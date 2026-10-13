Die hochsicheren Lagereinrichtungen von Iron Mountain auf der ganzen Welt beherbergen eine Fülle von digitalen und physischen Ressourcen. Band-Backups von kritischen Datensätzen. Medizinische und geologische Proben. Kunst. Rohstoffe, Endprodukte und mehr. „Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir ihre Ressourcen sicher lagern“, so Nerina Martinez, Digital Experience Leader. „Sie vertrauen auch darauf, dass wir ihnen mit unseren Services ein hervorragendes Erlebnis bieten – und dass wir unser Geschäft auf ökologisch nachhaltige Weise betreiben.“

Das hervorragende Online-Erlebnis ist vor allem Gordon Senzer, Principal Engineer und Enterprise Architect, zu verdanken. Senzer ist seit 2007 Mitglied des Teams von Iron Mountain und hat die Grundlagen für Iron Mountain Connect™ entworfen und verwaltet. In dem sicheren Online-Kundenportal können Kunden ihren Lagerbestand durchsuchen, die benötigten Informationen finden und Lieferungen, Aktenvernichtung oder andere Services veranlassen. „Ein Kunde, der eine wichtige Bestellung aufgibt, erwartet, dass unsere Website schnell geladen wird, auch wenn er sich von unserem Rechenzentrum aus auf der anderen Seite der Welt befindet“, so Senzer.

Die Web-Performance blieb auch trotz des Wachstums von Iron Mountain stabil. Eine Priorität des Führungsteams war also, sicherzustellen, dass dies auch bei andauernder internationaler Expansion weiter der Fall sein würde. „Unsere Tests haben gezeigt, dass Webseiten an Orten, die weit von unserem Rechenzentrum entfernt sind, fast immer schnell geladen werden. Aber selbst ein einziger Timeout ist zu viel“, so Senzer. „Unser Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung, und wir möchten, dass jeder Kunde auf unserer Website stets ein gutes Erlebnis hat.“