Esse diagnóstico é uma autoavaliação rápida desenvolvida para profissionais de IA corporativa, incluindo engenheiros, arquitetos e líderes de infraestrutura, que gerenciam workloads de inferência de IA em tempo real em ambientes de produção. Ele foi projetado para funcionar como um diagnóstico da situação operacional atual da sua organização e como um guia para superar os desafios de infraestrutura que surgirão em seguida.