반응형 웹 사이트 구현과 함께 환경적으로 책임을 다하는 방식으로 접근
66개국 250,000곳이 넘는 기업에서 Iron Mountain에 대한 강한 신뢰를 바탕으로 소중한 자산을 저장하고 보호하고 있습니다. 회사는 지속적인 해외 확장이 고객 포털, Iron Mountain Connect™의 성능을 저해하지 않기를 원했습니다. Iron Mountain은 Akamai Intelligent Edge에 웹사이트를 캐싱하면서 펜실베니아 데이터 센터와 수천 마일 떨어진 곳에 위치한 고객도 빠른 속도의 웹사이트를 이용할 수 있도록 지원합니다. 그리고 Iron Mountain과 Akamai는 Iron Mountain의 친환경 전력 패스(Green Power Pass) 프로그램을 통해 인증된 100% 친환경 에너지로 가동되는 Iron Mountain 코로케이션 시설에서 Akamai 엣지 서버를 호스팅함으로써, 환경적으로 지속 가능한 방식으로 협력하며 규모를 확장해 나가고 있습니다.
세계 곳곳에서 웹사이트를 신속하게 로딩
최고 수준의 보안을 자랑하는 전 세계 Iron Mountain의 저장 시설에는 귀중한 디지털 자산과 물리적 자산이 보관되어 있습니다. 중요한 레코드의 테이프 백업을 비롯해 의료 샘플과 지질 샘플, 예술품, 원자재, 완제품 등 다양한 유형의 자산이 보관되어 있습니다. 디지털 경험 부문 총 책임자 마르티네스(Nerina Martinez)는 “고객은 자산 저장에 대한 안전성에 대해 철저히 우리를 신뢰합니다. 또한 고객은 요청하는 서비스에 대해 우리가 최고의 경험을 제공하고 환경적으로 지속 가능한 방식으로 비즈니스를 운영하고 있다고 신뢰하죠.”라고 말합니다.
이러한 뛰어난 온라인 경험은 수석 엔지니어이자 엔터프라이즈 아키텍트인 고든 센저(Gordon Senzer)의 몫입니다. 2007년부터 Iron Mountain에 근무한 센저는 Iron Mountain Connect™의 기반을 설계하고 관리했습니다. Iron Mountain Connect는 고객이 재고를 철저히 조사하고 필요한 항목을 찾으며 운송과 파기, 기타 서비스를 준비할 수 있는 안전한 온라인 고객 포털입니다. 센저는 “고객은 우리 데이터 센터와 지구 반대편에 있더라도 중요한 주문을 할 때 우리 웹 사이트가 빠르게 로드되기를 기대합니다.”라고 말합니다.
Iron Mountain은 성장 시에도 웹 성능이 안정되게 유지되었습니다. 회사가 국제적으로 계속 확장되자 경영진은 웹 성능의 안정성을 기존처럼 확보하고자 했습니다. 센저는 “테스트 결과, 데이터 센터로부터 아주 떨어진 곳에서도 웹 페이지가 거의 항상 빠르게 로드되었습니다. 하지만 단 한 번의 시간 초과도 허용할 수 없습니다. 우리의 목표는 지속적인 개선이며, 모든 고객이 항상 우리 웹 사이트에서 좋은 경험을 하도록 만드는 것입니다.”라고 덧붙였습니다.
해결책: 고객과 가까운 곳에 포털 호스팅
센저는 136개국 4,200곳이 넘는 위치를 포괄하는 Akamai Intelligent Edge에서 해결책을 찾았습니다. 페이지가 고객 근처의 위치에서 캐시되도록 하는 것입니다. 센저는 "강력한 콘텐츠 전송 네트워크는 고객 경험 개선을 위한 가장 비용 효율적인 방법 중 하나입니다. Akamai를 사용함과 동시에 웹 페이지 시간 초과 현상이 근본적으로 사라졌습니다."라고 말합니다.
2009년 센저는 Akamai의 전문 서비스 팀과 협력하여 회사의 글로벌 마케팅 웹 사이트 중 약 24개를 엣지로 옮기기 시작했습니다. 소프트웨어 엔지니어링 매니저인 휴 한(Hue Han)은 “Akamai를 사용하기 전에는 이렇게 빠른 페이지 로딩 속도를 경험하지 못했으며, 이는 잠재 고객에게 좋은 첫인상을 심어줍니다. 수년 동안 Akamai의 전문 서비스 팀의 지원을 받은 덕분에 더 많은 마케팅 웹 사이트를 추가하고 속도를 획기적으로 빠르게 할 수 있었습니다. 서비스 팀의 지원은 성공을 위한 조합입니다.”라고 말합니다.
그 다음으로 센저는 고객 포털인 Iron Mountain Connect™를 추가했습니다. 전후 성능 통계를 통해 그 이야기를 알 수 있습니다. 전체 웹 페이지 요청 중 약 55%가 Akamai 엣지에서 처리되기 때문에 필라델피아에 있는 Iron Mountain의 데이터 센터 부하가 분산됩니다. 그 결과 전체 데이터 센터 트래픽이 80% 감소했습니다. 페이지 로드 속도는 브라질에서는 최대 77%, 호주에서는 11% 빨라졌습니다.
