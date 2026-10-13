Plus de 250 000 entreprises dans 66 pays font confiance à Iron Mountain pour stocker et protéger leurs ressources les plus précieuses. L'entreprise souhaitait garantir que son expansion internationale ne ralentirait pas les performances de son portail client, Iron Mountain Connect™. En mettant en cache le site Web sur l'Akamai Intelligent Edge, Iron Mountain garantit des performances optimales, même pour les clients situés à des milliers de kilomètres de son centre de données en Pennsylvanie. De plus, en hébergeant des serveurs en bordure de l'Internet d'Akamai dans les installations mutualisées d'Iron Mountain, qui sont alimentées par 100 % d'énergie verte certifiée par le programme Green Power Pass d'Iron Mountain, les deux sociétés unissent leurs forces pour évoluer tout en protégeant l'environnement.
Site Web réactif, approche respectueuse de l'environnement
Assurer le chargement rapide du site Web aux quatre coins du monde
Les installations de stockage ultra-sécurisées d'Iron Mountain dans le monde entier hébergent une mine de ressources physiques et digitales. Sauvegardes sur bande des enregistrements critiques. Échantillons médicaux et géologiques. Beaux-arts. Matières premières, produits finis et plus encore. « Nos clients nous font confiance pour stocker leurs ressources en toute sécurité », explique Nerina Martinez, responsable de l'expérience digitale. « Ils nous font également confiance pour leur fournir une excellente expérience lorsqu'ils demandent des services et pour gérer notre entreprise de manière durable sur le plan environnemental. »
Cette excellente expérience en ligne relève en grande partie de Gordon Senzer, ingénieur principal et architecte d'entreprise. Membre de l'équipe d'Iron Mountain depuis 2007, M. Senzer a conçu et géré le socle d'Iron Mountain Connect™, le portail client en ligne sécurisé qui permet aux clients de parcourir leur stock, de localiser ce dont ils ont besoin et d'organiser la livraison, le déchiquetage ou d'autres services. « Un client passant une commande critique attend de notre site Web qu'il se charge rapidement, même s'il se trouve à l'autre bout du monde par rapport à notre centre de données », explique M. Senzer.
Les performances Web sont restées constantes tout au long de la croissance d'Iron Mountain et l'équipe de direction souhaitait s'assurer qu'elles resteraient stables alors que la société poursuit son expansion à l'échelle internationale. « Nos tests ont montré que les pages Web se chargent presque toujours rapidement dans les endroits éloignés de notre centre de données, mais le moindre délai est trop long à nos yeux », explique M. Senzer. « Notre objectif est l'amélioration continue et nous voulons offrir à chacun de nos clients une bonne expérience sur notre site Web, et cela à chaque visite. »
Solution : héberger le portail client à proximité des clients
M. Senzer a trouvé sa solution avec Akamai Intelligent Edge, qui compte plus de 4 200 sites dans 136 pays. Les pages sont mises en cache à proximité des clients. « Un réseau de diffusion de contenu robuste est l'un des moyens les plus économiques d'améliorer l'expérience client », explique M. Senzer. « À partir du moment où nous avons commencé à utiliser Akamai, les latences des pages Web ont pratiquement disparu. »
En collaboration avec les services professionnels d'Akamai, M. Senzer a commencé par déplacer une vingtaine de sites marketing mondiaux de la société vers la bordure en 2009. « Ces pages accélérées se chargent plus rapidement qu'avant l'intervention d'Akamai, ce qui donne une première impression favorable aux clients potentiels », explique Hue Han, responsable de l'ingénierie logicielle. « Au fil des années, nous avons par ailleurs pu ajouter et accélérer de nombreux autres sites Web marketing grâce aux services professionnels d'Akamai, qui nous ont fourni une assistance rapide et fiable, une combinaison gagnante. »
M. Senzer a par la suite ajouté le portail client, Iron Mountain Connect™. Les statistiques des performances avant/après parlent d'elles-mêmes. Environ 55 % des requêtes de pages Web sont traitées en bordure de l'Internet d'Akamai, ce qui déleste le centre de données d'Iron Mountain de Philadelphie. Le trafic global du centre de données a chuté de 80 %. Les pages sont chargées jusqu'à 77 % plus vite au Brésil et 11 % plus vite en Australie.
