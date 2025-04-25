최고 수준의 보안을 자랑하는 전 세계 Iron Mountain의 저장 시설에는 귀중한 디지털 자산과 물리적 자산이 보관되어 있습니다. 중요한 레코드의 테이프 백업을 비롯해 의료 샘플과 지질 샘플, 예술품, 원자재, 완제품 등 다양한 유형의 자산이 보관되어 있습니다. 디지털 경험 부문 총 책임자 마르티네스(Nerina Martinez)는 “고객은 자산 저장에 대한 안전성에 대해 철저히 우리를 신뢰합니다. 또한 고객은 요청하는 서비스에 대해 우리가 최고의 경험을 제공하고 환경적으로 지속 가능한 방식으로 비즈니스를 운영하고 있다고 신뢰하죠.”라고 말합니다.

이러한 뛰어난 온라인 경험은 수석 엔지니어이자 엔터프라이즈 아키텍트인 고든 센저(Gordon Senzer)의 몫입니다. 2007년부터 Iron Mountain에 근무한 센저는 Iron Mountain Connect™의 기반을 설계하고 관리했습니다. Iron Mountain Connect는 고객이 재고를 철저히 조사하고 필요한 항목을 찾으며 운송과 파기, 기타 서비스를 준비할 수 있는 안전한 온라인 고객 포털입니다. 센저는 “고객은 우리 데이터 센터와 지구 반대편에 있더라도 중요한 주문을 할 때 우리 웹 사이트가 빠르게 로드되기를 기대합니다.”라고 말합니다.

Iron Mountain은 성장 시에도 웹 성능이 안정되게 유지되었습니다. 회사가 국제적으로 계속 확장되자 경영진은 웹 성능의 안정성을 기존처럼 확보하고자 했습니다. 센저는 “테스트 결과, 데이터 센터로부터 아주 떨어진 곳에서도 웹 페이지가 거의 항상 빠르게 로드되었습니다. 하지만 단 한 번의 시간 초과도 허용할 수 없습니다. 우리의 목표는 지속적인 개선이며, 모든 고객이 항상 우리 웹 사이트에서 좋은 경험을 하도록 만드는 것입니다.”라고 덧붙였습니다.