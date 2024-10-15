Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ : AKAM), l'entreprise de cloud qui soutient et protège la vie en ligne, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Kyndryl (NYSE : KD), le plus grand fournisseur de services d'infrastructure informatique au monde, afin d'offrir des services de mise en œuvre de microsegmentation avec Akamai Guardicore Segmentation.

À l'heure où les périmètres réseau évoluent et se développent, et où les attaques se complexifient, il est urgent d'adopter de nouvelles approches pour atténuer les menaces. Les équipes Kyndryl du monde entier sont certifiées en matière de services de mise en œuvre et gérés pour Akamai Guardicore Segmentation dans le cadre du programme des fournisseurs de services certifiés Guardicore (GcSP). Akamai Guardicore Segmentation s'ajoute aux services Zero Trust de Kyndryl tout en renforçant les fonctionnalités et en aidant les clients à répondre aux défis spécifiques de leurs réseaux.

Selon une étude d'Akamai, l'abus des vulnérabilités Zero Day et One Day a entraîné une augmentation de 143 % du nombre total de victimes de ransomware dans le monde entier, ce qui montre l'importance d'une structure Zero Trust. Dans la même enquête, 93 % des personnes interrogées ont déclaré que la microsegmentation était essentielle pour lutter contre les attaques par ransomware.

En combinant l'expertise en conseil de Kyndryl et la technologie d'Akamai, les entreprises peuvent offrir à leurs clients une approche fluide pour élaborer, accélérer et atteindre leurs objectifs en matière de Zero Trust, de segmentation et de sécurité réseau. Les services de mise en œuvre de microsegmentation Kyndryl Consult et Akamai Guardicore Segmentation permettent de renforcer la cyberrésilience de l'infrastructure informatique d'une entreprise en limitant les mouvements latéraux des menaces. Ils contribuent également à sécuriser les actifs et les données de l'entreprise à l'aide de méthodes d'authentification robustes et de règles d'accès en temps réel basées sur les risques.

« Nous nous engageons à aider les clients à relever leurs défis et exigences en matière de cybersécurité en constante évolution », explique James Carrigan, Jr., vice-président et leader des pratiques de résilience et de sécurité aux États-Unis chez Kyndryl. « Le partenariat avec Akamai nous permettra de proposer à nos clients une segmentation Zero Trust plus rapide et plus efficace. »

« Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec Kyndryl afin d'aider nos clients communs dans leur transition Zero Trust », déclare Nathan Perdue, Vice President, Global Sales Enterprise Security chez Akamai. « La sécurité est devenue la principale source de revenus chez Akamai en partie grâce à des fournisseurs de services engagés comme Kyndryl. Ensemble, nous continuerons à offrir le soutien nécessaire pour protéger et développer les activités de nos clients. »

Rendez-vous sur notre page Akamai Guardicore Segmentation pour en savoir plus. Les clients ont également la possibilité de planifier une consultation avec les experts Kyndryl Consult et en apprendre plus sur la mise en œuvre de la microsegmentation avec Kyndryl Consult via le Marketplace Kyndryl Bridge.