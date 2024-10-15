Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), das Cloudunternehmen, das das digitale Leben unterstützt und schützt, gab heute die globale Partnerschaft mit Kyndryl (NYSE: KD) bekannt, dem weltweit größte Anbieter von IT-Infrastrukturdiensten, der mit Akamai Guardicore Segmentation Implementierungsdienste für die Mikrosegmentierung bereitstellt.

Da die Netzwerkgrenzen immer größer werden und schädliche Angriffe immer raffinierter werden, sind neue Ansätze erforderlich, um Bedrohungen abzuwehren. Kyndryl-Teams weltweit sind für die Bereitstellung von Implementierungs- und Managed Services für Akamai Guardicore Segmentation im Rahmen des GCSP-Programms (Guardicore Certified Service Provider) zertifiziert. Akamai Guardicore Segmentation ergänzt die Kyndryl Zero Trust Services. Gleichzeitig werden so die Funktionen verbessert und die Bewältigung von Kundenherausforderungen im einzigartigen Kontext ihrer Netzwerke vereinfacht.

Laut einer Akamai-Studie hat der Missbrauch von Zero-Day- und One-Day-Schwachstellen weltweit zu einem Anstieg der von Ransomware Betroffenen um 143 % geführt, was die Notwendigkeit einer Implementierung eines Zero-Trust-Frameworks unterstreicht. Aus demselben Bericht geht hervor, dass 93 % aller Befragten angeben, dass Mikrosegmentierung für die Abwehr von Ransomware-Angriffen von entscheidender Bedeutung ist.

Durch die Kombination der Beratungskompetenz von Kyndryl mit der Technologie von Akamai können Kunden eine nahtlosere Option für das Design, die Beschleunigung und das Erreichen ihrer Zero-Trust-, Segmentierungs- und Netzwerksicherheitsziele bieten. Kyndryl Consult Micro-Segmentation Implementation Services und Akamai Guardicore Segmentation tragen dazu bei, die Cyberresilienz innerhalb der IT-Infrastruktur eines Unternehmens zu erhöhen, indem die laterale Netzwerkbewegung von Bedrohungen begrenzt wird. Sie tragen auch dazu bei, Unternehmensressourcen und -Daten durch den Einsatz robuster Authentifizierungsmethoden und risikobasierter Echtzeit-Zugriffsrichtlinien zu schützen.

„Wir möchten Kunden bei der Bewältigung ihrer sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit und der Sicherheitsanforderungen unterstützen“, so James Carrigan, Jr., Vice President, U.S. Security and Resiliency Practice Leader bei Kyndryl. „Durch die Zusammenarbeit mit Akamai können wir unseren Kunden eine Zero-Trust-Segmentierung schneller und effizienter bieten.“

„Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Kyndryl fortsetzen können, um unsere gemeinsamen Kunden auf ihrem Weg zu Zero Trust zu unterstützen“, so Nathan Perdue, Vice President, Global Sales Enterprise Security bei Akamai. „Einer der Gründe, warum die Sicherheit zum größten Umsatzfaktor für Akamai geworden ist, sind die dedizierten Dienstanbieter wie Kyndryl. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden weiterhin die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um ihr Wachstum zu fördern und ihre eigenen Unternehmen zu schützen.“

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Akamai Guardicore-Segmentierungsseite. Kunden können auch eine Beratung mit den Experten von Kyndryl Consult vereinbaren und mehr über die Kyndryl Consult Micro-Segmentation Implementation über den Kyndryl Bridge Marketplace erfahren.