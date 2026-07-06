Akamai は、高度な脅威インテリジェンスを備え、ゼロトラストのネットワークセキュリティをサポートする、サイバー・セキュリティ・ソリューションおよびサービスのスイートを提供しています。世界最大のコンピューティングプラットフォームを提供する Akamai は、世界のインターネットトラフィックに対する卓越した知見とグローバルな攻撃に関する比類のない可視性を有しています。当社のセキュリティチームが、この知見に基づいて、新たな脅威に対する理解を深めて、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、最も巧妙で危険な攻撃をプロアクティブかつ予測可能な方法で阻止するためのセキュリティ対策を提供しています。

Secure Internet Access

Secure Internet Access は、巧妙な標的型脅威（マルウェア、ランサムウェア、フィッシングなど）、データ漏えい、データ窃取から組織とユーザーを保護する、クラウドベースのセキュア Web ゲートウェイです。ユーザーやデバイスは、どこからでも安全にインターネットに接続できます。他の従来型のセキュリティ制御とは異なり、複雑な作業や管理オーバーヘッドは発生しません。Secure Internet Access は、リアルタイムの脅威インテリジェンスと複数の保護レイヤーを備え、静的および動的な検知エンジンを活用して、標的型脅威をプロアクティブに特定してブロックします。

Enterprise Application Access

Enterprise Application Access により、仮想プライベートネットワーク（VPN）の代わりにクラウド内のアイデンティティ認識型プロキシを使用して、ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）を実現できます。脅威インテリジェンス、デバイスポスチャー、ユーザー情報などのリアルタイムの信号に基づいて、アクセスに関する決定をきめ細かく行うことができる柔軟な適応型サービスです。データ損失の防止、アプリケーションのセキュリティ、アイデンティティおよびアクセス管理、多要素認証（MFA）、シングルサインオン（SSO）、可視化およびネットワークアクセス制御の管理のための各種テクノロジーを統合した Enterprise Application Access により、ネットワークセキュリティを改善できます。

Akamai MFA

Akamai の多要素認証テクノロジーの Akamai MFA は、フィッシング対抗の認証要素を備えた、次世代の FIDO2 （現在利用可能な最も強力な標準ベースの認証方法）ソリューションです。モバイルデバイス上のアプリを使用して、慣れ親しんだフリクションレスな（手間をかけない）ユーザー体験を通じて多要素認証を利用できます。コストや手間のかかるハードウェア・セキュリティ・キーは不要です。エンドツーエンドの暗号化とチャレンジ／レスポンスフローの保護により、認証プロセスのフィッシングを困難にし、機密性を高めることができます。

マイクロセグメンテーションでネットワークセキュリティを実現

また、AkamaiはAkamai Guardicore Segmentationによるネットワークセキュリティの強力な保護を提供しています。これは、セグメント化されたネットワーク内でゼロトラストの原則を適用するための、最もシンプルかつ迅速で、最も直感的な方法です。



Akamai Guardicore Segmentation が、組織の IT インフラに関する詳細情報を収集して、動的なマップを作成します。これにより、セキュリティチームは、ユーザーレベルとプロセスレベルの粒度でアクティビティをリアルタイムまたは履歴で表示できます。AI を活用したセキュリティ・ポリシー・ワークフローと組み合わせることで、個々の IT 資産ごとにセグメンテーションポリシーを作成し、ラテラルムーブメントを通じて拡散するランサムウェアなどのサイバー攻撃を効果的にブロックできます。



Akamai のセグメンテーションテクノロジーは、ベアメタルサーバー、仮想マシン、IoT、コンテナ、クラウドインスタンス、および IoT デバイスにわたって、最新および従来のオペレーティングシステムに対応しています。また、Akamai Guardicore Segmentation では、脅威インテリジェンスファイアウォール、レピュテーション分析、動的ディセプションソリューションなど、複数の方法を通じて侵入を検知できます。

