Más de 250 000 empresas en 66 países confían en Iron Mountain para almacenar y proteger sus activos más valiosos. La empresa quería asegurarse de que la continua expansión internacional no ralentizaría el rendimiento de su portal de clientes, Iron Mountain Connect™. Al almacenar el sitio web en caché en Akamai Intelligent Edge, Iron Mountain mantiene la velocidad del sitio web, incluso para los clientes que se encuentran a miles de kilómetros de su centro de datos de Pensilvania. Además, al alojar los servidores Edge de Akamai en los centros de coubicación de Iron Mountain, alimentados con energías 100 % ecológicas conforme a su propio programa de certificación, Green Power Pass, las empresas crecen juntas de una manera sostenible desde el punto de vista medioambiental.
Sitio web reactivo y un enfoque medioambiental responsable
Garantizar una carga rápida del sitio web en todos los rincones del mundo
Los centros de almacenamiento de alta seguridad de Iron Mountain en todo el mundo guardan un valioso tesoro que incluye activos digitales y físicos: copias de seguridad en cinta de registros esenciales, muestras médicas y geológicas, obras de arte, materias primas, artículos terminados y mucho más. "Nuestros clientes confían en nosotros para almacenar sus activos de forma segura", explica Nerina Martínez, responsable de experiencias digitales. "También confían en poder disfrutar de una excelente experiencia cuando contratan nuestros servicios y en que gestionemos nuestra empresa de una manera sostenible desde el punto de vista medioambiental".
De dicha excelente experiencia online es responsable, en gran medida, Gordon Senzer, ingeniero principal y arquitecto empresarial. Como miembro del equipo de Iron Mountain desde 2007, Senzer ha diseñado y gestionado la infraestructura de Iron Mountain Connect™, el seguro portal de clientes online en el que estos pueden buscar en su inventario, localizar lo que necesitan y organizar la distribución, eliminación u otros servicios. "Un cliente que realiza un pedido importante espera que nuestro sitio web se cargue rápidamente, incluso si se encuentra en el otro extremo del mundo con respecto a nuestro centro de datos", señala Senzer.
El rendimiento web se mantuvo estable a medida que Iron Mountain crecía, por lo que el equipo de dirección quería asegurarse de que siguiera así mientras la empresa continuaba expandiéndose internacionalmente. "Nuestras pruebas mostraron que las páginas web casi siempre se cargaban rápidamente en áreas geográficas alejadas de nuestro centro de datos, pero un simple retraso es ya demasiado", comenta Senzer. "Nuestro objetivo es mejorar constantemente, por lo que queremos que todos los clientes tengan siempre una buena experiencia en nuestro sitio web".
La solución: alojar el portal de clientes cerca de ellos
Senzer encontró la solución con Akamai Intelligent Edge, que cuenta con más de 4200 sucursales en 136 países. Las páginas se almacenan en caché en centros próximos a los clientes. "Una sólida red de distribución de contenido es una de las formas más rentables de mejorar la experiencia del cliente", afirma Senzer. "En cuanto comenzamos a utilizar Akamai, los tiempos de espera de las páginas web prácticamente desaparecieron".
En colaboración con los servicios profesionales de Akamai, Senzer comenzó migrando casi dos docenas de sitios web de marketing global de la empresa al Edge en 2009. "Esas páginas aceleradas se cargan más rápido que antes de que comenzásemos a utilizar Akamai, lo que da a los potenciales clientes una primera impresión favorable", sostiene Hue Han, responsable de ingeniería de software. "A lo largo de los años, hemos añadido y acelerado muchos sitios web de marketing con la ayuda de los servicios profesionales de Akamai, y su apoyo ha sido siempre rápido y fiable, una combinación ganadora".
A continuación, Senzer añadió el portal de clientes, Iron Mountain Connect™. Las estadísticas de rendimiento antes y después cuentan la historia. Aproximadamente el 55 % de las solicitudes de páginas web se procesan en el Edge de Akamai, lo que permite descongestionar el centro de datos de Iron Mountain en Filadelfia. El tráfico general del centro de datos disminuyó en un 80 %. Las páginas se cargan hasta un 77 % más rápido en Brasil y un 11 % más rápido en Australia.
