Como a segurança de rede está relacionada ao Zero Trust?

A Akamai oferece um conjunto de soluções e serviços de cibersegurança, desenvolvidos com inteligência de ameaças sofisticada, que dão suporte ao Zero Trust para segurança de rede. Como a maior plataforma de computação do mundo, temos uma visão inigualável do tráfego mundial da Internet e visibilidade dos ataques globais. Isso permite que nossas equipes de segurança desenvolvam uma compreensão aprofundada das ameaças emergentes e informem nossas medidas de segurança para interromper, de forma proativa e previsível, os ataques mais sofisticados e perigosos, sem afetar o desempenho da rede.

Secure Internet Access

Akamai Secure Internet Access é um gateway Web seguro baseado em nuvem que oferece proteção para organizações e usuários contra ameaças direcionadas avançadas, como malware, ransomware e phishing, bem como violações e exfiltração de dados. Essa tecnologia da Akamai garante que os usuários e dispositivos possam se conectar com segurança à Internet onde quer que estejam, sem a complexidade e a sobrecarga de gerenciamento associadas a outros controles de segurança herdados. Com inteligência de ameaças em tempo real, o Secure Internet Access tem várias camadas de proteção que utilizam mecanismos de detecção estáticos e dinâmicos para identificar e bloquear proativamente ameaças direcionadas.

Enterprise Application Access

Akamai Enterprise Application Access habilita o ZTNA (Zero Trust Network Access) substituindo VPNs (Virtual Private Networks) por um proxy com reconhecimento de identidade na nuvem. Esse serviço flexível e adaptável possibilita acesso granular à tomada de decisões com base em sinais em tempo real, como inteligência de ameaças, postura do dispositivo e informações do usuário. O Enterprise Application Access melhora a segurança da rede integrando tecnologias para prevenção contra perda de dados, segurança de aplicações, gerenciamento de identidade e acesso, MFA (autenticação multifator), SSO (login único) e visibilidade de gerenciamento e controle de acesso à rede.

Akamai MFA

A tecnologia de autenticação multifator da Akamai, o Akamai MFA, é uma solução de nova geração que oferece um fator de autenticação à prova de phishing. Utilizando FIDO2, o mais forte método de autenticação baseado em padrões disponível, o Akamai MFA usa um app em um dispositivo móvel para fornecer autenticação multifator com uma experiência de usuário familiar e sem atritos, sem a necessidade de chaves de segurança de hardware caras e complicadas. Com criptografia de ponta a ponta e um fluxo de resposta/desafio selado, o Akamai MFA torna o processo de autenticação à prova de phishing e confidencial.

Obtenha segurança de rede com microssegmentação

A Akamai também oferece proteções poderosas para a segurança da rede com o Akamai Guardicore Segmentation, a maneira mais simples, rápida e intuitiva de aplicar os princípios de Zero Trust em uma rede segmentada.



Akamai Guardicore Segmentation coleta informações detalhadas sobre a infraestrutura de TI de uma organização, criando um mapa dinâmico que permite que as equipes de segurança visualizem as atividades com granularidade no nível do usuário e do processo em tempo real e histórico. Quando combinados com fluxos de trabalho de políticas de segurança alimentados por IA, esses insights detalhados permitem que as equipes de segurança criem políticas de segmentação para ativos de TI individuais, bloqueando efetivamente ataques cibernéticos, como ransomware, que se espalham por meio de movimentos laterais.



A tecnologia de segmentação da Akamai funciona com sistemas operacionais modernos e herdados em servidores bare-metal, máquinas virtuais, Internet das coisas, contêineres, instâncias de nuvem e dispositivos de Internet das coisas. O Akamai Guardicore Segmentation também oferece vários métodos em seu sistema de detecção de invasões, incluindo um firewall de inteligência de ameaças, análise de reputação e soluções dinâmicas de engano.

