¿Cómo encaja la seguridad de red en el modelo Zero Trust?

Akamai proporciona un conjunto de soluciones y servicios de ciberseguridad, basados en una sofisticada inteligencia ante amenazas, compatibles con enfoques Zero Trust para la seguridad de la red. Al ser la plataforma informática más grande del mundo, tenemos una visión sin precedentes del tráfico de Internet a nivel mundial y visibilidad de los ataques globales. Esto permite a nuestros equipos de seguridad desarrollar un conocimiento profundo de las amenazas emergentes e informar a nuestras medidas de seguridad para detener de forma proactiva y predecible los ataques más sofisticados y peligrosos, sin afectar al rendimiento de la red.

Secure Internet Access

Akamai Secure Internet Access es una puerta de enlace web segura basada en la nube que ofrece protección contra amenazas a organizaciones y usuarios frente a amenazas específicas avanzadas, como malware, ransomware y phishing, así como filtraciones de datos y exfiltraciones. Esta tecnología de Akamai garantiza que los usuarios y los dispositivos puedan conectarse de forma segura a Internet estén donde estén, sin la complejidad y los gastos generales de gestión asociados a otros controles de seguridad heredados. Con tecnología de inteligencia contra amenazas en tiempo real, Secure Internet Access cuenta con varias capas de protección que usan motores de detección estáticos y dinámicos para identificar y bloquear de forma proactiva las amenazas específicas.

Enterprise Application Access

Akamai Enterprise Application Access permite el acceso de red Zero Trust (ZTNA) mediante la sustitución de las redes privadas virtuales (VPN) por un proxy con reconocimiento de identidades en la nube. Este servicio flexible y adaptable permite un acceso granular a la toma de decisiones basada en señales en tiempo real, como inteligencia ante amenazas, estrategias de dispositivo e información de usuario. Enterprise Application Access mejora la seguridad de la red mediante la integración de tecnologías para la prevención de pérdida de datos, la seguridad de las aplicaciones, la gestión de acceso e identidades, la autenticación multifactorial (MFA), el inicio de sesión único (SSO) y la visibilidad de la gestión y el control del acceso a la red.

Akamai MFA

La autenticación multifactorial de Akamai MFA es una solución de última generación que ofrece un factor de autenticación a prueba de phishing. Akamai MFA utiliza FIDO2, el método de autenticación basado en estándares más sólido disponible, y una aplicación en un dispositivo móvil para proporcionar una autenticación multifactor con una experiencia de usuario familiar y fluida, sin necesidad de costosas y engorrosas claves de seguridad en hardware. Con criptografía integral y un flujo de desafío/respuesta sellado, Akamai MFA logra un proceso de autenticación confidencial a prueba de phishing.

Logre seguridad de red con la microsegmentación

Akamai también ofrece potentes protecciones para la seguridad de la red con Akamai Guardicore Segmentation, la forma más sencilla, rápida e intuitiva de aplicar los principios de Zero Trust dentro de una red segmentada.



Akamai Guardicore Segmentation recopila información detallada sobre la infraestructura de TI de una organización, creando un mapa dinámico que permite a los equipos de seguridad ver la actividad con detalles a nivel de usuarios y procesos en tiempo real, así como consultar datos históricos. Cuando se combina con flujos de trabajo de políticas de seguridad basados en IA, esta información detallada permite a los equipos de seguridad crear políticas de segmentación para activos de TI individuales, bloqueando de forma eficaz los ciberataques que se propagan a través del movimiento lateral, como el ransomware.



La tecnología de segmentación de Akamai funciona con sistemas operativos modernos y heredados en servidores bare metal, máquinas virtuales, IoT, contenedores, instancias de nube y dispositivos IoT. Akamai Guardicore Segmentation también ofrece varios métodos en su sistema de detección de intrusiones, lo que incluye un firewall de inteligencia de amenazas, análisis de reputación y soluciones dinámicas de engaño.