"Los clientes de cualquier parte del mundo esperan un máximo de dos segundos a que se cargue un sitio web. Akamai nos ayuda a ofrecer una experiencia de cliente de primera clase en todo el mundo, sin necesidad de rediseñar ni trasladar nuestro centro de datos principal de Pensilvania. Las llamadas al servicio de asistencia sobre el tiempo de respuesta prácticamente han desaparecido".— Gorden Senzer, Ingeniero principal y arquitecto empresarial, Iron Mountain
Facilidades para el equipo de TI
Senzer considera la relación con Akamai como una asociación y una oportunidad de aprendizaje. "Durante la implementación, el equipo de Akamai nos enseñó qué hacer y también nos recomendó una configuración de red y una gestión de certificados más fiables", afirma. "No soy experto en redes ni he programado en años, pero hago funcionar la solución Akamai sin ninguna dificultad".
Impresionados por la naturaleza intuitiva de la plataforma de seguridad, Senzer y Han están incorporando otras soluciones de seguridad de Akamai. "Cuando encuentras una solución que funciona de la manera que esperas, la adopción es mucho más fácil", afirma Senzer. "Encontramos la solución con Akamai".
Sostenibilidad simbiótica
La asociación entre las dos empresas tiene un color característico: el verde. "Iron Mountain y Akamai comparten un compromiso con la sostenibilidad de las operaciones, lo que beneficia a las dos empresas, a nuestros clientes y al planeta", defiende Martínez. Los centros de datos de coubicación de Iron Mountain llevan funcionando con energía certificada 100 % ecológica desde 2017.
Los servicios gestionados por Akamai que utiliza Iron Mountain se alojan en parte en dos de estos centros de datos: New Jersey y Haarlem (Países Bajos). Como parte de su compromiso para lograr el uso de fuentes energéticas 100 % renovables y cero emisiones netas de carbono para 2030, Akamai utilizó una innovadora tecnología de refrigeración para enfriar la instalación de New Jersey con aire del exterior, sin necesidad de agua. En conjunto, la energía solar y la refrigeración por aire hacen que las instalaciones sean un 15 %-20 % más eficientes que un centro de datos mayorista típico, con un índice de eficiencia energética (PUE) de aproximadamente 1,2. Cuando se encuentra al 90 % de su capacidad, el centro de datos de Nueva Jersey representa aproximadamente el 4 % de la carga de electricidad total de Akamai en EE. UU. y aproximadamente el 3 % de su carga global.
Con este acuerdo, ambas empresas ratifican el uso recíproco de energía renovable. "Es simbiótico", afirma Martínez. "Iron Mountain utiliza el servicio de gestión ecológica de Akamai para gestionar la empresa de una forma sostenible y socialmente responsable. A cambio, proporcionamos a Akamai un certificado anual 'Green Power Pass', que atestigua que el 100 % de la energía ecológica que utilizan en nuestras instalaciones es aceptable en informes externos".
"Nuestro objetivo es llegar a ser el partner más fiable de nuestros clientes y ayudarles a proteger y aprovechar al máximo el valor de sus activos más importantes de maneras innovadoras y socialmente responsables. Nuestra relación con Akamai nos ayuda a servir mejor a nuestros clientes en ambos aspectos".— Nerina Martínez, responsable de Experiencia digital, Iron Mountain
Acerca de Iron Mountain
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) es la empresa líder mundial en servicios innovadores de almacenamiento y gestión de la información, y custodia y protege miles de millones de activos valiosos, como información empresarial esencial, datos altamente confidenciales y artefactos culturales e históricos. Fundada en 1951 y con la confianza de más de 225 000 clientes en todo el mundo, Iron Mountain ayuda a los clientes a escalar más alto (CLIMB HIGHERTM) para transformar sus negocios. Mediante una variedad de servicios, entre los que se incluyen la transformación digital, los centros de datos, el almacenamiento seguro de registros, la gestión de la información, la destrucción segura, así como el almacenamiento de obras de arte y la logística, Iron Mountain ayuda a las empresas a sacar a la luz sus datos ocultos, permitiendo a los clientes aprovechar todo el valor y la inteligencia de sus activos físicos y digitales con la máxima velocidad y seguridad, y contribuyendo, al mismo tiempo, a cumplir con sus objetivos medioambientales.
Para obtener más información sobre Iron Mountain, visite: www.IronMountain.com y siga a @IronMountain en X, anteriormente Twitter, y LinkedIn.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.