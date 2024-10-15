Akamai y Kyndryl colaboran para ofrecer servicios de segmentación Zero Trust

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), la empresa de servicios en la nube que impulsa y protege la vida online, ha anunciado hoy su colaboración con Kyndryl (NYSE: KD), el mayor proveedor de servicios de infraestructura de TI del mundo, para ofrecer servicios de implementación de microsegmentación con Akamai Guardicore Segmentation.

A medida que los límites de la red cambian y se expanden, y los ataques maliciosos aumentan en cuanto a sofisticación, se necesitan nuevos enfoques para mitigar las amenazas. Los equipos de Kyndryl de todo el mundo están certificados para proporcionar servicios de implementación y gestión para Akamai Guardicore Segmentation bajo el programa de proveedores de servicios certificados de Guardicore (GcSP). Akamai Guardicore Segmentation complementará los servicios Zero Trust de Kyndryl a la vez que reforzará las capacidades y ayudará a resolver los desafíos de los clientes en el contexto único de sus redes.

Según un estudio de Akamai, el uso indebido de vulnerabilidades de día cero y de primer día ha dado lugar a un aumento del 143 % en el número total de víctimas de ransomware en todo el mundo, lo que subraya la necesidad de implementar un marco Zero Trust. El mismo informe reveló que el 93 % de los encuestados afirmaba que la microsegmentación es fundamental para ayudar a frustrar los ataques de ransomware.

La combinación de la experiencia en consultoría de Kyndryl con la tecnología de Akamai puede proporcionar a los clientes una opción más fluida para diseñar, acelerar y lograr sus objetivos de Zero Trust, segmentación y seguridad de la red. Los servicios de implementación de microsegmentación de Kyndryl Consult y Akamai Guardicore Segmentation ayudan a aumentar la resiliencia cibernética dentro de la infraestructura de TI de una organización limitando el movimiento lateral de las amenazas. También ayudan a proteger los activos y los datos de la organización mediante el uso de métodos de autenticación sólidos y políticas de acceso basadas en riesgos en tiempo real.

“Nos dedicamos a ayudar a los clientes a superar sus desafíos de ciberseguridad y requisitos de seguridad en constante evolución”, afirma James Carrigan, Jr., vicepresidente y responsable de prácticas de seguridad y resiliencia de Kyndryl. “La colaboración con Akamai nos permitirá ofrecer a nuestros clientes una segmentación Zero Trust más rápida y eficaz”.

“Estamos orgullosos de continuar nuestro trabajo con Kyndryl para poder ayudar a nuestros clientes comunes en su transición a Zero Trust”, señala Nathan Perdue, vicepresidente de seguridad empresarial de ventas globales de Akamai. “Una de las razones por las que la seguridad ha crecido hasta convertirse en el mayor impulsor de ingresos para Akamai es gracias a proveedores de servicios dedicados como Kyndryl. Esperamos seguir ofreciendo a nuestros clientes el apoyo que necesitan para crecer y proteger sus propios negocios”.

Visite nuestra página de Akamai Guardicore Segmentation para obtener más información. Los clientes también pueden concertar una consulta con los expertos de Kyndryl Consult y obtener más información sobre la implementación de la microsegmentación de Kyndryl Consult a través del mercado Kyndryl Bridge.