©2025 Akamai Technologies
レスポンシブな Web サイトを環境に配慮したアプローチで実現
66 か国の 250,000 社を超える企業が最も価値の高い資産を保管し、保護するために信頼を寄せているのが、Iron Mountain です。Iron Mountain は、継続的に世界展開することで、同社の顧客ポータルである Iron Mountain Connect™ のパフォーマンスを低下させてはならないと考えていました。Akamai Intelligent Edge で Web サイトをキャッシュすることで、ペンシルベニア州にあるデータセンターから、数千マイル離れた場所にいるお客様でも Web サイトを高速に維持することができます。また、Akamai のエッジサーバーをホストする場所を、Iron Mountain の Green Power Pass プログラムの認定を受けた環境に優しいエネルギーを 100% 使用している Iron Mountain のコロケーション施設にすることで、企業は共に環境に配慮しながら規模を拡大することができます。
どこでもすばやく Web サイトが読み込まれるように
世界中に配置された Iron Mountain の極めて安全なストレージ設備は、デジタル資産と物理的な資産の宝庫です。そこには、重要な記録テープのバックアップ、医療サンプルや地質サンプル、美術品、原材料、完成品などが多数保管されています。Digital Experience Leader の Nerina Martinez 氏は次のように語っています。「お客様は、資産を安全に保管するために、当社に信頼を寄せてくださっています。また、当社がサービスのリクエスト時に優れた体験を提供し、環境に配慮しながらビジネスを運営している点でも信頼をいただいています」。
そのような優れたオンライン体験を主導しているのが、Gordon Senzer 氏（Principal Engineer 兼 Enterprise Architect）です。2007 年から Iron Mountain チームに加わった Senzer 氏は、Iron Mountain Connect™ の基盤の設計と管理に携わっていました。Iron Mountain Connect™ は、顧客が在庫を検索したり、必要な製品を探したり、配送やシュレッダーなどのサービスを手配することができる安全なオンライン・カスタマー・ポータルです。「重要な注文を行っているお客様は、当社のデータセンターから遠く離れた世界の裏側にいても、Web サイトがすばやく読み込まれることを期待します」と Senzer 氏は言います。
Iron Mountain が成長しても、Web パフォーマンスは安定していました。そこで経営陣は、同社が国際的に事業を拡大する間も、この状況を維持したいと考えていました。Senzer 氏は次のように述べています。「当社のテストでは、Web ページはデータセンターから離れた場所でも、ほぼ常時すばやく読み込まれていることがわかりましたが、タイムアウトは 1 回でも多すぎます。当社の目標は継続的な改善であり、すべてのお客様に当社の Web サイトでいつでも優れた体験をしていただきたいと考えています」。
解決策：顧客の近くで顧客ポータルをホストする
Senzer 氏は、136 か国 4,200 か所以上に設置されている Akamai Intelligent Edge に解決策を見出しました。Web ページは顧客に近い場所にキャッシュされます。Senzer 氏はこう述べています。「顧客体験を向上させるために最もコスト効率が良い方法の中に、堅牢なコンテンツ・デリバリー・ネットワークがあります。Akamai の使用を開始するとすぐに、Web ページのタイムアウトが実質的になくなりました」。
Senzer 氏は Akamai Professional Services と協力して、まず 2009 年に、約 24 のグローバルマーケティング Web サイトをエッジに移行し始めました。Software Engineering Manager の Hue Han 氏は次のように語っています。「これにより、Akamai の使用前よりも高速にページを読み込むことができ、見込み顧客に良い第一印象を与えることができました。Akamai Professional Services の協力により、ここ数年でさらに多くのマーケティング関連 Web サイトが追加され、高速化されています。彼らのサポートはとても迅速で信頼性の高いものです。成功には欠かせません」。
次に、Senzer 氏はカスタマーポータルの Iron Mountain Connect™ を追加しました。前後のパフォーマンス統計は真実を伝えています。Akamai Edge では、すべての Web ページリクエストの約 55% が処理されるため、フィラデルフィアにある Iron Mountain のデータセンターの負荷を軽減します。データセンター全体のトラフィックは 80% 減少しました。ページの読み込みは、ブラジルでは最大 77%、オーストラリアでは 11% 高速化しました。
