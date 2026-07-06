Comment la sécurité réseau s'adapte-t-elle au modèle Zero Trust ?

Akamai propose une suite de solutions et de services de cybersécurité basés sur des informations sophistiquées sur les menaces qui permet d'établir un modèle Zero Trust pour la sécurité réseau. En tant que plus grande plateforme informatique au monde, nous disposons d'informations inégalées sur le trafic Internet mondial et d'une visibilité sur les attaques mondiales. Cela permet à nos équipes de sécurité de développer une compréhension approfondie des menaces émergentes et contribue à l'élaboration de nos mesures de sécurité afin de bloquer de manière proactive et prévisible les attaques les plus sophistiquées et les plus dangereuses, sans affecter les performances du réseau.

Secure Internet Access

Akamai Secure Internet Access est une passerelle Web sécurisée basée dans le cloud qui protège les entreprises et les utilisateurs contre les menaces ciblées avancées telles que les logiciels malveillants, les ransomwares et l'hameçonnage, mais aussi contre la violation et l'exfiltration de données. Grâce à cette technologie Akamai, les utilisateurs et les terminaux peuvent se connecter en toute sécurité à Internet, où qu'ils se trouvent, sans la complexité ni les frais de gestion associés aux autres contrôles de sécurité existants. Secure Internet Access dispose de plusieurs couches de protection et de moteurs de détection statiques et dynamiques qui exploitent des informations sur les menaces en temps réel pour identifier et bloquer de manière proactive les menaces ciblées.

Enterprise Application Access

Akamai Enterprise Application Access garantit un accès réseau Zero Trust (ZTNA) en remplaçant les réseaux privés virtuels (VPN) par un proxy basé sur l'identité dans le cloud. Ce service flexible et adaptable assure une prise de décision détaillée basée sur des signaux en temps réel, tels que les informations sur les menaces, le profil des terminaux et les informations utilisateur. Enterprise Application Access renforce la sécurité réseau en intégrant des technologies de prévention des pertes de données, de sécurité des applications, de gestion des identités et des accès, d'authentification multifactorielle (MFA), d'authentification unique (SSO), de visibilité de gestion et de contrôle d'accès.

Akamai MFA

La technologie d'authentification multifactorielle d'Akamai,Akamai MFA, est une solution de nouvelle génération offrant un système d'authentification anti-hameçonnage. Reposant sur FIDO2, la méthode d'authentification basée sur les normes la plus solide du marché, Akamai MFA assure une authentification multifactorielle via une application sur un terminal mobile, pour une expérience utilisateur familière et fluide, évitant ainsi d'utiliser des clés de sécurité matérielles coûteuses et encombrantes. Grâce à un chiffrement de bout en bout et à un flux défi-réponse scellé, Akamai MFA garantit un processus d'authentification confidentiel et impossible à hameçonner.

Assurez la sécurité réseau grâce à la microsegmentation

Akamai fournit également des protections puissantes pour la sécurité réseau avec Akamai Guardicore Segmentation, le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus intuitif d’appliquer les principes du Zero Trust au sein d’un réseau segmenté.



Akamai Guardicore Segmentation collecte des informations détaillées sur l'infrastructure informatique d'une entreprise, créant ainsi une carte dynamique qui permet aux équipes de sécurité de visualiser l'activité de manière précise au niveau des utilisateurs et des processus en temps réel et sur une base historique. Associées aux flux de travail de stratégies de sécurité optimisés par l'intelligence artificielle, ces informations détaillées permettent aux équipes de sécurité de créer des stratégies de segmentation pour chaque ressource informatique, bloquant ainsi efficacement les cyberattaques comme les ransomwares qui se propagent par mouvement latéral.



La technologie de segmentation d'Akamai fonctionne avec les systèmes d'exploitation récents et anciens sur des serveurs dédiés physiques (bare metal), des machines virtuelles, l'Internet des objets, des conteneurs, des instances cloud et des terminaux IoT. Akamai Guardicore Segmentation propose également plusieurs méthodes dans son système de détection d'intrusion, notamment un pare-feu d'informations sur les menaces, une analyse de réputation et des solutions de leurres dynamiques.

