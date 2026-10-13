Les installations de stockage ultra-sécurisées d'Iron Mountain dans le monde entier hébergent une mine de ressources physiques et digitales. Sauvegardes sur bande des enregistrements critiques. Échantillons médicaux et géologiques. Beaux-arts. Matières premières, produits finis et plus encore. « Nos clients nous font confiance pour stocker leurs ressources en toute sécurité », explique Nerina Martinez, responsable de l'expérience digitale. « Ils nous font également confiance pour leur fournir une excellente expérience lorsqu'ils demandent des services et pour gérer notre entreprise de manière durable sur le plan environnemental. »

Cette excellente expérience en ligne relève en grande partie de Gordon Senzer, ingénieur principal et architecte d'entreprise. Membre de l'équipe d'Iron Mountain depuis 2007, M. Senzer a conçu et géré le socle d'Iron Mountain Connect™, le portail client en ligne sécurisé qui permet aux clients de parcourir leur stock, de localiser ce dont ils ont besoin et d'organiser la livraison, le déchiquetage ou d'autres services. « Un client passant une commande critique attend de notre site Web qu'il se charge rapidement, même s'il se trouve à l'autre bout du monde par rapport à notre centre de données », explique M. Senzer.

Les performances Web sont restées constantes tout au long de la croissance d'Iron Mountain et l'équipe de direction souhaitait s'assurer qu'elles resteraient stables alors que la société poursuit son expansion à l'échelle internationale. « Nos tests ont montré que les pages Web se chargent presque toujours rapidement dans les endroits éloignés de notre centre de données, mais le moindre délai est trop long à nos yeux », explique M. Senzer. « Notre objectif est l'amélioration continue et nous voulons offrir à chacun de nos clients une bonne expérience sur notre site Web, et cela à chaque visite. »