Wenn Sie zur Bereitstellung individueller, optimierter Modelle übergehen, die jeden Tag Millionen von Anfragen verarbeiten, müssen Sie strenge globale SLA-Anforderungen erfüllen, die Antwortzeiten von unter 250 ms erfordern. Eine zentralisierte Computing-Infrastruktur schafft eine physische Distanz zwischen Rechenzentren und internationalen Nutzern. Und diese Distanz führt letztlich zu Netzwerklatenz, die sich durch interne Modelloptimierung nicht beheben lässt.