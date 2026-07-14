Langflow를 악용해 맞춤형 DDoS Gafgyt 봇넷 구축

공격자들은 AI 및 대규모 언어 모델(LLM) 애플리케이션 프로토타이핑에 사용되는 인기 있는 시각적 프레임워크인 Langflow의 코드 검증 API 엔드포인트 내에 존재하는 원격 코드 실행(RCE) 취약점을 악용하고 있습니다.

프레임워크가 유출되면, 공격자는 오랫동안 사용된 고도의 맞춤형 Gafgyt 분산 서비스 거부(DDoS) 봇의 변종을 유포합니다. 이 특정 페이로드는 암호화폐 채굴과 같은 부가 기능을 제거하고 네트워크 플러딩에만 집중하도록 설계되었으며, 표준 자동 디코딩 툴을 우회하기 위해 복잡한 변형 RC4 스트림 암호를 사용해 명령 및 제어(C2) 통신을 은닉합니다.

엔터프라이즈 AI 개발은 빠르게 진행되기 때문에 많은 팀은 Langflow와 같은 실험용 툴을 프로덕션 또는 Staging 환경에 배포할 때, 적절한 네트워크 세그멘테이션, 방화벽 보호 또는 엄격한 아웃바운드 트래픽 필터링 없이 이를 수행합니다. 이는 아주 믿을 만해 보이지만 악의적인 아웃바운드 C2 트래픽이 기업 보안 필터를 쉽게 우회할 수 있는 환경을 조성합니다.

AI 인프라를 보호하려면 기본 보안 프로토콜로 돌아가야 합니다. 여기에는 AI 오케스트레이터의 임의 코드 실행 취약점을 패치하고, 포트 1337을 통한 비인가 트래픽 차단과 같은 엄격한 아웃바운드 트래픽 필터링을 구현하며, 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)을 통해 개발 환경을 격리하고, 맞춤형 YARA 시그니처를 배포하는 작업이 포함됩니다.

사이버 보안 업계는 지난 몇 년간 자동화된 피싱, 딥페이크, 자율형 멀웨어 등 고도화된 AI 위협에 대해 우려해 왔습니다. 하지만 사이버 공격자는 그들의 일차적 목적이 훨씬 더 실용적임을 증명하고 있습니다. 이들은 단순히 AI를 조작하려는 것이 아니라, 기존의 대규모 사이버 범죄를 더욱 활성화하기 위해 AI의 기반 인프라를 탈취하려고 합니다.

최근 위협 인텔리전스에 따르면 최신 AI 기술과 고전적인 봇넷 아키텍처가 흥미롭게 결합된 사례가 발견되었습니다. 공격자들은 CVE-2025-3248(Langflow의 원격 코드 실행 취약점)을 악용해 오랫동안 사용된 Gafgyt/BASHLITE DDoS 봇의 맞춤형 변종을 유포하고 있습니다.

이 블로그 게시물에서는 공격자들이 CVE-2025-3248을 악용해 최첨단 AI 프레임워크를 무차별 대입 네트워크 공격 무기로 전환하는 방법을 설명합니다.