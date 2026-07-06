SASE（Secure Access Service Edge）とは、Gartner 社が定めたセキュリティフレームワークです。SASE アーキテクチャでは、セキュリティテクノロジーとネットワーク接続テクノロジーを統合した単一のクラウド配信プラットフォームを通じて、デジタルトランスフォーメーションを安全かつ高速に推進できます。
ゼロトラストの原則でネットワークセキュリティを強化
IT ネットワークの性質が急速に変化しています。これを受けて、従来とは異なるネットワーク・セキュリティ・アプローチが必要となっています。これまでのセキュリティチームは、IT ネットワークの境界を防御することに重点を置いてきました。情報セキュリティソリューションは、正当なネットワークトラフィックを許可しながら、悪性アクティビティを排除するように設計されており、ネットワーク内で「安全」と見なされたものはすべて自動的に信頼していました。
しかし、クラウドコンピューティングとテレワーカーの普及により、ネットワーク境界という考え方は時代遅れになっています。攻撃者だけでなく、正当なユーザーやアプリケーションもネットワーク境界の外から IT リソースにアクセスするようになりました。また、攻撃者は境界の外から攻撃を仕掛けるだけでなく、ネットワーク内でラテラルムーブメント（横方向の移行）を行います。
このようなネットワークインフラ構成の進化によって生じた課題を解決するのが、ゼロトラスト・セキュリティです。ゼロトラストとは、「ネットワークの内外を問わず、いかなる人またはデバイスに対しても、それらが認証され、継続的に検証されるまで、システムやサービスへのアクセス権を自動的に付与してはならない」という考え方に基づくネットワーク・セキュリティ・モデルです。
Akamai は、ネットワークセキュリティ分野における主力企業として、ゼロトラストをサポートするセキュリティソリューションを提供しています。このソリューションにより、社内アプリやインターネットにどこからリモートアクセスしても、セキュリティを確保し、従業員の生産性を妨げることなく、サイバー脅威の影響を緩和できます。
ゼロトラストがネットワークセキュリティの改善につながる理由
ゼロトラスト・フレームワークでは、承認された正当なユーザーまたはデバイスとして検証されるまでは、すべてのユーザーとデバイスを悪性または侵害されているとして見なします。つまり、ネットワーク境界内に存在する全ユーザー、デバイス、リクエストを自動的に信頼する従来のネットワークセキュリティとは正反対のアプローチです。
ゼロトラスト・セキュリティでは、アクセスを許可したり、データを転送したりする前に、すべてのユーザーとデバイスに対して強力な認証と認可が求められます。ゼロトラスト・モデルをサポートするセキュリティソリューションにより、ふるまい分析、フィルタリング、ログを用いて、アクションを検証し、侵害の兆候を特定することで、通常とは異なるふるまいや異常なアクセス要求を認識できます。このまったく新しいネットワーク・セキュリティ・アプローチにより、一般的なセキュリティ脅威の多くを防御できます。ハッカーが境界の脆弱性を悪用して、ネットワーク内に不正にアクセスし、数日または数週間かけて機微な情報やアプリケーションを悪用することが困難になります。
ネットワークセキュリティのためのゼロトラストにより、次のことが実現します。
- 攻撃の阻止：ゼロトラストのアプローチにより、マルウェア、スパイウェア、ランサムウェア、フィッシング、ゼロデイ攻撃、その他の高度なキャンペーンなどの標的型脅威をプロアクティブに特定、ブロック、および緩和し、サイバー脅威に対するセキュリティを向上させることができます。
- 安全なアクセスの提供：ゼロトラストセキュリティへの取り組みにより、サードパーティのベンダーやプロバイダーを含むすべてのユーザーに対して、迅速かつシンプルなアクセスを提供する際のリスクと複雑性を低減できます。
- 複雑さの緩和とコストの削減：ゼロトラストモデルは、企業のアクセス環境とネットワークセキュリティの複雑性を低減し、従来のセキュリティツールに対する時間とコストのかかる変更を行う必要性を排除します。
Akamai のゼロトラスト・ネットワーク・セキュリティ
Akamai は、高度な脅威インテリジェンスを備え、ゼロトラストのネットワークセキュリティをサポートする、サイバー・セキュリティ・ソリューションおよびサービスのスイートを提供しています。世界最大のコンピューティングプラットフォームを提供する Akamai は、世界のインターネットトラフィックに対する卓越した知見とグローバルな攻撃に関する比類のない可視性を有しています。当社のセキュリティチームが、この知見に基づいて、新たな脅威に対する理解を深めて、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、最も巧妙で危険な攻撃をプロアクティブかつ予測可能な方法で阻止するためのセキュリティ対策を提供しています。
