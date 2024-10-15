Akamai 和 Kyndryl 合作提供 Zero Trust 分段服务

Akamai Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：AKAM），是一家致力于支持并保护网络生活的云服务公司，今日宣布与全球首屈一指的 IT 基础架构服务提供商 Kyndryl（纽约证券交易所股票代码：KD）展开合作，推出基于 Akamai Guardicore Segmentation 的微分段实施服务。

随着网络边界的不断变化和扩展，以及恶意攻击日益复杂，因此亟需新的方法来抵御威胁。Kyndryl 全球团队获得了认证，能够根据 Guardicore 认证服务提供商 (GcSP) 计划提供 Akamai Guardicore Segmentation 的实施和托管服务。Akamai Guardicore Segmentation 将为 Kyndryl Zero Trust Services 提供补充，同时增强其能力，帮助解决客户在其网络独特环境中面临的挑战。

Akamai 的一项调研显示，“零日”和“一日”漏洞的滥用导致全球勒索软件受害者总数增加了 143%，这突显了实施 Zero Trust 框架的必要性。同一份报告发现，93% 的受访者表示，微分段对于阻止勒索软件攻击至关重要。

Kyndryl 的咨询专业知识与 Akamai 的技术相结合，可以为客户提供一个更加无缝的选择，帮助他们设计、加速并实现 Zero Trust、分段和网络安全目标。Kyndryl Consult 微分段实施服务和 Akamai Guardicore Segmentation 通过限制威胁的横向移动，帮助增强企业 IT 基础架构的网络复原力。它们还通过采用强大的身份验证方法和基于风险的实时访问策略，帮助保护企业的资产和数据。

Kyndryl 美国安全与韧性实践负责人、副总裁 James Carrigan, Jr. 表示：“我们致力于帮助客户应对不断变化的网络安全挑战和安全需求。与 Akamai 的合作将使我们能够更快速、更高效地为客户提供 Zero Trust 分段服务。”

Akamai 全球销售企业安全副总裁 Nathan Perdue 表示：“我们很自豪能够继续与 Kyndryl 合作，以帮助我们的共同客户在 Zero Trust 之旅中取得进展。Akamai 的安全业务成为最大收入驱动因素的原因之一，是因为有像 Kyndryl 这样的专注服务提供商。我们期待继续为客户提供他们发展和保护自身业务所需的支持。”

请访问我们的 Akamai Guardicore Segmentation 页面以了解更多信息。客户还可以通过 Kyndryl Bridge Marketplace，安排时间向 Kyndryl Consult 专家进行咨询，并了解更多关于 Kyndryl Consult 微分段实施的信息。