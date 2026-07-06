Este diagnóstico es una autoevaluación rápida diseñada para profesionales de IA empresarial, incluidos ingenieros, arquitectos y directivos de infraestructura que gestionan cargas de trabajo de inferencia de IA en directo en producción. Se ha diseñado para servir como diagnóstico del estado operativo actual de su organización y como guía para abordar las limitaciones de la infraestructura que vendrán a continuación.