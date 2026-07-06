Esse diagnóstico é uma autoavaliação rápida desenvolvida para profissionais de IA corporativa, incluindo engenheiros, arquitetos e líderes de infraestrutura, que gerenciam workloads de inferência de IA em tempo real em ambientes de produção. Ele foi projetado para funcionar como um diagnóstico da situação operacional atual da sua organização e como um guia para superar os desafios de infraestrutura que surgirão em seguida.
Descubra em que estágio está a sua infraestrutura de IA e o que priorizar a seguir.
Avaliação de adoção de IA
Faça este rápido diagnóstico da Akamai para descobrir em que estágio de adoção de infraestrutura de IA você está, identificar gargalos operacionais e avançar para a próxima fase de escalabilidade.
Avaliação de adoção de IA
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Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
O diagnóstico avalia a sua organização em quatro estágios operacionais progressivos: Integrar (priorizando as APIs), operar (em ambiente autogerenciado), otimizar (com soluções específicas) e utilizar arquitetura sem servidor (nativa de edge). Essas etapas funcionam como indicadores comportamentais que nos ajudam a entender como a sua estratégia de implementação, os requisitos técnicos e os desafios operacionais evoluem à medida que a workload de IA aumenta.
Ao migrar para a utilização de modelos personalizados e otimizados, que processam milhões de solicitações diárias, você se depara com rigorosos requisitos de SLA globais que exigem tempos de resposta inferiores a 250 ms. A infraestrutura de computação centralizada cria uma distância física entre os data centers e os usuários internacionais. Essa distância causa uma latência na rede que não pode ser resolvida pela otimização interna do modelo.