세심한 튜닝을 거쳐 매일 수백만 건의 요청을 처리하는 맞춤형 모델을 사용하게 되면 250ms 미만의 응답 시간을 요구하는 엄격한 글로벌 서비스 수준 협약(SLA) 기준을 준수해야 합니다. 중앙 집중식 컴퓨팅 인프라는 데이터 센터와 해외 사용자 간에 물리적 거리를 발생시킵니다. 이러한 거리는 내부 모델 최적화로 해결할 수 없는 네트워크 지연 시간을 초래합니다.