Améliorer le temps de disponibilité des sites Web de Panasonic Europe

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Un acteur mondial de premier plan dans le domaine des technologies et des solutions innovantes
Panasonic a été fondé en 1918 et est un acteur mondial de premier plan dans le développement de technologies et de solutions innovantes pour des utilisations très variées dans les secteurs de l'électronique grand public, de l'habitat, de l'automobile, de l'industrie, des communications et de l'énergie dans le monde entier. L'infrastructure informatique de Panasonic Europe est gérée par Panasonic Information Systems Company Europe (PISCEU). Lorsque PISCEU a reconnu la menace croissante posée par les scans Web, les bots d'indexation et les attaques DDoS, elle a exploité les solutions et l'expertise d'Akamai pour garantir la disponibilité de son infrastructure critique.
Permettre une activité ininterrompue
Comme toutes les entreprises fournissant des produits de classe mondiale, les unités commerciales de Panasonic en Europe s'appuient sur leur infrastructure pour assurer une activité ininterrompue. C'est là que Panasonic Information Systems Company Europe (PISCEU) entre en jeu. En tant que prestataire de services informatiques spécialisé, PISCEU gère le réseau informatique et les services d'infrastructure (y compris plus de 200 sites Web et candidatures) pour ces divisions commerciales. La présence en ligne de Panasonic en Europe, au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne, est assurée par plus de 200 propriétés Web qui permettent aux internautes, aux entreprises et aux partenaires d'interagir et d'effectuer des transactions avec l'entreprise.
La mission de PISCEU consiste à garantir une disponibilité ininterrompue. En plus de perturber les opérations commerciales, les temps d'arrêt des sites Web et des applications peuvent poser des problèmes de conformité réglementaire en cas de perte de données. Étant donné que les réglementationsde l'UE en matière de protection des données sont parmi les plus strictes au monde, PISCEU prend la situation très au sérieux.
Comme l'explique Stefan Schulze, consultant informatique principal, sécurité du réseau et du cloud pour PISCEU, « Puisque nous sommes responsables de la disponibilité de toutes les présences Web européennes de Panasonic, nous devons prendre toutes les précautions contre les menaces Internet. Cette tâche est devenue plus difficile lorsque nous avons constaté un volume croissant d'analyses de vulnérabilités non autorisées, d'analyse par des bots d'indexation non autorisés orchestrés par l'IA, et d'attaques DDoS à haut volume et à courtes durées. »
Choisir une solution de pointe
Compte tenu du fait que le siège de Panasonic au Japon utilise déjà les solutions d'Akamai et qu'Akamai est hautement apprécié par les analystes du secteur, notamment Gartner, PISCEU a évalué les solutions d'Akamai avec d'autres fournisseurs dans le cadre de sa diligence raisonnable. Le Web Application Firewall (WAF) et le Bot Manager d'Akamai convenaient aux besoins techniques de PISCEU, notamment à ses exigences en matière de sécurité. De plus, PISCEU a été impressionné par l'approche d'Akamai en matière de conformité des données, ses références clients positives et sa capacité à fournir une assistance pratique par le biais de services professionnels au fur et à mesure de la migration de PISCEU vers la plateforme Akamai Cloud.
« Nous devions migrer un vaste éventail de plus de 200 propriétés Web présentant des profils très différents. Grâce à Akamai, nous avons eu la certitude que le processus pouvait être rationalisé et que nous pouvions respecter notre calendrier », explique M. Schulze.
Migration de plus de 200 propriétés Web
Afin de garantir le respect des délais, Akamai a fait appel à l'automatisation et aux API pour migrer les ressources du précédent fournisseur de réseau de diffusion de contenu (CDN) de PISCEU et pour créer un modèle de données exploitable sur la plateforme Akamai. Des tests semi-automatisés ont également permis à PISCEU d'améliorer l'efficacité du processus.
