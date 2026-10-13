Los centros de almacenamiento de alta seguridad de Iron Mountain en todo el mundo guardan un valioso tesoro que incluye activos digitales y físicos: copias de seguridad en cinta de registros esenciales, muestras médicas y geológicas, obras de arte, materias primas, artículos terminados y mucho más. "Nuestros clientes confían en nosotros para almacenar sus activos de forma segura", explica Nerina Martínez, responsable de experiencias digitales. "También confían en poder disfrutar de una excelente experiencia cuando contratan nuestros servicios y en que gestionemos nuestra empresa de una manera sostenible desde el punto de vista medioambiental".

De dicha excelente experiencia online es responsable, en gran medida, Gordon Senzer, ingeniero principal y arquitecto empresarial. Como miembro del equipo de Iron Mountain desde 2007, Senzer ha diseñado y gestionado la infraestructura de Iron Mountain Connect™, el seguro portal de clientes online en el que estos pueden buscar en su inventario, localizar lo que necesitan y organizar la distribución, eliminación u otros servicios. "Un cliente que realiza un pedido importante espera que nuestro sitio web se cargue rápidamente, incluso si se encuentra en el otro extremo del mundo con respecto a nuestro centro de datos", señala Senzer.

El rendimiento web se mantuvo estable a medida que Iron Mountain crecía, por lo que el equipo de dirección quería asegurarse de que siguiera así mientras la empresa continuaba expandiéndose internacionalmente. "Nuestras pruebas mostraron que las páginas web casi siempre se cargaban rápidamente en áreas geográficas alejadas de nuestro centro de datos, pero un simple retraso es ya demasiado", comenta Senzer. "Nuestro objetivo es mejorar constantemente, por lo que queremos que todos los clientes tengan siempre una buena experiencia en nuestro sitio web".