Secure Internet Access
Secure Internet Access は、巧妙な標的型脅威（マルウェア、ランサムウェア、フィッシングなど）、データ漏えい、データ窃取から組織とユーザーを保護する、クラウドベースのセキュア Web ゲートウェイです。ユーザーやデバイスは、どこからでも安全にインターネットに接続できます。他の従来型のセキュリティ制御とは異なり、複雑な作業や管理オーバーヘッドは発生しません。Secure Internet Access は、リアルタイムの脅威インテリジェンスと複数の保護レイヤーを備え、静的および動的な検知エンジンを活用して、標的型脅威をプロアクティブに特定してブロックします。
Enterprise Application Access
Enterprise Application Access により、仮想プライベートネットワーク（VPN）の代わりにクラウド内のアイデンティティ認識型プロキシを使用して、ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）を実現できます。脅威インテリジェンス、デバイスポスチャー、ユーザー情報などのリアルタイムの信号に基づいて、アクセスに関する決定をきめ細かく行うことができる柔軟な適応型サービスです。データ損失の防止、アプリケーションのセキュリティ、アイデンティティおよびアクセス管理、多要素認証（MFA）、シングルサインオン（SSO）、可視化およびネットワークアクセス制御の管理のための各種テクノロジーを統合した Enterprise Application Access により、ネットワークセキュリティを改善できます。
Akamai MFA
Akamai の多要素認証テクノロジーの Akamai MFA は、フィッシング対抗の認証要素を備えた、次世代の FIDO2 （現在利用可能な最も強力な標準ベースの認証方法）ソリューションです。モバイルデバイス上のアプリを使用して、慣れ親しんだフリクションレスな（手間をかけない）ユーザー体験を通じて多要素認証を利用できます。コストや手間のかかるハードウェア・セキュリティ・キーは不要です。エンドツーエンドの暗号化とチャレンジ／レスポンスフローの保護により、認証プロセスのフィッシングを困難にし、機密性を高めることができます。
マイクロセグメンテーションでネットワークセキュリティを実現
また、AkamaiはAkamai Guardicore Segmentationによるネットワークセキュリティの強力な保護を提供しています。これは、セグメント化されたネットワーク内でゼロトラストの原則を適用するための、最もシンプルかつ迅速で、最も直感的な方法です。
Akamai Guardicore Segmentation が、組織の IT インフラに関する詳細情報を収集して、動的なマップを作成します。これにより、セキュリティチームは、ユーザーレベルとプロセスレベルの粒度でアクティビティをリアルタイムまたは履歴で表示できます。AI を活用したセキュリティ・ポリシー・ワークフローと組み合わせることで、個々の IT 資産ごとにセグメンテーションポリシーを作成し、ラテラルムーブメントを通じて拡散するランサムウェアなどのサイバー攻撃を効果的にブロックできます。
Akamai のセグメンテーションテクノロジーは、ベアメタルサーバー、仮想マシン、IoT、コンテナ、クラウドインスタンス、および IoT デバイスにわたって、最新および従来のオペレーティングシステムに対応しています。また、Akamai Guardicore Segmentation では、脅威インテリジェンスファイアウォール、レピュテーション分析、動的ディセプションソリューションなど、複数の方法を通じて侵入を検知できます。
よくある質問（FAQ）
テレワークのセキュリティとは、従業員が、企業のファイアウォールで保護されていないデバイスやテクノロジーを使用して、オフィス外からインターネットや組織のリソースにアクセスする際のセキュリティを確保することです。
テレワークのセキュリティのための最も効果的なソリューションとして、多要素認証サービス、クラウドベースのセキュア Web ゲートウェイ、IT 資産やアプリケーションへのアクセス要求を常に検証および認証するゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）などがあります。
SASE フレームワークでは、1 つのサービスモデルに複数のセキュリティテクノロジーが組み込まれています。ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）、ソフトウェア定義広域ネットワーク（SD-WAN）、クラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカー（CASB）、次世代ファイアウォール、サービスとしてのファイアウォール（FWaaS）、セキュア Web ゲートウェイ（SWG）、多要素認証（MFA）などです。
Akamai が選ばれる理由
Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。