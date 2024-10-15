Akamai, 제로 트러스트 세그멘테이션 서비스를 제공하기 위해 Kyndryl과 협력

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Akamai Technologies, Inc.(NASDAQ: AKAM)는 온라인 라이프를 강력하게 지원하고 보호하는 클라우드 기업으로, 오늘 세계 최대의 IT 인프라 서비스 공급업체인 Kyndryl(NYSE: KD)과 협력해 Akamai Guardicore Segmentation을 통한 마이크로세그멘테이션 구축 서비스를 제공하겠다고 발표했다.
네트워크 경계는 지속적으로 변화하고 확장되며, 악성 공격은 점차 정교해짐에 따라 위협을 방어하기 위한 새로운 접근 방식이 필요하다. 전 세계 Kyndryl 팀은 GcSP(Guardicore Certified Service Provider) 프로그램에 따라 Akamai Guardicore Segmentation을 위한 구축 및 매니지드 서비스 제공 자격을 인증받았다. Akamai Guardicore Segmentation은 Kyndryl Zero Trust Services를 보완하는 동시에, 역량을 강화하고 네트워크의 고유한 맥락에서 고객의 도전 과제를 해결하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.
Akamai의 연구에 따르면, 제로데이 및 원데이의 취약점을 악용한 결과, 전 세계적으로 랜섬웨어 피해자가 143% 증가했으며 제로 트러스트 프레임워크 구축에 대한 필요성이 부각되었다. 같은 보고서에 따르면, 전체 응답자 중 93%가 랜섬웨어 공격을 차단하는 데 마이크로세그멘테이션이 중요하다고 응답했다.
Kyndryl의 컨설팅 전문 지식과 Akamai의 기술을 결합하면 제로 트러스트, 세그멘테이션 및 네트워크 보안 목표를 설계, 가속 및 달성하기 위한 보다 원활한 옵션을 고객에게 제공할 수 있다. Kyndryl Consult의 마이크로세그멘테이션 구축 서비스와 Akamai Guardicore Segmentation은 위협의 측면 이동을 제한함으로써 기업의 IT 인프라 내에서 사이버 안정성을 높일 수 있다. 또한 강력한 인증 수단과 실시간 리스크 기반 접속 정책을 통해 기업의 자산과 데이터를 보호할 수 있다.
Kyndryl의 미국 보안 및 안정성 실무 책임자인 제임스 캐리건 주니어(James Carrigan Jr.) 부사장은 "우리는 고객이 끊임없이 진화하는 사이버 보안 도전 과제와 보안 요구사항을 탐색할 수 있도록 돕기 위해 최선을 다하고 있다"며 "Akamai와의 협력을 통해 제로 트러스트 세그멘테이션을 보다 빠르고 효율적으로 고객에게 제공할 수 있게 될 것이다."라고 말했다.
Akamai 글로벌 영업 기업 보안 담당 부사장인 나단 퍼듀(Nathan Perdue)는 "Kyndryl과 함께 공통 고객의 제로 트러스트 여정을 지원할 수 있게 되어 매우 자랑스럽다"며 "보안이 Akamai의 최대 매출 동인으로 성장한 이유 중 하나는 Kyndryl과 같은 전문 서비스 공급업체 덕분이다. 앞으로도 비즈니스를 성장시키고 보호하는 데 필요한 지원을 고객에게 지속적으로 제공할 수 있기를 기대한다."라고 말했다.
자세한 내용은 Akamai Guardicore Segmentation 페이지에서 확인할 수 있다. 또한 Kyndryl Bridge Marketplace를 통해 Kyndryl Consult 전문가와 상담 일정을 예약하고 Kyndryl Consult의 마이크로세그멘테이션 구축에 대해 자세히 알아볼 수 있다.
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Akamai 보안은 성능이나 고객 경험에 영향을 주지 않으면서 상호 작용이 일어나는 모든 지점에서 비즈니스의 원동력이 되는 애플리케이션을 보호합니다. 글로벌 플랫폼의 규모와 위협에 대한 가시성을 활용해 고객과 협력함으로써 위협을 예방, 탐지, 방어하고 브랜드 신뢰를 쌓고 비전을 실현할 수 있도록 지원합니다. Akamai의 클라우드 컴퓨팅, 보안, 콘텐츠 전송 솔루션에 대한 자세한 내용은 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X(구 Twitter)와 LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우해 확인할 수 있습니다.