Akamai
Akamai adquiere LayerX y ofrece seguridad integral y control en tiempo real del uso de la IA en cualquier navegador. Obtener detalles
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Evaluación de la adopción de la infraestructura de IA: compare su etapa de computación

Inicie la evaluación

Descubra en qué etapa se encuentra su infraestructura de IA y qué debe priorizar a continuación

Fase 1: Integración

Experimentar con IA mediante API alojadas y casos de uso iniciales.

Fase 2: Funcionamiento

Ejecución de modelos privados o de código abierto en producción.

Fase 3: Optimización

Mejora del rendimiento, la economía y la fiabilidad de los modelos a escala.

Fase 4: Serverless

Ofrecer IA en tiempo real a nivel mundial sin gestionar la infraestructura subyacente.

Evaluación de la adopción de IA

Realice este diagnóstico rápido de Akamai para descubrir su etapa de adopción de la infraestructura de IA, identificar los cuellos de botella operativos y desbloquear la próxima fase de ampliación.

Inicie la evaluación
Akamai Cloud text on AI infrastructure bottlenecks beside a mobile AI Adoption Assessment interface.
Akamai Cloud text on AI infrastructure bottlenecks beside a mobile AI Adoption Assessment interface.

Evaluación de la adopción de IA

Realice este diagnóstico rápido de Akamai para descubrir su etapa de adopción de la infraestructura de IA, identificar los cuellos de botella operativos y desbloquear la próxima fase de ampliación.

Inicie la evaluación

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Este diagnóstico es una autoevaluación rápida diseñada para profesionales de IA empresarial, incluidos ingenieros, arquitectos y directivos de infraestructura que gestionan cargas de trabajo de inferencia de IA en directo en producción. Se ha diseñado para servir como diagnóstico del estado operativo actual de su organización y como guía para abordar las limitaciones de la infraestructura que vendrán a continuación.

El diagnóstico clasifica su organización en cuatro etapas operativas progresivas: Integrar (prioridad de API), Operar (autoalojamiento), Optimizar (diseño específico) y Sin servidor (nativo del Edge). Estas etapas actúan como proxies conductuales para comprender cómo evolucionan su estrategia de implementación, sus requisitos técnicos y los obstáculos operativos a medida que se amplían sus cargas de trabajo de IA.  

A medida que realiza la transición para ofrecer modelos personalizados y ajustados a millones de solicitudes al día, se enfrenta a estrictos requisitos de SLA globales que exigen tiempos de respuesta inferiores a 250 ms. La infraestructura informática centralizada crea una distancia física entre los centros de datos y los usuarios internacionales. Esta distancia introduce una latencia de red que la optimización interna del modelo no puede resolver.