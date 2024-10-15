Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), l'azienda di servizi cloud che potenzia e protegge la vita online, ha annunciato oggi di aver instaurato una collaborazione con Kyndryl (NYSE: KD), il più grande provider di servizi per infrastrutture IT al mondo, per offrire servizi di implementazione della microsegmentazione con Akamai Guardicore Segmentation.

Man mano che i confini della rete continuano a cambiare e ad espandersi insieme all'aumento degli attacchi sempre più sofisticati, sono necessari nuovi approcci per mitigare le minacce. I team Kyndryl di tutto il mondo sono certificati per fornire servizi di implementazione e gestiti per Akamai Guardicore Segmentation nell'ambito del programma GcSP (Guardicore certified Service Provider). Akamai Guardicore Segmentation integrerà Kyndryl Zero Trust Services, migliorando, al contempo, le funzionalità e aiutando a risolvere le sfide dei clienti nel contesto esclusivo delle loro reti.

Secondo uno studio di Akamai, l'abuso di vulnerabilità zero-day e one-day ha determinato un aumento del 143% nel numero totale delle vittime dei ransomware a livello globale a sottolineare la necessità di implementare un sistema Zero Trust. Lo stesso rapporto ha rilevato che il 93% di tutti gli intervistati ha dichiarato come la microsegmentazione sia fondamentale per contrastare gli attacchi ransomware.

La combinazione delle competenze di consulenza di Kyndryl con la tecnologia di Akamai può offrire ai clienti un'opzione più semplice per progettare, accelerare e raggiungere gli obiettivi della strategia Zero Trust, di segmentazione e di sicurezza della rete. I servizi di implementazione della microsegmentazione di Kyndryl Consult e Akamai Guardicore Segmentation contribuiscono ad aumentare la resilienza informatica all'interno dell'infrastruttura IT di un'organizzazione limitando il movimento laterale delle minacce; inoltre, contribuiscono a proteggere le risorse e i dati dell'organizzazione utilizzando solidi metodi di autenticazione e policy di accesso in tempo reale basate sul rischio.

"Ci impegniamo ad aiutare i clienti a superare le sfide della cybersecurity in continua evoluzione e a soddisfare i requisiti di sicurezza", ha affermato James Carrigan, Jr., vicepresidente, responsabile del reparto U.S. Security and Resiliency Practice di Kyndryl. "La collaborazione con Akamai ci consentirà di fornire ulteriormente ai nostri clienti la segmentazione Zero Trust in modo più rapido ed efficiente".

"Siamo orgogliosi di continuare il nostro lavoro con Kyndryl per aiutare i nostri clienti comuni nel loro percorso verso l'adozione del modello Zero Trust", ha affermato Nathan Perdue, vicepresidente del reparto Global Sales Enterprise Security di Akamai. "Uno dei motivi per cui la sicurezza è cresciuta fino a rappresentare il maggiore fattore di guadagno per Akamai è rappresentato dalla presenza di provider di servizi dedicati come Kyndryl. Ci auguriamo di continuare a fornire ai nostri clienti il supporto di cui hanno bisogno per far crescere e proteggere le loro attività aziendali".

Per ulteriori informazioni, visitate la nostra pagina su Akamai Guardicore Segmentation. I clienti possono anche prenotare una consulenza con gli esperti di Kyndryl Consult e ottenere maggiori informazioni sull'implementazione della microsegmentazione di Kyndryl Consult tramite il Kyndryl Bridge Marketplace.