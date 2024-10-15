Akamai, 제로 트러스트 세그멘테이션 서비스를 제공하기 위해 Kyndryl과 협력

Akamai Technologies, Inc.(NASDAQ: AKAM)는 온라인 라이프를 강력하게 지원하고 보호하는 클라우드 기업으로, 오늘 세계 최대의 IT 인프라 서비스 공급업체인 Kyndryl(NYSE: KD)과 협력해 Akamai Guardicore Segmentation을 통한 마이크로세그멘테이션 구축 서비스를 제공하겠다고 발표했다.

네트워크 경계는 지속적으로 변화하고 확장되며, 악성 공격은 점차 정교해짐에 따라 위협을 방어하기 위한 새로운 접근 방식이 필요하다. 전 세계 Kyndryl 팀은 GcSP(Guardicore Certified Service Provider) 프로그램에 따라 Akamai Guardicore Segmentation을 위한 구축 및 매니지드 서비스 제공 자격을 인증받았다. Akamai Guardicore Segmentation은 Kyndryl Zero Trust Services를 보완하는 동시에, 역량을 강화하고 네트워크의 고유한 맥락에서 고객의 도전 과제를 해결하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.

Akamai의 연구에 따르면, 제로데이 및 원데이의 취약점을 악용한 결과, 전 세계적으로 랜섬웨어 피해자가 143% 증가했으며 제로 트러스트 프레임워크 구축에 대한 필요성이 부각되었다. 같은 보고서에 따르면, 전체 응답자 중 93%가 랜섬웨어 공격을 차단하는 데 마이크로세그멘테이션이 중요하다고 응답했다.

Kyndryl의 컨설팅 전문 지식과 Akamai의 기술을 결합하면 제로 트러스트, 세그멘테이션 및 네트워크 보안 목표를 설계, 가속 및 달성하기 위한 보다 원활한 옵션을 고객에게 제공할 수 있다. Kyndryl Consult의 마이크로세그멘테이션 구축 서비스와 Akamai Guardicore Segmentation은 위협의 측면 이동을 제한함으로써 기업의 IT 인프라 내에서 사이버 안정성을 높일 수 있다. 또한 강력한 인증 수단과 실시간 리스크 기반 접속 정책을 통해 기업의 자산과 데이터를 보호할 수 있다.

Kyndryl의 미국 보안 및 안정성 실무 책임자인 제임스 캐리건 주니어(James Carrigan Jr.) 부사장은 "우리는 고객이 끊임없이 진화하는 사이버 보안 도전 과제와 보안 요구사항을 탐색할 수 있도록 돕기 위해 최선을 다하고 있다"며 "Akamai와의 협력을 통해 제로 트러스트 세그멘테이션을 보다 빠르고 효율적으로 고객에게 제공할 수 있게 될 것이다."라고 말했다.

Akamai 글로벌 영업 기업 보안 담당 부사장인 나단 퍼듀(Nathan Perdue)는 "Kyndryl과 함께 공통 고객의 제로 트러스트 여정을 지원할 수 있게 되어 매우 자랑스럽다"며 "보안이 Akamai의 최대 매출 동인으로 성장한 이유 중 하나는 Kyndryl과 같은 전문 서비스 공급업체 덕분이다. 앞으로도 비즈니스를 성장시키고 보호하는 데 필요한 지원을 고객에게 지속적으로 제공할 수 있기를 기대한다."라고 말했다.

자세한 내용은 Akamai Guardicore Segmentation 페이지에서 확인할 수 있다. 또한 Kyndryl Bridge Marketplace를 통해 Kyndryl Consult 전문가와 상담 일정을 예약하고 Kyndryl Consult의 마이크로세그멘테이션 구축에 대해 자세히 알아볼 수 있다.