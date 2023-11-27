Disponibilidad garantizada para los activos online de Panasonic Europe

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Líder mundial en tecnologías y soluciones innovadoras
Fundada en 1918, Panasonic es una empresa líder mundial en el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para una amplia gama de aplicaciones en los sectores de la electrónica de consumo, el hogar, la automoción, la industria, las comunicaciones y la energía en todo el mundo. De la infraestructura de TI de Panasonic en Europa se encarga Panasonic Information Systems Company Europe (PISCEU). Cuando PISCEU se percató de las crecientes amenazas que planteaban los análisis web, los rastreos y los ataques DDoS, no dudó en acudir a las soluciones y a la experiencia de Akamai para poder asegurar la disponibilidad de su infraestructura crítica.
Garantía de una actividad empresarial ininterrumpida
Como ocurre con cualquier empresa que ofrezca productos de prestigio mundial, las unidades de negocio de Panasonic en Europa dependen de su infraestructura para poder mantener una actividad sin ininterrupciones. Ahí es donde entra en juego Panasonic Information Systems Company Europe (PISCEU). Como proveedor de servicios de TI especializado, PISCEU gestiona los servicios de red y de infraestructura de TI, en los que se incluyen los más de 200 sitios web y aplicaciones, de estas divisiones empresariales. Los más de 200 activos online representan la presencia online de Panasonic en Europa en el Reino Unido, Bélgica y Alemania, lo que permite a los consumidores, a las empresas y a los partners interactuar y realizar transacciones con la empresa.
Garantizar una disponibilidad ininterrumpida resulta fundamental dentro de la misión de PISCEU. Además de interrumpir las operaciones empresariales, el tiempo de inactividad de los sitios web y de las aplicaciones puede plantear problemas de cumplimiento de normativas cuando conlleva la pérdida de datos. Si tenemos en cuenta que la UE tiene algunas de las normas de protección de datos más estrictas del mundo, resulta lógico que PISCEU se tome este tema muy en serio.
Como explica Stefan Schulze, asesor principal de TI, Seguridad en la Nube y de Red de PISCEU: "Al ser los responsables de la disponibilidad de todas las presencias web europeas de Panasonic, debemos tener todas las precauciones posibles contra las amenazas de Internet. Esto se ha complicado con el volumen creciente de análisis de vulnerabilidades no autorizados, rastreos no autorizados generados por la IA y ataques DDoS de corta duración y gran volumen".
De la mano del líder del sector
Consciente de que en la sede central de Panasonic, situada en Japón, ya se utilizan las soluciones de Akamai, así como de que Akamai recibe una alta calificación por parte de los analistas del sector, entre ellos Gartner, PISCEU ha evaluado las soluciones de Akamai junto con las de otros proveedores como parte de su sistema de diligencia debida. El firewall de aplicaciones web (WAF) y Bot Manager de Akamai se ajustaron perfectamente a las necesidades técnicas de PISCEU, así como a sus requisitos de seguridad. Además, PISCEU quedó impresionada por la estrategia de cumplimiento en materia de datos de Akamai, las opiniones positivas de los clientes y la capacidad de esta de ofrecer asistencia práctica a través de los servicios profesionales durante el proceso de migración de PISCEU hacia la plataforma Akamai Cloud.
"Necesitábamos migrar una amplia cartera de más de 200 activos online con perfiles muy variados. Akamai nos aseguró que podía optimizar el proceso y ayudarnos a cumplir con los plazos definidos", afirma Stefan Schulze.
Migración de más de 200 propiedades web
Para garantizar que se cumplieran los plazos previstos de los proyectos, Akamai recurrió a la automatización y a las API a la hora de migrar los activos del proveedor de red de distribución de contenido (CDN) que usaba anteriormente PISCEU y crear un modelo de datos viable en la plataforma de Akamai. Las pruebas semiautomatizadas mejoraron la eficiencia del proceso.
