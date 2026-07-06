네트워크 보안은 제로 트러스트에 어떻게 적용하나요?

Akamai는 정교한 위협 인텔리전스를 기반으로 네트워크 보안을 위한 제로 트러스트를 지원하는 사이버 보안 솔루션과 서비스 제품군을 제공합니다. 세계 최대의 컴퓨팅 플랫폼인 Akamai는 전 세계 인터넷 트래픽에 대한 탁월한 인사이트와 글로벌 공격에 대한 가시성을 보유하고 있습니다. 따라서 보안 팀은 새로운 위협에 대한 심층적인 이해를 도모하고 네트워크 성능에 영향을 주지 않으면서 가장 정교하고 위험한 공격을 선제적이고 예측 가능한 방식으로 차단할 수 있습니다.

Secure Internet Access

Akamai Secure Internet Access 는 멀웨어, 랜섬웨어, 피싱, 데이터 유출 및 탈취 같은 지능적 표적 위협으로부터 기업과 사용자를 보호하는 클라우드 기반 보안 웹 게이트웨이입니다. Akamai의 이 기술은 사용자와 디바이스가 다른 레거시 보안 제어와 관련된 복잡성과 관리 오버헤드 없이 어디에서나 인터넷에 안전하게 연결할 수 있도록 지원합니다. 실시간 위협 인텔리전스를 기반으로 하는 Secure Internet Access는 정적 및 동적 탐지 엔진을 활용해 표적 위협을 선제적으로 식별하고 차단하는 다중 보호 레이어를 제공합니다.

Enterprise Application Access

Akamai Enterprise Application Access는 VPN(Virtual Private Network)을 클라우드의 ID 인지 프록시로 대체해 ZTNA(Zero Trust Network Access)를 지원합니다. 이 유연하고 적응력이 뛰어난 서비스는 위협 인텔리전스, 디바이스 체계, 사용자 정보 등 실시간 신호를 기반으로 세분화된 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. Enterprise Application Access는 데이터 손실 방지, 애플리케이션 보안, ID 및 접속 관리, MFA(Multi-Factor Authentication), SSO(Single Sign-On), 관리 가시성, 네트워크 접속 제어를 위한 기술을 통합해 네트워크 보안을 개선합니다.

Akamai MFA

Akamai의 멀티팩터 인증 기술인 Akamai MFA는 피싱 방지 인증 팩터를 제공하는 차세대 솔루션입니다. 가장 강력한 표준 기반 인증 방법인 FIDO2를 활용하는 Akamai MFA는 모바일 디바이스의 앱을 통해 사용자에게 친숙하고 원활한 멀티팩터 인증 경험을 제공하며, 비용이 많이 들고 번거로운 하드웨어 보안 키가 필요하지 않습니다. Akamai MFA는 엔드투엔드 암호화 및 비밀 보안 질문과 답변 플로우를 통해 인증 프로세스를 기밀로 유지하고 피싱을 불가능하게 만듭니다.

마이크로세그멘테이션으로 네트워크 보안 확보

Akamai는 또한 분할된 네트워크 내에서 제로 트러스트 원칙을 적용하는 가장 간단하고, 가장 빠르며, 가장 직관적인 방법인 Akamai Guardicore Segmentation을 통해 강력한 네트워크 보안 기능을 제공합니다.



Akamai Guardicore Segmentation은 기업의 IT 인프라에 대한 자세한 정보를 수집해, 보안 팀이 사용자 및 프로세스 수준에서 세분화된 활동을 실시간 및 과거 기준으로 볼 수 있는 동적 맵을 생성합니다. 이러한 상세한 인사이트를 AI 기반 보안 정책 워크플로우와 결합하면, 보안 팀이 개별 IT 자산에 대한 세그멘테이션 정책을 생성해 측면 이동을 통해 확산되는 랜섬웨어 같은 사이버 공격을 효과적으로 차단할 수 있습니다.



Akamai의 세그멘테이션 기술은 베어메탈 서버, 가상 머신, IoT, 컨테이너, 클라우드 인스턴스, IoT 디바이스 전반의 최신 운영 체제와 레거시 운영 체제 모두에서 작동합니다. Akamai Guardicore Segmentation은 또한 침입 탐지 시스템을 통해 위협 인텔리전스 방화벽, 평판 분석, 동적 디셉션 솔루션 등의 다양한 기법을 제공합니다.

