In che modo la sicurezza della rete si inserisce nella strategia Zero Trust?

Akamai offre una suite di soluzioni e servizi per la cybersicurezza, basata su una sofisticata intelligence delle minacce e in grado di supportare la strategia Zero Trust per la massima sicurezza della rete. Grazie alla piattaforma di computing più estesa al mondo, possiamo disporre di una quantità impareggiabile di informazioni relative al traffico Internet globale e di una visibilità su tutti gli attacchi. Ciò consente ai nostri team di sviluppare una conoscenza approfondita delle minacce emergenti e di predisporre le corrette misure di sicurezza per bloccare, in modo proattivo e prevedibile, gli attacchi più sofisticati e pericolosi senza influire sulle prestazioni della rete.

Secure Internet Access

Akamai Secure Internet Access è una piattaforma SWG (Secure Web Gateway) basata sul cloud che assicura alle aziende e agli utenti una protezione dalle minacce mirate avanzate, tra cui malware, ransomware e phishing, nonché esfiltrazione e violazioni dei dati. Questa tecnologia Akamai garantisce a utenti e dispositivi una connessione sicura a Internet da qualsiasi luogo, senza la complessità e i costi di gestione associati alle soluzioni di sicurezza tradizionali. Basato sull'intelligence sulle minacce in tempo reale, Secure Internet Access dispone di più livelli di protezione che sfruttano motori statici e dinamici per identificare e bloccare in modo proattivo le minacce mirate.

Enterprise Application Access

Akamai Enterprise Application Access utilizza Zero Trust Network Access (ZTNA) sostituendo le VPN (Virtual Private Network) con un proxy in grado di riconoscere l'identità nel cloud. Questo servizio flessibile e adattabile consente di adottare un processo decisionale granulare basato su segnali in tempo reale, come l'intelligence sulle minacce, il comportamento dei dispositivi e le informazioni sugli utenti. Enterprise Application Access migliora la sicurezza della rete integrando tecnologie per la prevenzione della perdita di dati, la sicurezza delle applicazioni, la gestione di identità e accessi, l'autenticazione multifattore (MFA), SSO (Single Sign-On), la visibilità della gestione e il controllo degli accessi alla rete.

Akamai MFA

Akamai MFA, la tecnologia di autenticazione multifattore di Akamai è una soluzione di prossima generazione dotata di un fattore di autenticazione a prova di phishing. Sfruttando FIDO2, il metodo di autenticazione basato su standard più efficace sul mercato, Akamai MFA utilizza un'app su dispositivo mobile per fornire un'autenticazione multifattore intuitiva, che non richiede costose e complesse chiavi di sicurezza hardware. Grazie alla crittografia end-to-end e a un flusso di verifica/risposta chiuso, Akamai MFA rende il processo di autenticazione riservato e protetto da attacchi di phishing.

Sicurezza della rete grazie alla microsegmentazione

Akamai offre anche potenti protezioni per la sicurezza della rete con Akamai Guardicore Segmentation, il modo più semplice, rapido e intuitivo per applicare i principi Zero Trust all'interno di una rete segmentata.



Akamai Guardicore Segmentation raccoglie informazioni dettagliate sull'infrastruttura IT delle organizzazioni, creando una mappa dinamica che consente ai team di sicurezza di visualizzare le attività con una granularità a livello di utente e processo in tempo reale e su base cronologica. Se abbinate ai workflow delle policy di sicurezza basate sull'intelligenza artificiale, queste informazioni consentono di creare policy di segmentazione per le singole risorse IT e bloccano efficacemente gli attacchi informatici, come i ransomware, che si diffondono tramite movimenti laterali.



La tecnologia di segmentazione di Akamai funziona sia con i sistemi operativi moderni che preesistenti, in server bare metal, macchine virtuali, IoT, container, istanze cloud e dispositivi IoT. Akamai Guardicore Segmentation include inoltre diverse tecnologie nel suo sistema di rilevamento delle intrusioni, tra cui un firewall di intelligence delle minacce, l'analisi della reputazione e soluzioni di frode dinamica.