"El equipo de Akamai encargado de la migración actuó como un partner de confianza con el firme objetivo de que se cumplieran los plazos de entrega y que se adoptara la estrategia que mejor se adaptara a nuestras necesidades. Cumplieron nuestras expectativas, e incluso a veces las superaron", explica Schulze.
Éxito garantizado desde el principio
Los servicios profesionales de Akamai orientaron a PISCEU sobre la forma de configurar el firewall de aplicaciones web basado en la nube de Akamai, componente fundamental de la defensa de PISCEU frente a las amenazas y los ataques de Internet. Además de las prácticas recomendadas para la configuración inicial, los expertos de Akamai ofrecieron una formación detallada sobre cómo identificar comportamientos sospechosos y aislar los falsos positivos.
"El equipo de servicios profesionales incluso analizó los falsos positivos detectados, lo que nos permitió cambiar la forma en que usábamos el WAF para pasar del modo de supervisión al de bloqueo. El nivel de información que Akamai proporciona sobre el tráfico de red y los comportamientos sospechosos nos dio la confianza necesaria para adoptar esta actitud proactiva, siendo conscientes de que no estaríamos bloqueando tráfico legítimo", continúa Stefan Schulze.
Mejora de la visibilidad de la seguridad
Con la ayuda de Akamai, PISCEU puede detectar de forma más fácil y eficaz el tráfico malicioso y los falsos positivos en su conjunto de reglas de WAF. La excelente visibilidad permite a PISCEU detectar los eventos de WAF en el tráfico general. Por su parte, los informes diarios de Akamai ayudan a ajustar el conjunto de reglas de WAF.
Stefan Schulze subraya: "La detección es fundamental en cualquier WAF, incluso cuando los patrones de tráfico cambian debido a los nuevos mercados, las nuevas bases de usuarios y las nuevas tecnologías de back-end. Akamai nos dota de las herramientas necesarias para una detección eficaz, incluso en un entorno complejo".
De hecho, Akamai permite a PISCEU configurar su tráfico de bots. "Si detectamos tráfico malicioso o tráfico no relacionado con la empresa, podemos intervenir y reducirlo", afirma Stefan Schulze. De cara al futuro, él prevé el uso de otras herramientas de Akamai para realizar un seguimiento y una gestión aún más detallados del tráfico de bots.
Para él, una de las principales ventajas de la asociación de PISCEU con Akamai es colaborar con el equipo de expertos de Akamai para seguir mejorando su detección y supervisión de amenazas y garantizar la estabilidad operativa. "Recurrir a las soluciones y a la experiencia de Akamai permite garantizar a nuestras divisiones empresariales una presencia web siempre disponible", concluye.
Acerca de Panasonic
Fundada en 1918 y actualmente convertida en líder mundial en desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para una amplia gama de aplicaciones en los sectores de la electrónica de consumo, el hogar, la automoción, la industria, las comunicaciones y la energía de todo el mundo, el Grupo Panasonic cambió a un sistema empresarial operativo el 1 de abril de 2022, donde Panasonic Holdings Corporation actúa como sociedad de cartera, con ocho empresas bajo sus auspicios. El Grupo registró unas ventas netas consolidadas de 8 378 900 millones de yenes (unos 59 400 millones de euros) durante el ejercicio que finaliza el 31 de marzo de 2023. Para obtener más información sobre el Grupo Panasonic, visite https://holdings.panasonic/global.
Acerca de Panasonic Information Systems Company Europe
Como división europea de TI de Panasonic, nuestra misión es ser el partner de consultoría de TI y empresarial más fiable y estratégico para todas las empresas de Panasonic en Europa, para poder garantizar su transformación empresarial hacia una empresa digital y basada en datos. Por ese motivo ofrecemos una amplia gama de servicios y soluciones de TI, así como consultoría de TI en las áreas de aplicaciones, infraestructura, web y digital, gestión de licencias y compras, así como servicios de cumplimiento de normativas y seguridad.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.