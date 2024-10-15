Akamai e Kyndryl colaboram para oferecer serviços de segmentação Zero Trust

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), a empresa de nuvem que potencializa e protege a vida online, anunciou hoje sua colaboração com a Kyndryl (NYSE: KD), a maior provedora global de serviços de infraestrutura de TI, para oferecer serviços de implementação de microssegmentação com a Akamai Guardicore Segmentation.

À medida que os limites de rede continuam a mudar e se expandir, e os ataques maliciosos ficam mais sofisticados, novas abordagens são necessárias para mitigar ameaças. As equipes da Kyndryl em todo o mundo são certificadas para fornecer serviços gerenciados e de implementação da Akamai Guardicore Segmentation sob o programa Provedor certificado de serviços Guardicore (GcSP). A Akamai Guardicore Segmentation complementará os serviços Zero Trust da Kyndryl enquanto reforça as capacidades e ajuda a resolver os desafios dos clientes no contexto específico de suas redes.

De acordo com um estudo da Akamai, a exploração de vulnerabilidades de dia zero e dia um levou a um aumento de 143% no total de vítimas de ransomware globalmente, ressaltando a necessidade de implementação de uma estrutura Zero Trust. O mesmo relatório descobriu que 93% de todos os entrevistados afirmaram que a microssegmentação é fundamental para ajudar a impedir ataques de ransomware.

A combinação entre a experiência de consultoria da Kyndryl e a tecnologia da Akamai pode fornecer aos clientes uma opção mais consistente para projetar, acelerar e atingir seus objetivos Zero Trust, de segmentação e de segurança de rede. Os Kyndryl Consult Micro-Segmentation Implementation Services e a Akamai Guardicore Segmentation ajudam a aumentar a resiliência cibernética na infraestrutura de TI de uma organização ao limitar o movimento lateral das ameaças. Eles também ajudam a proteger ativos e dados organizacionais, empregando métodos de autenticação robustos e políticas de acesso baseadas em risco em tempo real.

"Estamos comprometidos a ajudar os clientes a lidar com seus dinâmicos desafios de cibersegurança e requisitos de segurança", afirma James Carrigan, Jr., vice-presidente e líder de práticas de segurança e resiliência da Kyndryl nos EUA. "A colaboração com a Akamai nos permitirá oferecer aos nossos clientes uma segmentação Zero Trust mais rápida e eficiente."

"Estamos orgulhosos de continuar nosso trabalho com a Kyndryl para poder ajudar nossos clientes em comum em sua jornada Zero Trust", afirma Nathan Perdue, vice-presidente, segurança empresarial de vendas globais da Akamai. "Uma das razões pelas quais a segurança cresceu para ser o maior impulsionador de receita para a Akamai é por causa de provedores de serviços dedicados como a Kyndryl. Estamos ansiosos para continuar a fornecer aos nossos clientes o apoio de que precisam para crescer e proteger seus próprios negócios."

Visite a página da Akamai Guardicore Segmentation para saber mais. Os clientes também podem agendar consultorias com os especialistas da Kyndryl Consult e saber mais sobre a Kyndryl Consult Micro-Segmentation Implementation através do Kyndryl Bridge Marketplace.