「世界中どの場所でも、顧客が Web サイトの読み込みまでに待てる時間は最長約 2 秒です。Akamai を利用することで、ペンシルベニア州の主要データセンターを再設計したり移転したりすることなく、ワールドクラスの顧客体験を世界中で提供することができます。応答時間に関してサポートを求める電話はほぼなくなりました」。Gorden Senzer 氏、Iron Mountain、Principal Engineer 兼 Enterprise Architect
IT チームにとってのありがたさ
Senzer 氏は Akamai との関係をパートナーシップおよび学習機会として捉えています。「導入時に、Akamai チームは何をすればよいかを教えてくれただけでなく、より信頼性の高いネットワーク構成と証明書管理についてもアドバイスしてくれました」と Senzer 氏。「私はネットワークの専門家ではないですし、何年もプログラミングに携わってはいませんが、問題なく Akamai ソリューションを操作できます」。
Senzer 氏と Han 氏は直感的に操作できるセキュリティプラットフォームに感銘を受け、今では Akamai のセキュリティソリューションをさらに追加しています。「期待どおりに機能するソリューションが見つかると、導入ははるかに容易になります」と Senzer 氏は言います。「Akamai の中に、当社の解決策はありました」。
共生的な持続可能性
両社のパートナーシップには目立った特色があります。それは環境に優しい、ということです。「Iron Mountain と Akamai は共に、両社、お客様、そして地球のためになる持続可能な運用に取り組んでいます」と Martinez 氏は言います。Iron Mountain のコロケーションデータセンターは、2017 年以降、認定済みの環境に優しい電力で 100% 稼働しています。
Iron Mountain が使用する Akamai のマネージドサービスは、ニュージャージー州とオランダのハールレムにある 2 つのデータセンターで部分的にホストされています。2030 年までに 100% 再生可能エネルギーで供給とカーボンニュートラルの達成への取り組みの一環として、Akamai は画期的な冷却テクノロジーを使用して、水を使わずに、屋外の空気でニュージャージー州の施設を冷却しました。太陽光発電と空気冷却を組み合わせることで、施設の効率は一般的な大規模データセンターより 15～20% 向上し、電力使用効率（PUE）の値は約 1.2 になります。最大の 90% になると、ニュージャージー州のデータセンターは、Akamai の米国における総電力負荷の約 4%、世界全体の負荷の約 3% を占めます。
こうした連携により、両社は互いに再生可能エネルギーを使用していることを確認し合っています。「これは共生です。Iron Mountain は、Akamai の環境に配慮したマネージドサービスを利用して、持続可能な方法でかつ社会的責任を持ってビジネスを進めています。Akamai に対して『Green Power Pass』を発行していますが、これは Akamai が当社の施設で使用している環境に配慮した電力の 100% が、社外報告で認可されているかどうかを検証する年次証明書です」と Martinez 氏は言います。
「当社の目的は、革新性と社会的責任を持って、お客様にとって最も重要な価値を保護し、最大限に生かすために、お客様の最も信頼できるパートナーになることです。Akamai との関係により、両方の面でさらに成果を上げることができ、お客様のニーズに対応することができます」と結んでいます。Nerina Martinez 氏、Iron Mountain、Digital Experience Leader
Iron Mountain について
Iron Mountain Incorporated（NYSE：IRM）は、革新的なストレージおよび情報管理サービスのグローバルリーダーであり、重要なビジネス情報、極めて機密性の高いデータ、文化的および歴史的遺物など、数十億もの貴重な資産を保存および保護しています。Iron Mountain は 1951 年に設立され、世界中の 225,000 社を超える顧客からの信頼を得ており、顧客が CLIMB HIGHERTM によってより成長し、ビジネスを変革できるよう支援しています。デジタル変革、データセンター、安全な記録ストレージ、情報管理、安全な破棄、芸術作品の保管と物流などのさまざまなサービスを通じて、企業がダークデータを活用できるようにすることで、顧客が保管されたデジタル資産や物理的資産から迅速かつ安全に価値やインテリジェンスを引き出すと同時に、環境目標を達成できるようサポートします。
Iron Mountain の詳細については、www.IronMountain.com をご覧ください。また Twitter と LinkedIn で @IronMountain をフォローしてください。