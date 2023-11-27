Panasonic Europe Online의 가동 시간 강화

Panasonic의 유럽 사업부는 세계 최고 수준의 제품을 제공하는 모든 기업과 마찬가지로, 중단 없는 비즈니스를 위해 인프라를 활용하고 있습니다. 그 과정에서 중점적인 역할을 하는 것이 바로 PISCEU(Panasonic Information Systems Company Europe)입니다. 전담 IT 서비스 공급업체인 PISCEU는 200여 개의 웹사이트와 애플리케이션을 포함한 IT 네트워크와 인프라 서비스를 관리합니다. 200여 개의 웹 자산은 영국, 벨기에, 독일 등 유럽 내 Panasonic의 온라인 입지를 대표하며 소비자, 기업, 파트너가 회사와 상호 작용하고 거래할 수 있도록 지원합니다.

중단 없는 가용성을 보장하는 것은 PISCEU의 필수적인 임무입니다. 웹사이트 및 애플리케이션 다운타임은 비즈니스 운영에 지장을 줄 뿐만 아니라, 데이터 손실이 발생할 경우 컴플라이언스 문제를 야기할 수 있습니다. PISCEU는 EU가 세계에서 가장 강력한 데이터 보호 규정을 유지하고 있다는 점을 고려해 이 문제를 매우 진지하게 받아들이고 있습니다.

PISCEU의 네트워크 및 클라우드 보안 담당 수석 IT 컨설턴트인 스테판 슐체(Stefan Schulze)는 "PISCEU는 Panasonic의 유럽 내 모든 웹사이트의 가용성을 책임지고 있기 때문에, 인터넷 위협에 대해 가능한 모든 예방 조치를 취해야 합니다. 그러나 무단 취약점 스캐닝, AI로 조율되는 무단 수집, 대량의 짧은 버스트 DDoS 공격이 증가하면서 문제가 더욱 어려워졌습니다."라고 설명합니다.