Wie passt Netzwerksicherheit zu Zero Trust?

Akamai bietet eine Reihe von Cybersicherheitslösungen und -Services, die Zero Trust unterstützen und auf komplexer Threat Intelligence basieren. Als weltweit größte Computing-Plattform verfügen wir über einzigartige Einblicke in den weltweiten Internettraffic und globale Angriffe. Auf diese Weise erlangen unsere Sicherheitsteams tiefgreifendes Wissen über aufkommende Bedrohungen und aktualisieren unsere Sicherheitsmaßnahmen, damit diese auf proaktive und vorhersehbare Weise selbst die komplexesten und gefährlichsten Angriffe abwehren, ohne die Netzwerk-Performance zu beeinträchtigen.

Secure Internet Access

Akamai Secure Internet Access ist ein cloudbasiertes Secure Web Gateway, das Unternehmen und Nutzern Schutz vor hoch entwickelten, zielgerichteten Bedrohungen wie Malware, Ransomware und Phishing sowie Datendiebstahl und Datenextraktion bietet. Diese Technologie von Akamai stellt sicher, dass Nutzer und Geräte unabhängig von ihrem Standort eine sichere Verbindung zum Internet herstellen können. Sie verzichtet dabei allerdings auf die Komplexität und den Verwaltungsaufwand, die mit anderen veralteten Sicherheitskontrollen verbunden sind. Secure Internet Access basiert auf Threat Intelligence in Echtzeit und umfasst mehrere Schutzebenen, die statische und dynamische Engines nutzen, um zielgerichtete Bedrohungen proaktiv zu identifizieren und zu blockieren.

Enterprise Application Access

Akamai Enterprise Application Access ermöglicht Zero Trust Network Access (ZTNA) durch den Austausch von Virtual Private Networks (VPNs) mit einem identitätsbasierten Proxy in der Cloud. Dieser flexible und anpassbare Service ermöglicht die Wahl des sicheren Zugriffs auf der Grundlage von Echtzeit-Signalen. Dazu gehören Threat Intelligence, der Gerätestatus und Nutzerinformationen. Enterprise Application Access verbessert die Netzwerksicherheit durch die Integration von Technologien zur Verhinderung von Datenverlust, Anwendungssicherheit, Identitäts- und Zugriffsmanagement, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Single Sign-on (SSO) sowie transparenter Verwaltung und Netzwerkzugriffskontrolle.

Akamai MFA

Akamai MFA ist die Multi-Faktor-Authentifizierungslösung der nächsten Generation und bietet einen Authentifizierungsfaktor, der vor Phishing sicher ist. Mit FIDO2, der stärksten standardbasierten Authentifizierungsmethode auf dem Markt, verwendet Akamai MFA eine App auf einem Mobilgerät, um eine Multi-Faktor-Authentifizierung mit einem vertrauten und reibungslosen Nutzererlebnis und ohne kostspielige und umständliche Hardware-Sicherheitsschlüssel bereitzustellen. Mit End-to-End-Verschlüsselung und einem abgeschirmten MFA-Ablauf sorgt Akamai MFA für einen sicheren Authentifizierungsprozess, der sogar vor Phishing geschützt ist.

Netzwerksicherheit durch Mikrosegmentierung

Zudem bietet Akamai mit Akamai Guardicore Segmentation einen leistungsstarken Schutz für die Netzwerksicherheit – die einfachste, schnellste und intuitivste Methode, um Zero-Trust-Prinzipien innerhalb eines segmentierten Netzwerks durchzusetzen.



Akamai Guardicore Segmentation sammelt detaillierte Informationen über die IT-Infrastruktur eines Unternehmens und erstellt eine dynamische Karte, mit der Sicherheitsteams Aktivitäten auf Nutzer- und Prozessebene in Echtzeit und auf Basis von Verlaufsdaten einsehen können. In Kombination mit KI-basierten Sicherheitsrichtlinien-Workflows ermöglichen diese detaillierten Einblicke Sicherheitsteams die Erstellung von Segmentierungsrichtlinien für einzelne IT-Assets. Dadurch können Cyberangriffe wie Ransomware-Angriffe, die sich über laterale Bewegungen ausbreiten, effektiv blockiert werden.



Die Segmentierungstechnologie von Akamai funktioniert sowohl mit modernen als auch mit älteren Betriebssystemen auf Bare-Metal-Servern, virtuellen Maschinen, mit IoT, auf Containern, Cloudinstanzen und IoT-Geräten. Akamai Guardicore Segmentation bietet zudem mehrere Methoden in seinem Intrusion Detection System, darunter eine Threat Intelligence Firewall, Reputationsanalyse und Lösungen gegen Angriffe mit dynamischer Täuschung.

