助力松下欧洲公司延长线上正常运行时间

与其他优秀的产品提供商一样，松下位于欧洲的业务部门依靠其基础架构实现无中断业务运营。而这就是松下信息系统（欧洲）公司 (PISCEU) 的用武之地。作为一家专业 IT 服务提供商，PISCEU 为这些业务部门管理 IT 网络和基础架构服务，其中包括 200 多个网站和应用程序。这 200 多个网络资产代表了松下在欧洲（涵盖英国、比利时和德国）的在线业务，用以支持消费者、企业和合作伙伴与该公司进行互动和交易。

确保无中断的运营对于 PISCEU 的工作至关重要。网站和应用程序停摆不仅会中断业务运营，一旦数据丢失，还会造成法规合规性方面的挑战。考虑到欧盟的某些数据保护规则在全球来说都十分严苛，PISCEU 非常重视这一问题。

正如 PISCEU 网络与云安全首席 IT 顾问 Stefan Schulze 所解释的那样，“我们负责松下所有欧洲网络业务的正常运行，所以必须采取一切预防措施来抵御互联网威胁。我们发现由 AI 策划的未经授权的漏洞扫描及未经授权的抓取数量不断增加，并出现了大量短期爆发式 DDoS 攻击，这让上述工作变得更具挑战性。”