« Les membres de l'équipe de migration d'Akamai sont devenus des partenaires de confiance, soucieux de respecter les délais et de s'adapter à l'approche qui nous convenait le mieux. Ils ont répondu à nos attentes et les ont même parfois dépassées », explique M. Schulze.
Une réussite assurée dès le départ
Les services professionnels d'Akamai ont guidé PISCEU dans la configuration du Web Application Firewall basé dans le cloud d'Akamai, un élément essentiel de la défense de PISCEU contre les menaces et les attaques d'Internet. Les experts d'Akamai ont non seulement recommandé les meilleures pratiques pour la configuration initiale, mais ils ont également dispensé une formation approfondie sur la manière d'identifier les comportements suspects et d'isoler les faux positifs.
« L'équipe des services professionnels a même analysé nos faux positifs, ce qui nous a permis de faire passer notre utilisation du WAF du mode surveillance au mode blocage. Le degré de visibilité qu'Akamai apporte sur le trafic réseau et les comportements suspects nous a donné la confiance nécessaire pour adopter cette position proactive, sachant que nous ne bloquerons pas le trafic légitime », poursuit M. Schulze.
Amélioration de la visibilité en matière de sécurité
Grâce à Akamai, PISCEU peut détecter plus facilement et plus efficacement le trafic malveillant et les faux positifs dans son ensemble de règles WAF. Des graphiques puissants permettent à PISCEU de repérer les événements WAF au sein du trafic global, et les rapports quotidiens d'Akamai l'aident à ajuster l'ensemble des règles WAF.
« La détection est essentielle dans tout WAF, même si les modèles de trafic évoluent avec les nouveaux marchés, les nouvelles bases d'utilisateurs et les nouvelles technologies back-end. Akamai nous permet d'assurer une détection efficace, même dans un environnement complexe. » souligne M. Schulze.
En réalité, Akamai permet à PISCEU de façonner son trafic de bots. « Si nous détectons un trafic malveillant ou sans rapport avec l'activité, nous pouvons intervenir et diminuer son ampleur », explique M. Schulze. À l'avenir, M. Schulze envisage d'utiliser d'autres outils d'Akamai pour suivre et gérer le trafic des bots de manière encore plus granulaire.
Aux yeux de M. Schulze, l'une des plus grandes valeurs du partenariat entre PISCEU et Akamai est la collaboration avec l'équipe d'experts d'Akamai qui permet d'améliorer en permanence la détection et la surveillance des menaces, et de garantir une stabilité opérationnelle. « En faisant appel aux solutions et à l'expertise d'Akamai, nous pouvons garantir à nos départements commerciaux que leur présence sur le Web sera assurée », conclut-il.
À propos de Panasonic
Fondé en 1918, et aujourd'hui acteur mondial du développement de technologies et de solutions innovantes pour des utilisations très variées dans les secteurs de l'électronique grand public, de l'habitat, de l'automobile, de l'industrie, des communications et de l'énergie dans le monde entier, le groupe Panasonic est passé à un système d'entreprise opérationnelle le 1er avril 2022. En effet, Panasonic Holdings Corporation fait office de société détentrice et huit entreprises sont positionnées sous son égide. Le groupe a déclaré un chiffre d'affaires net consolidé de 8 378,9 milliards de yens (environ 59,4 milliards d'euros) pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023. Pour en savoir plus sur le groupe Panasonic, veuillez visiter le site Web suivant : https://holdings.panasonic/global.
À propos de Panasonic Information Systems Company Europe
En tant que division informatique européenne de Panasonic, notre mission est d'être le partenaire le plus fiable et le plus stratégique en matière de conseil informatique et commercial pour toutes les entreprises Panasonic en Europe, en garantissant leur transformation vers une entreprise digitale et axée sur les données. Nous proposons donc une large gamme de services et de solutions informatiques, ainsi que des conseils informatiques dans les domaines des applications, de l'infrastructure, du Web et du digital, des achats et de la gestion des licences, ainsi que des services de conformité et de sécurité.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.