世界中に配置された Iron Mountain の極めて安全なストレージ設備は、デジタル資産と物理的な資産の宝庫です。そこには、重要な記録テープのバックアップ、医療サンプルや地質サンプル、美術品、原材料、完成品などが多数保管されています。Digital Experience Leader の Nerina Martinez 氏は次のように語っています。「お客様は、資産を安全に保管するために、当社に信頼を寄せてくださっています。また、当社がサービスのリクエスト時に優れた体験を提供し、環境に配慮しながらビジネスを運営している点でも信頼をいただいています」。

そのような優れたオンライン体験を主導しているのが、Gordon Senzer 氏（Principal Engineer 兼 Enterprise Architect）です。2007 年から Iron Mountain チームに加わった Senzer 氏は、Iron Mountain Connect™ の基盤の設計と管理に携わっていました。Iron Mountain Connect™ は、顧客が在庫を検索したり、必要な製品を探したり、配送やシュレッダーなどのサービスを手配することができる安全なオンライン・カスタマー・ポータルです。「重要な注文を行っているお客様は、当社のデータセンターから遠く離れた世界の裏側にいても、Web サイトがすばやく読み込まれることを期待します」と Senzer 氏は言います。

Iron Mountain が成長しても、Web パフォーマンスは安定していました。そこで経営陣は、同社が国際的に事業を拡大する間も、この状況を維持したいと考えていました。Senzer 氏は次のように述べています。「当社のテストでは、Web ページはデータセンターから離れた場所でも、ほぼ常時すばやく読み込まれていることがわかりましたが、タイムアウトは 1 回でも多すぎます。当社の目標は継続的な改善であり、すべてのお客様に当社の Web サイトでいつでも優れた体験をしていただきたいと考えています」。