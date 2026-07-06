이 진단 툴은 실제 AI 추론 워크로드를 프로덕션 환경에서 관리하는 엔지니어, 아키텍트, 인프라 리더 등 기업 내 AI 실무자를 위한 간편한 자가 평가 툴입니다. 이는 현재 운영 상태를 진단하고, 향후 발생할 수 있는 인프라 제약을 해결하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다.
AI 인프라 구축 단계와 다음 단계에서 우선시해야 할 사항 확인하기
AI 도입 평가
간단한 Akamai 진단 툴을 통해 AI 인프라 도입 단계를 파악하고, 운영상의 문제점을 찾아내며, 다음 단계의 성장을 위한 기회를 발견할 수 있습니다.
AI 도입 평가
간단한 Akamai 진단 툴을 통해 AI 인프라 도입 단계를 파악하고, 운영상의 문제점을 찾아내며, 다음 단계의 성장을 위한 기회를 발견할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
이 진단 툴은 기업의 운영 발전 과정을 API 우선 통합, 자체 호스팅 운영, 맞춤형 최적화, 엣지 네이티브 서버리스의 4단계로 분류합니다. 이러한 단계는 AI 워크로드가 확장됨에 따라 배포 전략, 기술적 요구사항, 운영상의 어려움이 어떻게 변화하는지 이해하기 위한 행동 지표로 작용합니다.
세심한 튜닝을 거쳐 매일 수백만 건의 요청을 처리하는 맞춤형 모델을 사용하게 되면 250ms 미만의 응답 시간을 요구하는 엄격한 글로벌 서비스 수준 협약(SLA) 기준을 준수해야 합니다. 중앙 집중식 컴퓨팅 인프라는 데이터 센터와 해외 사용자 간에 물리적 거리를 발생시킵니다. 이러한 거리는 내부 모델 최적화로 해결할 수 없는 네트워크 지연 시간을 초래합니다.