In che modo la sicurezza della rete si inserisce nella strategia Zero Trust?

SASE, o Secure Access Service Edge, è un framework di sicurezza definito da Gartner. In un'architettura SASE, le tecnologie di sicurezza e connettività di rete convergono in un'unica piattaforma cloud per consentire una trasformazione digitale rapida e sicura.
Sicurezza della rete potenziata con i principi del modello Zero Trust
La natura della rete IT sta cambiando rapidamente e richiede un approccio diverso alla sicurezza. Tradizionalmente, i team addetti alla sicurezza erano concentrati sulla difesa del perimetro della rete IT. Le soluzioni per la sicurezza delle informazioni erano progettate per bloccare le attività dannose consentendo al contempo il traffico di rete legittimo; tutto ciò che era considerato "sicuro" all'interno della rete veniva automaticamente considerato attendibile.
Purtroppo, con l'aumento del cloud computing e della forza lavoro remota, l'idea del perimetro di rete è diventata obsoleta. Le applicazioni e gli utenti legittimi devono poter accedere alle risorse IT anche dall'esterno del perimetro e i malintenzionati spesso, oltre a sferrare attacchi dall'esterno, si spostano anche lateralmente una volta infiltratisi.
La sicurezza Zero Trust è la risposta alle sfide derivanti da questa evoluzione dell'infrastruttura. Zero Trust è un modello di protezione della rete basato su una filosofia ben definita, ossia che l'accesso ai servizi o ai sistemi di un'azienda da parte di persone o dispositivi, interni o esterni alla rete aziendale, deve essere possibile solo previa autenticazione e costante verifica.
In qualità di azienda di eccellenza nel settore della sicurezza della rete, Akamai offre soluzioni che supportano il modello Zero Trust, garantendo l'accesso remoto alle app aziendali e a Internet da qualsiasi luogo e riducendo l'impatto delle minacce informatiche senza ostacolare la produttività dei dipendenti.
In che modo il modello Zero Trust potenzia la sicurezza della rete
In un sistema Zero Trust, tutti gli utenti e i dispositivi sono considerati dannosi o compromessi fino a quando non vengono verificati come legittimi e autorizzati. Si tratta di un approccio opposto rispetto alla tradizionale sicurezza della rete, che considera automaticamente attendibile qualsiasi utente, dispositivo o richiesta già all'interno del perimetro.
Prima di concedere l'accesso o trasferire i dati, la sicurezza Zero Trust richiede autenticazioni e autorizzazioni attendibili per ogni utente e dispositivo. Utilizzando l'analisi comportamentale, il filtraggio e la registrazione per verificare le azioni e identificare i segni di compromissione, le soluzioni di sicurezza che supportano il modello Zero Trust analizzano qualsiasi anomalia nel comportamento degli utenti e nelle richieste di accesso. Questo cambiamento radicale permette di difendersi dalle minacce più comuni. Diventa quindi sempre più difficile per gli hacker sfruttare una vulnerabilità del perimetro, ottenere un accesso non autorizzato e trascorrere giorni o mesi utilizzando dati e applicazioni sensibili una volta all'interno della rete.
Grazie al modello Zero Trust, potete:
- Bloccare gli attacchi dannosi. Un approccio Zero Trust può identificare, bloccare e mitigare in maniera proattiva le minacce mirate, tra cui malware, spyware, ransomware, phishing, attacchi zero-day e altre campagne avanzate.
- Fornire un accesso sicuro. Il sistema Zero Trust può ridurre il rischio e la complessità legati agli accessi degli utenti, inclusi fornitori e provider di terze parti.
- Minimizzare le complessità e risparmiare sui costi. Un modello Zero Trust riduce la complessità degli accessi aziendali e della sicurezza della rete, eliminando la necessità di apportare modifiche dispendiose in termini di tempo e denaro agli strumenti di sicurezza tradizionali.
Sicurezza della rete Zero Trust con Akamai
Akamai offre una suite di soluzioni e servizi per la cybersicurezza, basata su una sofisticata intelligence delle minacce e in grado di supportare la strategia Zero Trust per la massima sicurezza della rete. Grazie alla piattaforma di computing più estesa al mondo, possiamo disporre di una quantità impareggiabile di informazioni relative al traffico Internet globale e di una visibilità su tutti gli attacchi. Ciò consente ai nostri team di sviluppare una conoscenza approfondita delle minacce emergenti e di predisporre le corrette misure di sicurezza per bloccare, in modo proattivo e prevedibile, gli attacchi più sofisticati e pericolosi senza influire sulle prestazioni della rete.
