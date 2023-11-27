Disponibilidad garantizada para los activos online de Panasonic Europe

Como ocurre con cualquier empresa que ofrezca productos de prestigio mundial, las unidades de negocio de Panasonic en Europa dependen de su infraestructura para poder mantener una actividad sin ininterrupciones. Ahí es donde entra en juego Panasonic Information Systems Company Europe (PISCEU). Como proveedor de servicios de TI especializado, PISCEU gestiona los servicios de red y de infraestructura de TI, en los que se incluyen los más de 200 sitios web y aplicaciones, de estas divisiones empresariales. Los más de 200 activos online representan la presencia online de Panasonic en Europa en el Reino Unido, Bélgica y Alemania, lo que permite a los consumidores, a las empresas y a los partners interactuar y realizar transacciones con la empresa.

Garantizar una disponibilidad ininterrumpida resulta fundamental dentro de la misión de PISCEU. Además de interrumpir las operaciones empresariales, el tiempo de inactividad de los sitios web y de las aplicaciones puede plantear problemas de cumplimiento de normativas cuando conlleva la pérdida de datos. Si tenemos en cuenta que la UE tiene algunas de las normas de protección de datos más estrictas del mundo, resulta lógico que PISCEU se tome este tema muy en serio.

Como explica Stefan Schulze, asesor principal de TI, Seguridad en la Nube y de Red de PISCEU: "Al ser los responsables de la disponibilidad de todas las presencias web europeas de Panasonic, debemos tener todas las precauciones posibles contra las amenazas de Internet. Esto se ha complicado con el volumen creciente de análisis de vulnerabilidades no autorizados, rastreos no autorizados generados por la IA y ataques DDoS de corta duración y gran volumen".