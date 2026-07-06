Este diagnóstico es una autoevaluación rápida diseñada para profesionales de IA empresarial, incluidos ingenieros, arquitectos y directivos de infraestructura que gestionan cargas de trabajo de inferencia de IA en directo en producción. Se ha diseñado para servir como diagnóstico del estado operativo actual de su organización y como guía para abordar las limitaciones de la infraestructura que vendrán a continuación.
Descubra en qué etapa se encuentra su infraestructura de IA y qué debe priorizar a continuación
Evaluación de la adopción de IA
Realice este diagnóstico rápido de Akamai para descubrir su etapa de adopción de la infraestructura de IA, identificar los cuellos de botella operativos y desbloquear la próxima fase de ampliación.
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Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
El diagnóstico clasifica su organización en cuatro etapas operativas progresivas: Integrar (prioridad de API), Operar (autoalojamiento), Optimizar (diseño específico) y Sin servidor (nativo del Edge). Estas etapas actúan como proxies conductuales para comprender cómo evolucionan su estrategia de implementación, sus requisitos técnicos y los obstáculos operativos a medida que se amplían sus cargas de trabajo de IA.
A medida que realiza la transición para ofrecer modelos personalizados y ajustados a millones de solicitudes al día, se enfrenta a estrictos requisitos de SLA globales que exigen tiempos de respuesta inferiores a 250 ms. La infraestructura informática centralizada crea una distancia física entre los centros de datos y los usuarios internacionales. Esta distancia introduce una latencia de red que la optimización interna del modelo no puede resolver.