세계 어느 곳에 있는 고객이든 웹 사이트가 로드되기까지 기다릴 수 있는 최대 시간은 약 2초입니다. Akamai 덕분에 펜실베니아에 있는 당사 데이터 센터를 재설계하거나 옮기지 않고도 세계 곳곳에서 최고의 고객 경험을 선사할 수 있게 되었습니다. 그뿐만 아니라 응답 시간과 관련된 지원 문의가 사실상 사라졌습니다.”라고 말합니다.Iron Mountain의 수석 엔지니어 겸 엔터프라이즈 아키텍트, 고든 센저(Gorden Senzer)
IT 팀에서 손쉽게 이용
센저는 Akamai와의 관계를 일종의 파트너십이자 학습 기회로 보고 있습니다. 센저는 “배포 중에 Akamai 팀은 어떤 작업을 수행해야 하는지 알려주고 보다 안정된 네트워크 설정과 인증서 관리에 대해서도 조언을 아끼지 않았습니다. 저는 네트워크 전문가도 아니며 다년 간의 프로그래밍 경력도 없습니다. 하지만 아무런 어려움 없이 Akamai 솔루션을 작동시킬 수 있습니다.”라고 설명합니다.
보안 플랫폼의 직관적 특성에 깊은 인상을 받은 센저와 한은 이제 더 많은 Akamai 보안 솔루션을 추가하고 있습니다. 센저는 “예상대로 작동하는 솔루션을 찾으면 도입은 그보다 훨씬 쉽습니다. 우리는 Akamai에서 솔루션을 찾았습니다.”라고 말합니다.
서로 도우며 실현하는 지속 가능성
두 회사 간의 파트너십에는 색채가 있습니다. 바로 녹색입니다. 마르티네스는 “Iron Mountain과 Akamai는 양사는 물론 고객과 지구에 모두 이로운 지속 가능한 운영을 행하겠다고 함께 약속했습니다.”라고 말합니다. Iron Mountain의 코로케이션 데이터 센터는 2017년부터 100% 인증된 친환경 전력으로 운용되고 있습니다.
Iron Mountain에서 사용하는 Akamai의 매니지드 서비스는 미국 뉴저지와 네덜란드 하를럼에 있는 두 데이터 센터에서 일부 호스팅됩니다. Akamai는 2030년까지 100% 재생 에너지원과 탄소 중립을 실현하겠다는 노력의 일환으로, 혁신적인 냉각 기술을 사용해 물을 이용하지 않고 외부 공기로 뉴저지 시설을 냉각했습니다. 태양열 발전과 공기 냉각 기술의 결합으로 일반 도매 데이터 센터보다 시설 효율이 15%~20% 더 높으며 PUE(전력 사용량 효율성) 값도 1.2에 달합니다. 90%가 가득 차도 뉴저지 주의 데이터센터는 Akamai의 총 미국 전기 부하의 약 4%, 글로벌 부하의 약 3%를 차지하게 됩니다.
이 같은 합의는 다른 형태로의 재생 에너지 사용에 대한 두 회사의 의지를 입증하는 것입니다. 마르티네스는 “Iron Mountain은 Akamai의 친환경 관리 서비스를 기반으로 지속 가능하고 사회적으로 책임 있는 방식으로 비즈니스를 운영하고 있습니다. 그리고 우리는 Akamai에 '녹색 전력 패스(Green Power Pass)'를 전달하고 있습니다. 이는 Akamai가 우리 시설에 사용하는 친환경 전력의 100%가 외부 보고에서 적합 판정을 받았음을 증명하는 연간 인증서입니다.”라고 말합니다.
"우리의 목적은 고객에게 가장 신뢰받는 파트너가 되어, 고객에게 가장 중요한 것의 가치를 혁신적이고 사회적으로 책임을 다하는 방식으로 찾고 보호하도록 돕는 것입니다. Akamai와의 관계를 통해 이 두 가지 측면을 보다 잘 실현하게 되었습니다."라고 설명을 마무리합니다.Iron Mountain의 디지털 경험 부문 총 책임자, 네리나 마르티네스(Nerina Martinez)
Iron Mountain 소개
Iron Mountain Incorporated(NYSE: IRM)는 중요한 비즈니스 정보와 민감한 데이터, 문화적 유물과 역사적 유물 등 수십억 개의 귀중한 자산을 저장하고 보호하며 혁신적 저장 및 정보 관리 서비스 부문을 이끌고 있는 글로벌 리더입니다. 1951년에 설립된 이래 전 세계 225,000곳 이상의 고객으로부터 큰 신뢰를 받아 온 Iron Mountain은 비즈니스 혁신을 위해 고객의 CLIMB HIGHER™ 실현을 지원합니다. 디지털 혁신, 데이터 센터, 보안 기록 저장, 정보 관리, 보안 파기, 예술품 보관, 물류 등 다양한 서비스를 통해 Iron Mountain은 다크 데이터(dark data)를 밖으로 끌어내 그 속에 저장된 디지털 자산과 물리적 자산에서 숨은 가치와 정보를 안전하고 신속하게 찾도록 고객을 돕고 환경 목표를 실현하도록 지원합니다.
Iron Mountain에 대한 자세한 정보를 확인하려면 www.IronMountain.com을 방문하거나 Twitter, LinkedIn에서 @IronMountain을 팔로우하시기 바랍니다.