamente los datos de entrada. Un atacante envía una solicitud HTTP especialmente manipulada al terminal vulnerable:
Lectura/escritura de archivos: al insertar secuencias de salto de directorio (como ../), un atacante puede acceder a archivos confidenciales situados fuera del directorio previsto o sobrescribir archivos de configuración existentes.
RCE: al escribir archivos maliciosos (como archivos .cfm) en directorios accesibles desde la web, un atacante puede ejecutar código arbitrario en el servidor y obtener el control total del entorno.
Dado que la vulnerabilidad permite manipular archivos directamente sin necesidad de autenticación, supone una amenaza crítica para cualquier instancia de ColdFusion expuesta.
La vulnerabilidad está presente en las siguientes versiones principales de Adobe ColdFusion:
Adobe ColdFusion 2025.9 y versiones anteriores
Adobe ColdFusion 2023.20 y versiones anteriores
Los usuarios deben aplicar de inmediato las actualizaciones de seguridad proporcionadas por Adobe en APSB26-68 para corregir esta vulnerabilidad.
Mitigación con Akamai App & API Protector
Hemos implementado una regla rápida del motor de seguridad adaptable para que los clientes de Akamai App & API Protector tengan una cobertura completa contra esta amenaza:
3000985 — Intento de explotación de Adobe ColdFusion RDS detectado (CVE-2026-48282)
Resumen
Se ha implementado una nueva regla en Akamai App & API Protector para proteger a nuestros clientes frente a la amenaza más reciente que afecta a Adobe ColdFusion.
Aunque las reglas de firewall de aplicaciones web (WAF) pueden identificar y bloquear patrones de ataque conocidos, la defensa más eficaz es aplicar rápidamente los parches proporcionados por el proveedor. Dada la gravedad de este problema, las actualizaciones deben aplicarse lo antes posible.
El grupo de inteligencia sobre seguridad de Akamai seguirá supervisando, informando y creando mitigaciones para amenazas de este tipo tanto para nuestros clientes como para la comunidad de seguridad en general. Para mantenerse al día con más noticias de última hora del grupo de inteligencia de seguridad de Akamai, consulte nuestra página de investigación y síganos en las redes sociales.
Etiquetas