« Quelle que soit la localisation géographique d'un client, le délai de chargement du site Web n'excède pas deux secondes. Akamai nous aide à offrir une expérience client de premier ordre dans le monde entier, sans réorganisation ni déplacement de notre centre de données principal en Pennsylvanie. Les appels d'assistance relatifs au temps de réponse ont presque disparu. »— Gorden Senzer, ingénieur principal et architecte d'entreprise, Iron Mountain
Utilisation facile pour l'équipe informatique
M. Senzer considère la relation avec Akamai à la fois comme un partenariat et comme une opportunité d'apprentissage. « Au cours du déploiement, l'équipe d'Akamai nous a pris par la main et nous a fourni de précieux conseils pour optimiser la fiabilité de la configuration réseau et de la gestion des certificats », explique-t-il. « Je ne suis pas un spécialiste des réseaux et je n'ai pas programmé depuis des années, mais je peux faire fonctionner la solution Akamai sans la moindre difficulté. »
Impressionné par la nature intuitive de la plateforme de sécurité, M. Senzer et M. Han ajoutent désormais d'autres solutions de sécurité Akamai. « Lorsqu'une solution fonctionne exactement comme vous l'attendez, l'adoption est beaucoup plus facile », explique M. Senzer. « Avec Akamai, nous avons trouvé notre solution. »
Durabilité symbiotique
Le partenariat entre les deux sociétés se teinte désormais d'une belle couleur verte. « Iron Mountain et Akamai partagent un même engagement en faveur des opérations durables qui profitent à la fois à nos entreprises, à nos clients et à la planète », explique Mme Martinez. Depuis 2017, les centres de données mutualisés d'Iron Mountain fonctionnent avec une énergie verte certifiée à 100 %.
Les services gérés par Akamai utilisés par Iron Mountain sont partiellement hébergés dans deux centres de données : New Jersey (États-Unis) et Haarlem (Pays-Bas). Dans le cadre de son engagement à utiliser 100 % d'énergie renouvelable et atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, Akamai a recouru à une technologie de refroidissement innovante pour refroidir l'usine du New Jersey avec de l'air extérieur, sans utiliser d'eau. L'énergie solaire et le refroidissement de l'air rendent les installations 15 à 20 % plus efficaces qu'un centre de données classique avec une valeur PUE (Power Usage Effectiveness) d'environ 1,2. Lorsqu'il est plein à 90 %, le centre de données du New Jersey représente environ 4 % de la charge totale d'électricité d'Akamai aux États-Unis et environ 3 % de sa charge mondiale.
Avec cet accord, les deux sociétés attestent de leur utilisation mutuelle des énergies renouvelables. « C'est une relation symbiotique », explique Mme Martinez. « Iron Mountain utilise le service de gestion écologique d'Akamai pour gérer l'entreprise de manière durable et socialement responsable. En contrepartie, nous fournissons à Akamai un "Green Power Pass", un certificat annuel attestant que 100 % de l'énergie verte utilisée dans nos installations est acceptable dans les rapports externes. »
« Notre objectif est d'être pour nos clients un partenaire de confiance pour protéger et développer la valeur de leurs ressources essentielles, de manière novatrice et socialement responsable. Notre relation avec Akamai nous aide à améliorer nos performances pour nos clients dans ces deux domaines. »— Nerina Martinez, responsable de l'expérience digitale, Iron Mountain
À propos d'Iron Mountain
Iron Mountain Incorporated (NYSE : IRM) est le leader mondial des services innovants de stockage et de gestion de l'information. La société stocke et protège plusieurs milliards de ressources, en particulier des informations commerciales critiques, des données sensibles et des artefacts culturels et historiques. Fondée en 1951 et approuvée par plus de 225 000 clients dans le monde, Iron Mountain aide ses clients à atteindre de nouveaux sommets (CLIMB HIGHER™) pour transformer leurs activités. Grâce à une large gamme de services (transformation digitale, centres de données, stockage sécurisé de documents, gestion des informations, destruction sécurisée, stockage et logistique des œuvres d'art), Iron Mountain aide les entreprises à mettre en lumière leurs données cachées et permet à ses clients de libérer rapidement et en toute sécurité la valeur et les informations de leurs ressources digitales et physiques stockées, tout en les aidant à atteindre leurs objectifs environnementaux.
Pour en savoir plus sur Iron Mountain, consultez le site www.IronMountain et suivez @IronMountain sur Twitter et LinkedIn.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.