Secure Internet Access
Akamai Secure Internet Access è una piattaforma SWG (Secure Web Gateway) basata sul cloud che assicura alle aziende e agli utenti una protezione dalle minacce mirate avanzate, tra cui malware, ransomware e phishing, nonché esfiltrazione e violazioni dei dati. Questa tecnologia Akamai garantisce a utenti e dispositivi una connessione sicura a Internet da qualsiasi luogo, senza la complessità e i costi di gestione associati alle soluzioni di sicurezza tradizionali. Basato sull'intelligence sulle minacce in tempo reale, Secure Internet Access dispone di più livelli di protezione che sfruttano motori statici e dinamici per identificare e bloccare in modo proattivo le minacce mirate.
Enterprise Application Access
Akamai Enterprise Application Access utilizza Zero Trust Network Access (ZTNA) sostituendo le VPN (Virtual Private Network) con un proxy in grado di riconoscere l'identità nel cloud. Questo servizio flessibile e adattabile consente di adottare un processo decisionale granulare basato su segnali in tempo reale, come l'intelligence sulle minacce, il comportamento dei dispositivi e le informazioni sugli utenti. Enterprise Application Access migliora la sicurezza della rete integrando tecnologie per la prevenzione della perdita di dati, la sicurezza delle applicazioni, la gestione di identità e accessi, l'autenticazione multifattore (MFA), SSO (Single Sign-On), la visibilità della gestione e il controllo degli accessi alla rete.
Akamai MFA
Akamai MFA, la tecnologia di autenticazione multifattore di Akamai è una soluzione di prossima generazione dotata di un fattore di autenticazione a prova di phishing. Sfruttando FIDO2, il metodo di autenticazione basato su standard più efficace sul mercato, Akamai MFA utilizza un'app su dispositivo mobile per fornire un'autenticazione multifattore intuitiva, che non richiede costose e complesse chiavi di sicurezza hardware. Grazie alla crittografia end-to-end e a un flusso di verifica/risposta chiuso, Akamai MFA rende il processo di autenticazione riservato e protetto da attacchi di phishing.
Sicurezza della rete grazie alla microsegmentazione
Akamai offre anche potenti protezioni per la sicurezza della rete con Akamai Guardicore Segmentation, il modo più semplice, rapido e intuitivo per applicare i principi Zero Trust all'interno di una rete segmentata.
Akamai Guardicore Segmentation raccoglie informazioni dettagliate sull'infrastruttura IT delle organizzazioni, creando una mappa dinamica che consente ai team di sicurezza di visualizzare le attività con una granularità a livello di utente e processo in tempo reale e su base cronologica. Se abbinate ai workflow delle policy di sicurezza basate sull'intelligenza artificiale, queste informazioni consentono di creare policy di segmentazione per le singole risorse IT e bloccano efficacemente gli attacchi informatici, come i ransomware, che si diffondono tramite movimenti laterali.
La tecnologia di segmentazione di Akamai funziona sia con i sistemi operativi moderni che preesistenti, in server bare metal, macchine virtuali, IoT, container, istanze cloud e dispositivi IoT. Akamai Guardicore Segmentation include inoltre diverse tecnologie nel suo sistema di rilevamento delle intrusioni, tra cui un firewall di intelligence delle minacce, l'analisi della reputazione e soluzioni di frode dinamica.
Domande frequenti (FAQ)
Con questo termine si fa riferimento alla pratica di garantire, ai dipendenti che lavorano fuori sede, un accesso sicuro a Internet e alle risorse di un'organizzazione su dispositivi e tecnologie non protetti da un firewall aziendale.
Si tratta di soluzioni efficaci che includono servizi di autenticazione multifattore, SWG (Secure Web Gateway) basati su cloud e soluzioni Zero Trust Network Access in grado di convalidare e autenticare costantemente le richieste di accesso a risorse e applicazioni.
Il framework SASE incorpora più tecnologie di sicurezza in un unico modello di servizio, tra cui Zero Trust Network Access (ZTNA), SD-WAN (Software-Defined Wide-Area Network), CASB (Cloud Access Security Broker), firewall di nuova generazione, funzionalità FWaaS (Firewall-as-a-Service), SWG (Secure Web Gateway) e MFA (Multi-Factor Authentication).
Perché i clienti scelgono Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.